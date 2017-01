Jesper Verlaat will Bundesliga-Profi werden. (nordphoto)

Jesper Verlaat muss sich im Trainingslager ganz schön was anhören. Links von ihm spielt Lamine Sané, der unablässig Kommandos gibt: „Wait!“ – warten, „go!“ – rausrücken, und so weiter. Rechts von ihm spielt Robert Bauer, der auch nicht auf den Mund gefallen ist. „Wenn wir pressen, musst du auf den Flügel rauskommen!“, blaffte Bauer den Kollegen beim Vormittagstraining am Freitag lautstark an. „Ich muss doch im Zentrum bleiben!“, rief Verlaat etwas leiser zurück. „Meine Fresse!“, kam von Bauer noch hinterher.

Er finde es gut, dass die Kollegen viel mit ihm reden, sagt Verlaat nach dem Training. Und er finde es auch gut, dass sie dabei deutliche Worte wählen. „Ich mag es sehr, wenn Leute offen und direkt sind“, sagt der 20-Jährige, der normalerweise in Werders U23 spielt und zu den fünf Spielern aus der Nachwuchsmannschaft gehört, die mit den Profis ins Trainingslager nach Südspanien reisen durften. Verlaat gibt zu, dass er nach harscher Kritik wie der von Bauer „vielleicht schon ein bisschen irritiert“ sei, „aber das gehört auch dazu“. Er versuche, auch Bauers Anweisungen und Tipps umzusetzen.

Verlaat hat Erfahrung mit der Dreierkette

In der U23 ist Verlaat selbst einer der Spieler, die auf dem Platz viel reden. „Hier bei den Profis“, sagt der Innenverteidiger, „höre ich eher zu.“ Er sei schließlich „hier, um zu lernen“. Was Verlaat nicht lernen muss, ist, in einer Dreier-Abwehrkette zu spielen. Das tut er bei der U23 nämlich schon seit längerer Zeit, und zwar auf der Position des rechten Innenverteidigers. Auf ebendieser Position darf er, der Abwehrchef von Werders U23, sich auch in den zahlreichen Trainingsspielen in Alhaurin ausprobieren. Bisher stets neben Lamine Sané, dem Abwehrchef der Werder-Profis. Das Trainerteam lässt meist eine der beiden Mannschaften mit Dreier- und eine mit Viererkette spielen.

Woran er sich durchaus gewöhnen müsse, sagt Verlaat, ist die Geschwindigkeit des Spiels: „Alles geht einen Tick schneller.“ Verlaat hat in dieser Saison schon einige Male mit den Profis trainiert. Er war sogar auch schon einmal mit den Profis im Trainingslager, allerdings nur kurz: Vergangenen Winter durfte er in Belek nach dem Ende des U23-Trainingslagers noch zwei Tage bei der ersten Mannschaft dranhängen. Trotzdem ist er ein Neuer, und das macht sich auch bemerkbar. „Ich muss mich erstmal einfinden, Kontakt zu Spielern finden.“ Verlaat hat großen Respekt vor seinen etablierten Mitspielern; Ehrfurcht hält er aber nicht für angebracht. „Wenn ich denken würde: Oh je, da steht Max Kruse vor mir, dann geht es schief“, sagt Verlaat. „Da muss man voll reingehen, egal, wer kommt.“

Das passt ziemlich genau zu dem, was Fin Bartels sagt, wenn man ihn auf den jungen Kollegen anspricht. „Neben dem Platz sind die Jungen zurückhaltend, auf dem Platz aber überhaupt nicht“, sagt der 29-Jährige, der viel von Verlaat hält: „Er ist ein bodenständiger und sympathischer Bursche, der für sein Alter sehr abgeklärt ist. Von ihm darf man in Zukunft noch Einiges erwarten.“

Verlaats Vorbild ist ein Spieler vom FC Bayern

Verlaat musste in seiner jungen Karriere schon eine lange Durststrecke überstehen: In den Jahren 2013 und 2014 zwang ihn eine Schambeinentzündung zu einer Pause, die mehr als ein Jahr dauerte. Er mache seitdem viel Krafttraining zur Stabilisation, sagt Verlaat, und habe bisher keinerlei Probleme mehr mit dem Schambein gehabt. Er spielte sich durch Werders Jugendmannschaften und gehört inzwischen zu den wichtigsten Männern in der U23.

