Seitdem Alexander Nouri Cheftrainer bei Werder ist, hat sich einiges verändert, Punktestand und Tabellenplatz zum Beispiel. Aber auch das Auftreten der Werder-Mannschaft ist nicht mehr vergleichbar mit den Darbietungen vom Saisonbeginn. Werder spielt taktisch klüger, steht kompakter, wirkt griffiger. Ein ganz entscheidender Punkt: Der mit 35 Profis viel zu aufgeblähte Kader hat eine Struktur entwickelt. „Ja, das kann man durchaus so sagen“, meint auch Sportchef Frank Baumann, „ein gewisser Kern hat sich herausgebildet.“ Der WESER-KURIER analysiert die Entwicklungen und Veränderungen im Kader sowie die Perspektiven der Profis.

Die Gesetzten

Erst die Nummer eins, dann nur noch Ersatz, jetzt wieder Stammkraft – Felix Wiedwald scheint das ganze Auf und Ab inklusive seiner Degradierung gut weggesteckt zu haben. „Sehr gut“, sagt Sportchef Frank Baumann sogar. Wiedwald spielte gegen Leverkusen und Leipzig solide. Die Nervenstärke, die ihn schon in der Schlussphase der vergangenen Saison ausgezeichnet hat, scheint seine große Qualität zu sein. „Er macht das sehr souverän“, sagt Baumann. Felix Wiedwald ist, solange Jaroslav Drobny ausfällt, ohne Konkurrenz im Tor.

Gehalten: Felix Wiedwald hat seine zwischenzeitliche Rückversetzung offenbar gut verkraftet. Seit zwei Spielen ist er zurück im Werder-Tor und macht seine Sache gut. (nordphoto / Kokenge, nordphoto)

In der Innenverteidigung führt kein Weg am Duo Lamine Sané und Niklas Moisander vorbei. Dass auch auf dieser Position kein allzu großer Konkurrenzkampf herrscht, ist Baumann dabei gar nicht einmal so unrecht. „Es gibt Positionen, auf denen hat man es gern, dass sich eine klare Hierarchie herausbildet“, sagt der Sportchef. Für ihn gehört die Innenverteidigung dazu.

Tatsächlich tragen Sané und Moisander einen gehörigen Teil dazu bei, dass Werder seit ein paar Wochen deutlich weniger Torabschlüsse durch die Mitte zulässt als noch in der Ära von Viktor Skripnik. Moisander, an dessen Grundschnelligkeit es anfangs sogar vonseiten des alten Trainerteams Zweifel gab, liefert in der Mehrzahl grundsolide und unaufgeregte Auftritte ab. Im Stellungsspiel ist er stark. Sané spielt auffälliger als Moisander, was aber vor allem daran liegt, dass Sané häufiger nach vorne stößt und im Zweikampfverhalten mitunter recht spektakulär zur Sache geht, wie in Leipzig etwa mit seiner äußerst mutigen, aber auch perfekt getimten Grätsche im eigenen Strafraum gegen Emil Forsberg.

Hinten links in der Viererkette hat sich Santiago Garcia auf beeindruckende Weise zurückgemeldet. Die zwei Spiele gegen Leverkusen und Leipzig haben gereicht, um feststellen zu können, dass er wieder der Alte ist: Er schont im Zweikampf weder sich noch den Gegner. Er bleibt aber ein Grenzgänger: Er ist furchtlos und hart, aber manchmal auch zu ungestüm.

Florian Grillitsch spielt in Werders 4-1-4-1-System eine ganz besondere Rolle. Nouri setzt auf den jungen Österreicher, weil er dessen strategisches Geschick und Talent zum genauen Diagonalpass und Seitenwechsel schätzt. Allerdings leistet sich Grillitsch in dieser Saison deutlich mehr Fehlpässe und Ungenauigkeiten als im Vorjahr, als er Werders Durchstarter war. Eine Pause dürfte ihm Nouri trotzdem kaum gönnen, dafür ist er gleichwertig fast nicht zu ersetzen.

Mögliche Kandidaten für die zentrale Position vor der Abwehr wären Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic. Sie ergänzen sich aber einen Tick weiter vorne, also im Zentrum des Vierer-Mittelfeldes, so gut, dass sie dort am besten aufgehoben sind. Beide Spieler sind laufstark, stopfen Löcher, erobern Bälle, denken in beide Richtungen, wobei einer (Junuzovic) deutlich offensiver ausgerichtet ist als der andere (Fritz).

Wenn er fit ist, gibt es keinen besseren Fußballer als Serge Gnabry bei Werder. Er ist ein ständiger Unruheherd für den Gegner, leitet blitzschnell und überraschend Aktionen ein und ist mit drei Treffern auch der Bremer mit den besten Qualitäten im Abschluss.

Die Konkurrenten

Theodor Gebre Selassie gehört zu einer seltenen Spezies im Werder-Kader. Der rechte Verteidiger hat als einer von nur drei Bremer Profis bisher in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Platz gestanden, die beiden anderen sind Fritz und Grillitsch. Das ist ein Qualitätsmerkmal, gilt aber nicht ohne Einschränkung, denn dass Gebre Selassie auch konstant gut gespielt hätte, lässt sich nicht behaupten. Er ist vielmehr ein Spiegelbild des Saisonverlaufs: Unter Skripnik spielte Gebre Selassie schwach, wirkte phasenweise völlig verunsichert. Unter Nouri ist er besser geworden, mutiger, seine Körpersprache ist eine ganz andere. Trotzdem ist sein Spiel nach wie vor mit Fehlern behaftet, er verliert (zu) oft wichtige Zweikämpfe.

