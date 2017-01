Felix Wiedwald. (nordphoto)

"Wir haben offen und ehrlich mit den Torhütern gesprochen. Es hat sich an der Situation nicht viel geändert", sagte Trainer Alexander Nouri gegenüber der BILD und ergänzte: "Die Reihenfolge bleibt in der Rückrunde so bestehen".

Dass Drobny die Nummer eins zwischen den Pfosten ist, hatte Nouri schon mehrfach bestätigt. Aber die Positionen dahinter ließ er in den vergangenen Wochen unklar. "Wir haben drei starke Torhüter", sagte er noch vor gut einer Woche.

Youngster Michael Zetterer saß im Testspiel gegen Braunschweig am 14. Januar auf der Bank und wurde in der Öffentlichkeit als mögliche Nummer zwei gehandelt. Nun bleibt der 21-Jährige aber erst einmal die Nummer drei. Zumindest in der Rückrunde. (kmu)