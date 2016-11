Wer am Sonntag das Tor hütet, steht noch nicht fest. (nordphoto)

Der Trainer sagte, es sei noch unklar, wann Jaroslav Drobny nach seinen Brüchen an der Hand wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann – am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Nouri will beobachten, wie Drobny sich fühlt, wie er sich im Training präsentiert und was die Ärzte sagen.

Er mahnte: „Er hatte zwei Knochenbrüche, das darf man einfach nicht vergessen.” Vorsichtshalber stärkte Nouri schon mal Felix Wiedwald, Werders Alternative zu Drobny. „Wir haben Vertrauen in Wiedi”, sagte er. „Keine Frage.”