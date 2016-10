„Werder hat Qualität, und sie haben einen Gnabry“, sagte Meier nach dem 2:2 seines Teams gegen Werder am Wochenende. „Ich weiß nicht, ob der noch so lange in Deutschland bleiben wird.“ Dabei haben die Bremer den Offensivspieler gerade erst vom FC Arsenal verpflichtet.

Besonders beeindruckt war Meier von Gnabrys Tempo und Technik. „Das ist schwer, wenn so ein Spieler erst einmal ins Laufen gerät“, sagte er. „Den kannst du dann ganz schwer aufhalten, weil er sehr kurze Haken schlägt und sehr schussstark ist.“ Gnabry hatte in Darmstadt auf wunderbare Weise das 2:1 für Werder erzielt. Ousman Manneh spielte einen arg steilen Pass, Gnabry erreichte ihn noch, umkurvte Darmstads Torwart und traf. „Serge kann den Unterschied machen“, lobte Werders Trainer Alexander Nouri. „Das hat er in den anderen Spielen auch schon angedeutet. Er ist ein fantastischer Spieler, er hat unheimlich viel Tempo und kommt selbst zum Abschluss. Wir freuen uns, dass er bei uns ist.“ (als)