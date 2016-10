Plötzlich ein Star: Ousman Manneh feiert den Werder-Sieg und sein erstes Bundesliga-Tor mit den Fans in der Ostkurve. (dpa)

Die Männer der Firma Opta sind die Buchhalter des modernen Profifußballs. Sie sammeln Daten. Von jedem Bundesligaspiel. Von jedem Profi. Sie wissen zum Beispiel exakt, wie oft Arjen Robben in einem Spiel ins Dribbling geht. Sie wissen genau, auf welche Weise Franck Ribéry seinen Gegenspieler am liebsten aussteigen lässt. Neulich haben sie zum ersten Mal die Daten von einem Spieler zusammengetragen, der bis dahin noch nie in einem Bundesligaspiel auf dem Platz gestanden hatte. Es war Ousman Manneh von Werder.

Gegen Mainz 05 hatte Werder-Trainer Alexander Nouri den 19-jährigen Flüchtling aus Gambia in die Startelf gestellt. Als die Opta-Analysten hinterher die Daten von Manneh auswerteten, blieb ihnen fast die Spucke weg. „Das war der Wahnsinn“, erinnert sich ein Opta-Mitarbeiter. Manneh hatte Höchstwerte in den Kategorien Laufintensität, Laufwege und Anzahl an Sprints. Dass Manneh nach 55 Minuten damals keine Puste mehr hatte, war keine Überraschung.

Am Sonnabend ist Ousman Manneh wieder gelaufen wie ein Verrückter. Fast elf Kilometer weit, und dabei hat er wieder die meisten Sprints von allen eingesetzten Spielern an diesem Abend gemacht. Intensive Läufe und Sprints sind im Hochgeschwindigkeitsfußball von heute eine harte Währung. „Ousman ist ein ekliger Spieler für den Gegner, er setzt die Innenverteidiger immer wieder unter Druck“, sagt Teamkollege Zlatko Junuzovic voller Anerkennung. So einen hatten sie bei Werder bisher noch nicht.

Ousman Manneh hat Geschichte geschrieben

Und Ousman Manneh war nicht nur eklig, sondern er hat am Sonnabend bei Werders 2:1-Sieg gegen Leverkusen noch viel mehr gemacht: Er hat ein Tor geschossen und war an der Entstehung des anderen Treffers maßgeblich beteiligt. Ousman Manneh hat damit Geschichte geschrieben. Er ist jetzt der erste Fußballer aus Gambia, der in der Fußball-Bundesliga jemals ein Tor geschossen hat. „Ich weiß noch gar nicht, was passiert ist oder ob ich das hier träume“, sagte er nach dem Spiel.

Die Geschichte von Ousman Manneh klingt tatsächlich so, als habe sie sich ein Drehbuchautor für einen Hollywood-Film ausgedacht. Manneh hat es innerhalb von nur zwei Jahren vom Teenager aus dem Flüchtlingsheim Lesum zum Profi in der Bundesliga gebracht. „Ich bin so stolz auf diesen Moment“, sagte er. Und dann erzählte er noch, dass er jeden Tag mit seiner Mutter in Afrika telefoniere und dass sie sich Sorgen mache und dass er ihr jedes Mal sage, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Ousman Manneh geht's gut. Er lebt gerade seinen Traum. Aber mehr von der Heimat und von früher mag er nicht erzählen.

Natürlich ist Alexander Nouri am Sonnabend zu Ousman Manneh befragt worden. Zum Fußballer Manneh, der knapp eineinhalb Jahre unter Nouri für Werders U23 gestürmt hat. Sechs Tore hat Manneh dort in 39 Spielen erzielt, das ist für einen Mittelstürmer keine sensationelle Quote. Aber Nouri hat Manneh parallel zur eigenen Beförderung mit hoch in die Bundesliga gezogen. Nouri erinnerte sich nun daran, wie Manneh in seinem ersten Drittliga-Spiel überhaupt gleich ein Tor erzielt hatte, „gegen Rostock, er ist furios gestartet, danach war es ein Auf und Ab bei ihm.“

