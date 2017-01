Frank Baumann. (nordphoto)

„Möglicherweise werden wir dann auf ein Trainingslager im Winter verzichten“, sagte Sportchef Frank Baumann. So gut wie sicher sei jedenfalls, dass die Vorbereitung auf die Rückrunde „schon im alten Jahr“, also vor Silvester beginnen wird. Die Weihnachtsfeiertage werden die Spieler trotzdem mit ihren Familien verbringen können, Silvester müssen sie hingegen wohl in Bremen feiern. Schon in diesem Jahr gehörte Werder mit dem Trainingsauftakt am 2. Januar zu den Frühstartern der Liga.

Baumann sieht die Verkürzung der Winterpause kritisch. „Ich fände es besser, wenn die Spieler eine längere Pause hätten“, sagte er. Im Januar 2018 beginnt die Bundesliga-Rückrunde bereits am 12. Januar – mehr als eine Woche früher als in der aktuellen Spielzeit. Mannschaften, die in der dritten Runde noch im DFB-Pokal vertreten sind, haben ihr letztes Spiel am 19. oder 20. Dezember 2017 und danach gerade mal 23 Tage Abstand zum Rückrundenauftakt.