Als Ersatz für ihn wäre Robert Bauer eine echte Alternative. Werder hat ihn ursprünglich aus Ingolstadt geholt, damit er Gebre Selassie Dampf macht. Nachdem Bauer bisher hinten links und im Mittelfeld eingesetzt worden ist, scheint jetzt der ideale Zeitpunkt zum Druckmachen auf Gebre Selassie hinten rechts zu sein.

Izet Hajrovic ist einer der größten Profiteure vom Trainerwechsel. Unter Skripnik komplett abgeschrieben, hat Hajrovic unter Nouri bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Kardinalfrage lautet nach dem Leipzig-Spiel: Hält Nouri an Hajrovic fest? Oder rückt Vorlagengeber Fin Bartels nach längerer Zeit als Ersatzmann zurück in die Startelf? Bartels spielen zu lassen, wäre absolut nachvollziehbar. Er belebte Werders Offensivspiel in Leipzig. Hajrovic dafür auf die Bank zu setzen, dürfte allerdings auf das Gemüt des bekannt sensiblen Bosniers schlagen. Vor drei Wochen war die Situation schon einmal ähnlich: Da hatte Hajrovic gegen Darmstadt enttäuscht, trotzdem hatte Nouri an ihm festgehalten – und Hajrovic hatte das Vertrauen mit einem guten Spiel gegen Leverkusen zurückgezahlt.

Er rennt und rennt und rennt – die Frage ist, wie lange Ousman Manneh das noch durchhält, schließlich hatte der 19-Jährige bis vor wenigen Wochen noch nie in der intensiven und kräfteraubenden Bundesliga gespielt. „Er kann den Akku aber immer wieder aufladen“, sagt Baumann, „ich glaube nicht, dass man ihm zwingend aus körperlichen Gründen jetzt eine Pause gönnen muss.“ Trotzdem könnte es sein, dass Nouri den Stürmer, den er bisher jedes Mal in die Startelf gestellt hat, auf die Bank setzt. Dort wartet Aron Johannsson nämlich schon sehnsüchtig auf Einsatzzeiten. Der US-Nationalspieler hat seine Qualitäten nachgewiesen. In dieser Saison stehen nach vier Kurzeinsätzen ein Tor und eine Torvorlage in seiner Statistik.

Die ersten Nachrücker

Auf Werders Ersatzbank versammelte sich zuletzt nicht gerade geballte Bundesliga-Prominenz. Im Gegenteil: Milos Veljkovic, Ulisses Garcia, Lukas Fröde, Janek Sternberg und Niklas Schmidt kommen zusammen gerade einmal auf rund 50 Bundesliga-Einsätze, und doch sind sie Optionen, wenn Alexander Nouri wechseln will. Das sendet zwei Botschaften. Die Erste: Werders U23-Nachwuchs ist bei entsprechender Förderung offenbar doch gut genug, um mindestens an der Bundesliga zu schnuppern. Veljkovic etwa machte seine Sache bei zwei Einsätzen (einmal von Beginn an) gut, Ulisses Garcia war bei seinen Einwechselungen gleich im Spiel, Schmidt hat sogar schon ein Tor per Eckball vorbereitet.

Die Wackelkandidaten

Die zweite Botschaft, die Nouris Vertrauen in den eigenen Nachwuchs sendet, hat für die vermeintlich etablierten Kräfte unangenehme Konsequenzen: Sie schaffen es regelmäßig nicht einmal in den Spieltagskader. Offenbar sind ihre Trainingsleistungen nicht überzeugend genug.

Kämpfen ist angesagt: Aron Johannsson (links) sitzt im Moment nur auf der Ersatzbank. Thanos Petsos schafft es seit ein paar Wochen nicht einmal mehr dorthin. Er sitzt auf der Tribüne, wenn Werder in der Bundesliga spielt. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Dabei müsste ihre Lage gar nicht so vertrackt sein. ThanosPetsos etwa ist von seinem Profil her durchaus ein Kandidat für die Grillitsch-Position. Petsos liebt es, lange Pässe diagonal oder vertikal zu spielen, arbeitet defensiv, denkt aber auch offensiv – trotzdem spielt er bis dato unter Nouri noch überhaupt keine Rolle. Gleiches gilt für Florian Kainz. Er hat in Österreich bei Rapid Wien Qualitäten nachgewiesen (Tempo, Dribbling), kommt auf den offensiven Außenbahnen aber aktuell nicht an Gnabry, Hajrovic und Bartels vorbei. Ebenfalls weit hinten in der Hierarchie rangiert Lennart Thy. Im Sturmzentrum stehen Manneh und Johannsson klar vor ihm. Wenn dann bis Ende November Claudio Pizarro und auch Max Kruse noch zurückkehren, dürfte es noch enger für ihn werden.

Das Fazit

Zwar sagt Frank Baumann: „Im Kader ist Bewegung drin, wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf.“ Aber das gilt längst nicht für alle Positionen. Die Innenverteidiger sowie Spieler wie Junuzovic, Gnabry oder Grillitsch sind ohne Systemumstellungen oder Qualitätsverlust nicht zu ersetzen. Tatsächlich in Fahrt kommt der Konkurrenzkampf erst, wenn Jaroslav Drobny, Luca Caldirola, Philipp Bargfrede, Max Kruse und Claudio Pizarro nach ihren Verletzungen zurückkehren.