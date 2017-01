Es ärgert Claudio Pizarro, dass er in dieser Saison noch nicht getroffen hat. (dpa)

Wo ist Claudio? Als die Werder-Profis am Donnerstagvormittag ohne Claudio Pizarro zum Training auf den Platz kamen, löste das unter den Fans und Reportern einige Unruhe aus. Würde Pizarro etwa für das Spiel gegen den FC Bayern, seinen früheren Klub, ausfallen?

Bei der Pressekonferenz am Mittag, bei der Pizarro mit auf dem Podium saß, galt gleich die erste Frage seinem Befinden. Der Angreifer gab Entwarnung: Er habe individuell trainiert, an seiner Beweglichkeit gearbeitet – „aber es ist alles gut“.

Sorgen waren unnötig

Die Sorgen um den 38-Jährigen waren also unnötig. Dass sie überhaupt entstanden waren, belegt, welche Bedeutung Pizarro rund um Werder beigemessen wird. Sein Fehlen gegen München hätte Werder geschwächt, das darf als Konsens gelten.

Nicht so sehr, weil Pizarro derzeit ein Tor-Garant wäre – Pizarro, mit 190 Treffern erfolgreichster ausländischer Stürmer der Bundesliga-Geschichte, hat in dieser Saison noch kein Tor erzielt. Sondern weil man ihm zutraut, jederzeit wieder zu dem Tor-Garanten zu werden, der er über weite Strecken seiner Laufbahn war.

Trainer Alexander Nouri und Sportchef Frank Baumann betonen stets, wie wichtig Pizarro für die Mannschaft sei – unabhängig davon, ob er trifft. Und auch er selbst sagt: „Ich helfe der Mannschaft auch, wenn ich kein Tor schieße.“ Seine Erfahrung verschaffe Werder in entscheidenden Situationen einen Vorteil, weil er manchmal besser vorausahnen könne als andere Spieler, was passieren werde.

Werder braucht dringend Punkte

Wer die Tore schieße, sei nicht so wichtig: „Wir sind in einer Situation, in der wir dringend Punkte brauchen“, sagt Pizarro. „Wenn ich zwei Tore mache und der Gegner macht drei, dann verlieren wir und bekommen keine Punkte.“

Trotzdem bestreitet Pizarro nicht, dass es ihn ärgert, dass er in dieser Saison noch nicht getroffen hat. „Es ist für mich sehr wichtig, dass wieder Tore kommen“, sagt er. „Für den Verein auch, aber für mein Selbstvertrauen noch mehr. Ich arbeite daran und versuche alles, um Tore zu schießen.“ Toreschießen ist schließlich seine liebste Art, der Mannschaft zu helfen. Und es ist, bei allen Beteuerungen zu seiner großen Bedeutung für die Mannschaft, auch seine beste Art, der Mannschaft zu helfen.

Pizarro ist in seiner Karriere oft ein Unterschied-Spieler gewesen – einer, der die wichtigen Tore schoss. Auch in der vergangenen Saison war er es. 14 Treffer erzielte Pizarro insgesamt, sechs davon brachten seine Mannschaft nach einem Gleichstand in Führung. Drei dieser Tore bedeuteten jeweils das 1:0 für Werder.

Werder wäre ohne Pizarro abgestiegen

Zudem brachte Pizarro Werder drei Mal zurück ins Spiel, indem er den Ausgleich erzielte. Kaum vorstellbar, dass Werder am Sonnabend gegen den FC Bayern München spielen würde, wenn Pizarro in der vergangenen Saison, vor allem in der Rückrunde, nicht so verdammt gut gewesen wäre. Ohne seine Tore wäre Werder wohl in die zweite Liga abgestiegen.

In der laufenden Saison hat Werder bislang acht Spiele mit Claudio Pizarro bestritten und neun ohne ihn. In den neun Spielen ohne ihn holte die Mannschaft sieben Punkte, in den acht Spielen mit ihm waren es neun. Pizarro war in dieser Saison bisher an einer spielentscheidenden Szene direkt beteiligt: Beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt legte er Fin Bartels den Ball zum 2:1-Siegtor auf. Man könnte also sagen, dass Pizarro in einem Spiel einer der Unterschied-Spieler war.

Andere machten für Werder den Unterschied

Von diesem einen Spiel abgesehen machten andere für Werder den Unterschied: allen voran Serge Gnabry, der schon sieben Tore erzielt hat, vereinzelt Max Kruse, zuletzt mehrmals Fin Bartels. Und Pizarro ist, wenn man so will, ein Unterschied-Spieler a. D. – außer Dienst.

Es ist Pizarros Anspruch, in Werders Torschützenliste ganz oben zu stehen. Vor Beginn der Saison sprach er sogar von der Torjägerkanone – die er, trotz seiner vielen, vielen Treffer, noch nie gewonnen hat. Als Enddreißiger sollte er das nun schaffen? Nach der fantastischen Rückrunde mit zwölf Toren schien für Pizarro alles möglich. Jetzt, ein halbes Jahr später, stellt sich die Frage, ob Pizarro noch ein Unterschied-Spieler sein kann.

Er selbst sagt, es spreche nichts dagegen. Er fühle sich genauso gut wie vor einem Jahr, und: „Ich hoffe und glaube, dass ich bald wieder treffe.“ Ob es ihm gelingt, wird entscheidend sein. Vielleicht nicht für die Frage, ob Werder den Klassenerhalt schafft. Aber für die Frage, ob Werder es in dieser Saison noch dorthin schafft, wo der Verein nach Pizarros Ansicht hingehört: in die obere Tabellenhälfte.

Claudio Pizarros Vermächtnis

Am Sonnabend geht es aber erst mal um etwas anderes: Claudio Pizarros Vermächtnis. Auf der anderen Seite wird mit Robert Lewandowski Pizarros möglicher Nachfolger stehen. Der Pole hat mit 28 Jahren schon 135 Bundesliga-Tore erzielt. Hat Pizarro Angst um seinen Rekord als treffsicherster Ausländer der Bundesliga?

„Ich hoffe, er holt mich nicht ein“, sagt Pizarro, der aber auch schon eine Idee hat, wie er das zumindest hinauszögern kann: „Ich muss einfach gegen Bayern treffen. Dann behalte ich den Rekord ein bisschen länger.“ Wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja sogar ein richtig wichtiges Tor, vielleicht der Ausgleich, der Werder zu einem Punkt verhilft. Da wäre er wieder: Pizarro, der Unterschied-Spieler.