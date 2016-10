Clemens Fritz freut sich über die Entwicklung von RB Leipzig. (imago)

Clemens Fritz freut sich über den Weg, den der Leipziger Fußball dank Investor Red Bull eingeschlagen hat. "Die Bundesliga ist für die Region eine tolle Sache", sagt der gebürtige Thüringer im Interview mit der "Mitteldeutschen Zeitung". Fritz selbst hat die Dürrezeit des ostdeutschen Fußballs zu Beginn seiner Karriere miterlebt. Seinen Jugendverein Rot-Weiß Erfurt musste er, gerade auf dem Sprung in den Profibereich, verlassen, weil der Klub pleite ging. Auch seine Zeit in Sachsen, beim VfB Leipzig, endete 1999 nach nur zwei Jahren wegen einer finanziellen Notlage des Vereins.

"Ich kenne die Region um Leipzig, ich kenne das vorhandene Potenzial", sagt Werders Kapitän. Deshalb freue er sich, dass der Leipziger Fußball zuletzt "so kontinuierlich gewachsen ist". Auch früher habe es Geldgeber bei Leipziger Klubs gegeben, "aber die haben immer nur kurzfristige Erfolge erzielt", erklärt Fritz. "Langfristiger, nachhaltiger Erfolg kam nie zustande." Umso schöner sei für ihn nun, die Entwicklung von RB Leipzig in den vergangenen Jahren zu beobachten.

Er pflege immer noch den Kontakt zu Leipziger "Freunden von damals" und stehe auch mit aktuellen RB-Profis wie dem Ex-Bremer Davie Selke in regelmäßigem SMS-Kontakt, so Fritz. Vor dem Spiel in seiner alten Heimat am kommenden Sonntag macht das den 36-Jährigen in der Bremer Mannschaft zum RB-Experten.

Mit einem Teamkollegen habe er bereits über Leipzig gesprochen "und ihm die Entwicklung erklärt, wie es zustande kam, dass RB jetzt in der Bundesliga spielt", sagt Fritz zur "Mitteldeutschen Zeitung". Das Interesse an der Geschichte des Leipziger Fußballs sei durchaus vorhanden im Werder-Kader, meint Fritz, denn die "Leistung, die die Mannschaft jetzt gerade abliefert, schlägt natürlich auch bis nach Bremen durch."