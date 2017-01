Sie dürfen sich freuen: Es gibt einen guten (wenn auch geheim gehaltenen) Plan für den ersten Bremer Erfolg gegen Bayern seit mehr als acht Jahren. (nph / Ewert, nordphoto)

Die Sache ist äußerst geheim. So geheim, dass selbst bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) nur ganz wenige Mitarbeiter eingeweiht sind. Doch es scheint sie zu geben, diese geheime Arbeitsgruppe. Über verschlungene Kanäle ist nun ein Strategiepapier in die Sportredaktion gelangt, in dem es um Werders Spiel gegen Bayern an diesem Sonnabend geht. Laut der vorliegenden Unterlagen nennt sich die Arbeitsgruppe „Abteilung Spannung“. Die Namen der Mitarbeiter wurden geschwärzt. In der Präambel heißt es dort unter anderem: „Wie machen wir unsere Liga wieder interessanter?“

Und weiter: „Immer wird Bayern Meister. Andauernd schlagen sie den SV Werder. Das darf nicht sein!“ Es folgt eine Auflistung unter dem Titel „Elf Gründe, warum Werder am 28. Januar 2017 gegen Bayern gewinnen sollte“. Die Auflistung, so hat die Redaktion entschieden, sollte der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. Ob das Geheimpapier vorab den beteiligten DFL-Mitgliedern Werder und Bayern zur Verfügung gestellt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Liste:

1. Schiedsrichter

„Am 28.1.17 wird Sascha Stegemann das Spiel leiten. Er ist Werder gegenüber in der Bringschuld. Zweimal hat er bislang in der Bundesliga eine Partie der Bremer gepfiffen, einmal ein Unentschieden, einmal eine Niederlage. Kein Sieg. Das Sprichwort, wonach dreimal Bremer Recht ist, sollte Herrn Stegemann bekannt sein.“

2. Stürmerstar

„Bayern-Profi Robert Lewandowski ist nach Ansicht der Kommission ein ehrenhafter Sportsmann. Er wird erkennen, dass er in Anbetracht der herausragenden Verdienste des Werder-Profis Claudio Pizarro für sowohl den SV Werder, aber auch den FC Bayern, seinem Kontrahenten an diesem Tag bei der Erzielung von Treffern aus Gründen der Fairness den Vortritt lassen sollte.“

Unmotiviert: Manuel Neuer. (Guillaume Horcajuelo, dpa)

3. Torwart

„Für den Bayern-Torwart Manuel Neuer ist es EIN Spiel. Für Werder-Torwart Felix Wiedwald ist es DAS Spiel. Wiedwald ist innerhalb weniger Tage von der gefühlten Nummer drei zur realen Nummer eins im Bremer Tor geworden, was ihm ungeahnte Kräfte verleihen dürfte. Lange Zeit (wohl zu Unrecht) als introvertiert verschrien, soll er jüngst in diversen Interviews nicht mehr aufgehört haben zu strahlen und sogar Details aus seinem Arbeitsvertrag verraten haben!“

4. Statistik

„In den vergangenen 19 Duellen zwischen beiden Teams siegte niemals Werder. Studien von Wahrscheinlichkeitsforschern haben ergeben, dass angesichts dieser Serie die Wahrscheinlichkeit eines Bremer Erfolgs mittlerweile unwahrscheinlich hoch ist.“

5. Talent

„Alle der Kommission bekannten Experten sind sich einig, dass das größte Talent des deutschen Fußballs Serge Gnabry heißt. Ob beziehungsweise wann Gnabry einmal für den FC Bayern spielt, darüber ist die Fachwelt uneins. Derzeit spielt er für Bremen statt für Bayern.“

6. Zuschauer

„Sie sind nach übereinstimmenden Einschätzungen ein wichtiger Faktor im Fußball, und das gilt im Besonderen für das Bremer Publikum. Seit der Bewegung namens This is Osterdeich ist die Wunder vollbringende Kraft der Fans im Weserstadion hinlänglich bekannt: Bremer Fans können Spiele gewinnen!“

Taktikfuchs: Alexander Nouri. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

7. Trainer

„Der in der Branche noch weitgehend unbekannte Werder-Trainer Alexander Nouri wird in einem von der Kommission eingeholten Dossier als Taktikfuchs und Motivationskünstler modernster Prägung beschrieben. Er kann sekundenschnell von Vierer- auf Dreier- oder Fünferkette umstellen und hat seinem Team eine Haltung vermittelt, wie sie ihresgleichen sucht in der Liga.“

8. Wetter

„Nach vorliegenden Informationen geht der FC Bayern von Bremer Wetter aus. Also: trübem Himmel und durchdringendem Sprühregen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird aber ein Wolken-Sonne-Mix erwartet. Was bei etlichen Bayern-Profis eine große Verwirrung hervorrufen dürfte.“

9. Reservebank

„Die Spieler auf der Ersatzbank des FC Bayern München sind hinlänglich bekannt und eignen sich unserer Meinung nach kaum für einen Überraschungsangriff. Bremer Spieler wie Ousman Manneh oder Ulisses Garcia hingegen agieren, salopp formuliert, unter dem Radar des FC Bayern. Sie könnten schon viel eher für einen überraschenden Coup sorgen.“

Mann mit Zopf: Max Kruse. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

10. Stil

„In der heutigen Zeit spielt das äußere Erscheinungsbild eine immer größere Rolle. Während der FC Bayern sich auch abseits der Lederhosen-Auftritte vornehmlich konservativ gibt – oder wenn nicht, modisch durchaus bedenklich – beeindruckt Werder durch überzeugende Stilkonzepte. Siehe den gelungenen Haarzopf des Profis Max Kruse, siehe die prompte Frisur-Korrektur beim Spieler Serge Gnabry.“

11. Fußballgott

„Die Kommission ist zur Ansicht gelangt, dass es ihn geben muss. Der Fußballgott kann angesichts der beschriebenen Konstellation nur eines wollen: dass in einer Saison, in der Bayern mal nach der Hinrunde noch nicht uneinholbar vorn liegt in der Tabelle, der SV Werder die Punkte bekommt. Es wäre ein Gewinn nicht nur für Bremen. Sondern auch für den gesamten deutschen Fußball!“