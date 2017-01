Luca Caldirola muss sich noch immer in Geduld üben. (nordphoto)

Das Trainingslager in Alhaurin hätte für Luca Caldirola besser laufen können. Vor der Abreise hatte der Verteidiger mit der Mannschaft trainiert, und so sollte es in Spanien weitergehen. Stattdessen konnte Caldirola kaum eine Einheit mitmachen. An den meisten Tagen trainierte er individuell, einmal machte er mit Niklas Schmidt und Justin Eilers einen Lauf auf einen Berg in der Nähe des Hotels. „Ich hatte nach den ersten Trainingseinheiten wieder Schmerzen im Fuß“, berichtet Caldirola. Es sei aber nicht der Knöchel, der ihm manchmal Probleme bereite – „Da ist alles gut verheilt“ – sondern die Metallplatte, die zur Stabilisation des Gelenks in seinen Fuß eingesetzt wurde. „Die Platte kommt im Juni raus“, sagt der 25-Jährige, „bis dahin muss ich damit leben, ab und zu Schmerzen zu haben.“

Caldirola sagt, er finde es nicht schlimm, dass er das Trainingslager nicht voll mitgemacht hat. „Ich bin schon zufrieden, dass ich überhaupt schon ein paar Einheiten mit der Mannschaft machen konnte“, sagt er. Trotzdem ist völlig klar: Es ist ein weiterer Rückschlag für den 25-Jährigen, der wegen des Knöchelbruchs fast die komplette Hinrunde verpasst hatte. Ursprünglich wollte Caldirola schon beim letzten Spiel vor der Winterpause, dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, wieder dabei sein. Nun muss er sogar darum bangen, beim ersten Spiel nach der Winterpause am 21. Januar gegen Dortmund im Kader zu stehen.

Caldirola mag die Dreierkette

„Ich will am Donnerstag wieder voll mittrainieren“, sagt Caldirola, „und dann ist noch gut genug Zeit bis zum ersten Spiel.“ Körperlich sei er „komplett fit“, was ihm fehle, seien weitere Einheiten mit der Mannschaft. Caldirola sagt, er sei trotz der Rückschläge voller Selbstbewusstsein. „Ich habe einfach total Bock zu spielen.“ Dass das nicht einfach werden dürfte, ist ihm, der nach seiner Leihe nach Darmstadt als Stammkraft in die Saison gestartet war und sich im zweiten Spiel gegen den FC Augsburg verletzt hatte, klar. In der Innenverteidigung sind Lamine Sané und Niklas Moisander gesetzt. „Aber Milos (Veljkovic) hat auch gespielt“, sagt Caldirola. „Wir haben alle eine Chance.“

Auf Fragen zur Dreierkette, die seine Einsatzchancen ja steigern dürfte, will Caldirola zunächst gar nicht eingehen. „Wenn ich wieder mitspielen kann, können wir über Dreier-, Vierer- und Fünferketten reden“, sagt er. Erst dann sei auch der richtige Zeitpunkt für Gespräche über seinen Vertrag, der im Sommer ausläuft: „Das ist im Moment kein Thema.“

Dann sagt Caldirola aber doch noch etwas zu dem neuen System, das das Trainerteam in Spanien ausgiebig üben lässt: „Ich mag die Dreierkette, weil wir in Italien fast immer so gespielt haben. Und weil ich dann die Möglichkeit habe, auch mal mit nach vorne zu spielen.“ Caldirola sagt, er könne in der Dreierkette sowohl die linke als auch die mittlere Position besetzen. Er würde gern dabei sein, wenn Werder in der Rückrunde das System spielt, mit dem er groß geworden ist.