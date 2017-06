(collage/fotos: nordphoto)

Wenn Claudio Pizarro will, kann er noch ein weiteres Jahr in Bremen Fußball spielen. Der Fünftligist Bremer SV hat dem Peruaner in dieser Woche ein entsprechendes, natürlich nicht ganz ernst gemeintes Angebot gemacht. „Lieber @pizarrinha, falls die Gerüchte stimmen und Werder dich nicht mehr braucht, du aber gerne in Bremen bleiben willst: Anruf genügt“, schrieb der Klub am Donnerstag bei Twitter; @pizarrinha ist Pizarros Pseudonym beim Kurznachrichtendienst. Ein kleiner Spaß, der unterstreicht, wie sehr sich diese Stadt derzeit mit der Frage beschäftigt, was denn nun eigentlich aus Pizarro wird.

Fest steht: Pizarros Vertrag läuft am 30. Juni aus, zum Trainingsauftakt am Sonntag wird er nicht erwartet. Werders Sportchef Frank Baumann beteuert aber, dass eine Entscheidung gegen den inzwischen 38 Jahre alten Stürmer noch nicht gefallen ist. Im Gegenteil, Baumann kann sich eine Vertragsverlängerung sogar gut vorstellen. Das Problem ist bloß: Werder hat aktuell ein Überangebot im Angriff. Mit Max Kruse, Fin Bartels, Johannes Eggestein, Aron Johannsson, Lennart Thy und Ousman Manneh stehen gleich sechs Stürmer im Kader. Zudem erklärte Baumann am Freitag, auf jeden Fall noch einen weiteren Stürmer verpflichten zu wollen. „Wir schauen uns derzeit sehr intensiv auf dem Markt um“, sagte Baumann dem WESER-KURIER, „ich denke aber, dass bis zum Trainingslager im Zillertal noch nichts passieren wird.“

Heißt auch: Wenn Pizarro bleiben soll, muss sich Werder von mindestens zwei Stürmern trennen. Aber von wem? Ein Überblick.

Johannes Eggestein (nordphoto)

Johannes Eggestein: Das Sturmtalent soll in der Saison 2017/2018 unbedingt Bundesligaerfahrung sammeln – und zwar bei Werder. Ein Leihgeschäft schließt Baumann aus. „Johannes wird nächste Saison 100-prozentig bei uns spielen“, hat der Werder-Sportchef kürzlich gesagt. Ist es in diesem Fall hilfreich, dem jungen Eggestein, 19, neben einem möglichen neuen Stürmer auch noch Pizarro vor die Nase zu setzen? „Es ist ein Unterschied, ob Johannes drei oder sechs Stürmer vor sich hat“, weiß auch Baumann. So oder so: Für Eggestein ist ein Platz im Bremer Profikader fest eingeplant.

Max Kruse (nordphoto)

Max Kruse: Der frühere Nationalspieler ist im Angriff gesetzt. Nach der sensationellen Rückrunde des Offensivspielers (13 Tore, in der gesamten Saison waren es 15) flatterten angeblich Angebote aus England ins Haus. Baumann und Kruse haben zuletzt aber immer wieder betont, dass der 29-Jährige auch in der kommenden Saison für Werder spielen wird.

Fin Bartels: Ähnlich wie bei Kruse. Auch Bartels ist gesetzt unter Trainer Alexander Nouri, könnte aber auch auf dem Flügel spielen und somit Platz für einen Mittelstürmer machen.

Lennart Thy (nordphoto)

Lennart Thy: Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten FC St. Pauli verliehen und hat bei Werder keine Zukunft mehr. Zwar hat es in den vergangenen Wochen mehrere Anfragen aus der ersten niederländischen Liga und von einem englischen Zweitligisten gegeben, konkrete Angebote liegen Werder aber nicht vor. An zu hohen finanziellen Forderungen der Bremer soll ein möglicher Verkauf angeblich nicht scheitern.

Aron Johannsson (nordphoto)

Aron Johannsson: Auch den US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln würde Werder gerne abgeben. Johannssons Berater führt aktuell Gespräche mit möglichen neuen Klubs, bislang aber hat Werder kein ernsthaftes Angebot vorliegen. Eine zeitnahe Lösung scheint unwahrscheinlich. Solange blockiert der 26-Jährige, der im Sommer 2015 für 4,5 Millionen Euro Ablöse von AZ Alkmaar nach Bremen gewechselt ist, einen Platz im Kader.

Ousman Manneh (nordphoto)

Ousman Manneh: Senkrechtstarter im vergangenen Herbst. Nach sechs Bundesligaeinsätzen ist es aber wieder ruhig um ihn geworden. Der 20-Jährige wäre ein Kandidat für eine Leihe oder weitere Einsätze in der U23.