Nouri nennt Manneh „bescheiden“

Furios gestartet ist Manneh auch jetzt, in vier Bundesliga-Spielen hat er ein Tor und zwei Torvorlagen zustande gebracht, aber weil Nouri die Welt von Nachwuchsfußballern sehr gut kennt, sagt der Trainer bei aller Euphorie und Freude über ein echtes Stürmertalent bei Werder auch: „Wir dürfen die Erwartungshaltung jetzt nicht zu groß werden lassen.“ Es ist dabei gar nicht einmal die Sorge, dass der schnelle Erfolg dem jungen Mann zu Kopf steigen könnte. Nouri nennt Manneh „bescheiden“, Mitspieler wie Zlatko Junuzovic und Izet Hajrovic loben Mannehs Eigenschaft, gut zuzuhören und lernen zu wollen. „Ousman ist ein guter Junge“, sagt Mannschaftskapitän Clemens Fritz. „Er ist ein Teamplayer", sagt Nouri, „er liebt den Fußball.“

Aber jetzt interessiert sich alle Welt für ihn, Ousman Manneh ist plötzlich eine Person des öffentlichen Interesses. Und den Umgang damit zu lernen, kann schwieriger sein, als Tore zu schießen. Alexander Nouri hat am Sonnabend gesagt, dass „der Spieler selbst seine Geschichte erzählen soll, wenn er möchte“. Ousman Manneh möchte das bisher nicht.

Als der WESER-KURIER vor eineinhalb Jahren als erste Zeitung ein größeres Porträt über den damals 17-Jährigen schrieb, war der Geschichte eine wochenlange Anbahnungsphase voraus gegangen. Will der Spieler überhaupt etwas sagen? Und wenn ja, wie viel und zu welchen Themen? Am Ende mochte Manneh nicht über seine Flucht und Gambia reden, wo ein Diktator herrscht und es Verfolgungen gibt. Dafür sprachen andere über ihn: seine Trainer, Förderer und Begleiter beim Blumenthaler SV, wo Manneh damals spielte.

Manneh spielt die ganze Bundesliga schwindelig

Von Blumenthals Übungsleiter Torsten Hennecke ist nach einer der ersten Trainingseinheiten der Satz überliefert: „Wir haben hier eine Granate, die spielt meine ganzen Jungs schwindelig.“ Schnell gab es mit ein paar Gegnern Ärger, die nicht glauben wollten, dass Manneh damals erst 17 war. Tatsächlich gab es Ungereimtheiten, aber inzwischen ist Mannehs Geburtsdatum in Deutschland verbrieft: Es ist der 10. März 1997.

Dass Ousman Manneh jetzt auch schon die ganze Bundesliga schwindelig spielt, kann man nicht behaupten. Im Gegenteil: Wenn man sich Ousman Manneh bei seinen bisherigen Erstligaeinsätzen genau angeschaut hat, dann hat man auch gesehen, woran es bei ihm noch hapert. Technisch und taktisch hat er noch viel Luft nach oben, auch stellt er sich in Zweikämpfen oft noch etwas ungeschickt an, dann setzt er seinen Körper – Manneh ist 1,89 Meter groß – etwas zu resolut ein, und die Schiedsrichter entscheiden auf Foulspiel von ihm. Und gegen Leverkusen hatte er Chancen, um drei Tore zu schießen, zweimal jedoch scheiterte er an Leverkusens Torwart Bernd Leno.

Aber darüber wird Ousman Manneh vermutlich nicht allzu lange nachgrübeln. Er selbst sagt, dass er „jeden Tag lernen“ wolle, und dann wiederholt er die Worte „jeden Tag“. Ein bisschen muss er sich noch gedulden, dann kann er im Training endlich wieder von einem lernen, den er sein Vorbild nennt. Mannehs großes Idol ist Claudio Pizarro.