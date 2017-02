Ulisses Garcia hatte große Probleme mit Raúl Bobadilla. (imago)

Nach langer Pause durfte Ulisses Garcia endlich wieder Einsatzminuten in der Bundesliga sammeln, stellte sich dabei aber sehr unglücklich an. Sowohl beim 1:1 und beim 3:2-Siegtreffer verlor er die entscheidenden Zweikämpfe. Dementsprechend zerknirscht wirkte er am Montag: "Man schläft nicht so gut nach so einem Spiel."

Er sei traurig, dass er das Duell mit Raúl Bobadilla, der das Siegtor gegen die Bremer schoss, nicht gewinnen konnte. "Ich hätte meinen Körper besser einsetzen können", fügte er selbstkritisch hinzu.

Trotz der bitteren Niederlage glaubt der junge Linksverteidiger, der am Sonntag den linken Platz in der Dreierkette einnahm, nicht, dass die Mannschaft einen Knacks davonträgt. Ohnehin sei man abstiegskampferprobt: "Wir waren die letzten Jahre auch da, klar wird uns das helfen." (oni/als)