Als Verlaat erfuhr, dass Werder ihn mit ins Trainingslager der Profis nehmen wollte, schrieb er sofort eine Nachricht in die Whatsapp-Gruppe seiner Familie, in der er sich mit seiner Schwester, seiner Mutter und seinem Vater austauscht. „Sie haben sich sehr gefreut“, sagt Verlaat. Und was hat sein Vater gesagt? „Er hat mir geraten, es zu genießen und Vollgas zu geben.“

Jesper Verlaat hat kein Problem damit, über seinen Vater Frank Verlaat zu reden, der für Werder und den VfB Stuttgart 185 Bundesligaspiele absolvierte. Für ihn hat es „Vorteile und Nachteile“, der Sohn eines Fußballprofis zu sein, wenn man selbst auch Fußball spielt. Der Vorteil: „Er kann mir viele Tipps geben.“ Der Nachteil: „Dass manche Leute mich nur als ,den Sohn von‘ betrachten und denken, ich müsste nichts tun.“ Vergleiche mit seinem Vater findet Verlaat nur bedingt sinnvoll, jedenfalls äußerlich. „Ich ähnele eher meiner Mutter“, sagt er.

Mehr zum Thema Die nächste Generation Warum Jesper Verlaat, Niklas Schmidt und Kollegen mit ins Trainingslager der Profis dürfen – und ... mehr »

Auch fußballerisch orientiert Verlaat sich nicht an seinem Vater, sondern an einem Spieler vom FC Bayern. „Mein Vorbild ist Jérôme Boateng“, sagt Verlaat. „Er hat alles, was ein Innenverteidiger braucht: Er ist zweikampf- und kopfballstark und hat zwei starke Füße.“ Verlaat ist, anders als sein Vater, Rechtsfuß. „Aber ich habe auch gelernt, besser mit meinem linken umzugehen“, sagt er. In der vergangenen Saison spielte er bei der U23 als linker Innenverteidiger. Früher war er weiter vorn auf dem Feld zu finden: Verlaat wurde erst bei Werder vom defensiven Mittelfeldspieler zum Abwehrspieler. Das hat seiner Laufbahn gewiss nicht geschadet, den Vergleiche mit dem Vater, der ebenfalls Abwehrspieler war, aber nochmal mehr Grundlage verliehen.

Entspannte Zielsetzung

Und so muss Jesper Verlaat sich in Alhaurin auch die Frage gefallen lassen, ob er ein Interview herbeisehne, in dem er mal nicht zu seinem Vater befragt wird. Die Antwort beweist, dass Verlaat, der sich selbst als „selbstbewusst, aber auch vorsichtig“ beschreibt, durchaus schlagfertig sein kann. Er sagt nämlich: „Ich hoffe, dass es irgendwann so ist, dass mein Vater Interviews über mich geben muss.“ Das ist natürlich längst der Fall, aber was Jesper Verlaat mit seinem Satz meint, ist trotzdem klar: Er will versuchen, eine richtig gute Karriere hinzulegen. Und er hätte nichts dagegen, wenn sie mindestens so erfolgreich verliefe wie die seines Vaters.

Für diese Saison hat er, von dem Sportchef Frank Baumann und Cheftrainer Alexander Nouri bekanntermaßen viel halten, sich aber erstmal nur vorgenommen, in der U23 konstant gute Leistungen zu bringen. Bisher gelingt ihm das. So gut, dass er sich sieben Tage Klartext von Lamine Sané und Robert Bauer verdient hat.