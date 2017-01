Hier bin ich: Im Spiel zwischen Werder und Dortmund gewann kein Spieler so viele Zweikämpfe wie Thomas Delaney. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Thomas Delaney wollte nach seinem ersten Pflichtspiel im Werder-Trikot nicht über sich selbst sprechen. „Über meine Leistung kann ich heute Abend noch nachdenken“, sagte Delaney, „jetzt bin ich erst mal enttäuscht, dass wir verloren haben.“ Dass die Bremer nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund mit gutem Grund enttäuscht waren, hatte eine ganze Menge mit dem 25-Jährigen zu tun. Delaney lief fast zwölf Kilometer und gewann in der ersten Halbzeit 83 Prozent seiner Zweikämpfe. Am Ende des Spiels hatte Delaney mehr Zweikämpfe gewonnen als sonst jemand auf dem Platz.

Nun ist es nicht zwangsläufig so, dass zentrale Mittelfeldspieler mit guten Werten die Spieler sind, an die man sich nach einer Partie erinnert. Bei Delaney war das am Sonnabend aber so. Seine erste Aktion im Werder-Trikot, die im Gedächtnis blieb, war eine Balleroberung per Grätsche nahe der eigenen Grundlinie. Die zweite Aktion war ein Volleyschuss aufs Dortmunder Tor aus zwanzig Metern Entfernung. Und die dritte Aktion wäre beinahe sein erstes Tor gewesen: Weidenfeller hatte einige Mühe, Delaneys platzierten Schuss zu halten. Der 25-Jährige war in seinem ersten Spiel für Werder gleich einer der Auffälligsten, und zwar hinten wie vorne.

Sportchef Frank Baumann lobte Delaney nach dem Spiel: „Er spielt defensiv diszipliniert und mannschaftsdienlich, schaltet nach Ballgewinnen schnell nach vorn um, kreiert Angriffsaktionen und sucht auch selbst den Abschluss.“ Auch wenn Baumann den Begriff nicht verwenden will: Das hört sich verdächtig nach einem an, der alles mitbringt, um das zu werden, was man einen kompletten Spieler nennt. Träume in diese Richtung hatte gewiss mancher Werder-Fan entwickelt, als der Klub die Verpflichtung des Dänen im August vergangenen Jahres bekanntgab. Schließlich eilte dem Kapitän des FC Kopenhagen ein ausgezeichneter Ruf voraus. Allerdings blieb da ein Stück Unklarheit: Wie groß ist der Unterschied zwischen der dänischen Liga und der Bundesliga? Wie lange braucht Delaney, um sich einzugewöhnen?

Delaneys Einsatz ursprünglich später geplant

Baumann nannte den Transfer damals einen „Vorgriff“ auf die Saison 2017/18, in der Kapitän Clemens Fritz voraussichtlich nicht mehr Fußball spielen wird. Lediglich aufgrund des großen Interesses anderer Vereine an Delaney habe Werder sich entschieden, ihn bereits im Winter zu verpflichten, sagte Baumann. Das sollte heißen, dass Werder Delaney eigentlich erst ab der kommenden Saison brauchen werde. Mehr noch: dass vielleicht sogar erst ab der kommenden Saison ein Platz für ihn frei sein werde in Werders Mittelfeld, das mit Fritz, Philipp Bargfrede, Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch ja schon hervorragend besetzt war. Delaney selbst betonte nach seiner Ankunft in Bremen mehrfach, dass er Anlaufschwierigkeiten völlig normal fände und es gerade angesichts der Konkurrenz keinesfalls als selbstverständlich betrachte, gleich in den ersten Spielen zur Startelf zu gehören.

Nun haben die Verletzungen diverser Mittelfeldspieler Trainer Alexander Nouri die Entscheidung abgenommen, in welcher Geschwindigkeit er den Zugang in die Mannschaft einbauen möchte – und Delaney hat gleich im ersten Spiel gezeigt, dass es für jeden von Werders Mittelfeldspielern schwierig wird, an ihm vorbeizukommen. Denn der Kaltstart in der Bundesliga überforderte Delaney keineswegs. „Es war ein schwieriges erstes Spiel für ihn“, sagte Baumann zwar: „Es war sein erstes Spiel in einer neuen Liga, gegen einen starker Gegner, dazu noch die Unterzahl, die für ihn viel Laufarbeit bedeutete.“ Delaney habe Werders Spiel mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke „Stabilität gegeben“ und „gezeigt, dass er jetzt schon wichtig für uns ist“. Jetzt schon, nicht erst in einigen Wochen oder gar erst im Sommer.

Würdiger Nachfolger für Fritz

Delaney spielte im Mittelfeld gemeinsam mit Fritz, der ihn hinterher als „absoluten Gewinn“ für die Mannschaft bezeichnete. Fritz hob besonders die Zweikampfstärke seines neuen Kollegen hervor – eine Eigenschaft, die den Kapitän selbst immer noch sehr wertvoll für Werder macht. Überhaupt konnte man gegen Dortmund sehen, warum Werder Delaney als Nachfolger für Fritz geholt hat. Dem Spiel einen Rhythmus geben, das Spiel lenken, es verlagern – das sind Dinge, die Fritz immer wieder versucht, und die auch Delaney tun will.

Und man konnte auch sehen, dass Delaney mit seinen 25 Jahren dem 36-jährigen Fritz in Sachen Dynamik Einiges voraus hat. Delaney zeigte, dass er die Kraft und den Willen hat, in der Defensive und in der Offensive den Unterschied zu machen. Und dass er weiß, wann er was tun muss. „Er hat ein gutes Gefühl für Situationen und Positionen“, sagte Baumann. Trainer Nouri attestierte ihm einen „sehr guten Auftritt. Er hat unheimlich viele Ballkontakte gehabt und war sehr präsent.“

Baumann wollte die Euphorie um Delaney am Sonnabend ein bisschen dämpfen. Er habe „auch das eine oder andere gesehen, was nicht komplett rund lief“, sagte er. Delaney könne sich noch merklich steigern. Wenn Delaneys Leistung am Sonnabend von Anpassungsschwierigkeiten beeinträchtigt war, dürfen Werders Fans weiter träumen: davon, was passiert, wenn diese Schwierigkeiten überwunden sind.