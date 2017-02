Werder muss am Sonnabend gegen Mainz punkten. (nordphoto)

Spätestens wenn unausgelastete Ex-Profis öffentlich die Verpflichtung von Peter Neururer fordern, hat man als Verein wohl ein Problem. Umso mehr, wenn sie das sogar ernst meinen. Werders Sportchef hat die aktuelle Lage „dramatisch“ genannt, und solche öffentlichen Aussagen trifft man nicht zum Spaß. Tabellenplatz, Punktzahl und einige Dinge mehr schaffen Unbehagen, wenn man Werder nahesteht.

Dieses Unbehagen ist angebracht. Auch Wut und Ungeduld als Reaktion auf Werders Lage sind nachvollziehbar. Allerdings gilt auch: Wut und Ungeduld sind generell ganz lausige Ratgeber. Und bei allem verständlichen Unmut über die erwähnten Zahlen muss man dann doch zurückfragen: Erleben wir tatsächlich eine wochenlange Talfahrt? Entwickelt sich Werder wirklich nicht weiter? Sind wir schon wieder so weit, die nächste Totaloperation vornehmen zu müssen, koste es, was es wolle? Wieder alles auf null?

Meine ansonsten geschätzten Kollegen von Radio Bremen texteten gestern: „Werder Bremen zuzusehen tut nur noch weh!“ Wirklich? Dann versuche ich es mal mit einer Einordnung dessen, was ich zuletzt von Werder gesehen habe. Das 0:1 gegen Gladbach war das Resultat eines schlechten Spiels. Es war das erste schlechte Spiel seit der Heimniederlage gegen Frankfurt. Die liegt nun genau drei Monate zurück. Danach wurde in Berlin gewonnen, gegen Hoffenheim gepunktet und einiges mehr. Werder hat keinen Siegeszug hinter sich, aber auch keine Talfahrt. Und Gladbach war ein schlechtes Spiel, aber kein Offenbarungseid. Das erste schlechte Spiel seit einem Vierteljahr. Und schon tut zusehen nur noch weh? Wirklich?

Die Forderungen nach einem Verlassen des mittlerweile gerne geschmähten Werder-Wegs haben immer eines gemeinsam: die Sehnsucht nach einem Befreiungsschlag. Nur – ist dieser Effekt planbar? Die Realität in Stuttgart, bei München 1860 oder über Jahrzehnte beim HSV zeigen das genaue Gegenteil: Personelle Holzhammermethoden erfolgen in der Regel nach dem Prinzip „Irgendwas muss man doch versuchen!“. Hat Alexander Nouri solche Zweifel zum jetzigen Zeitpunkt verdient? Nein.

Natürlich müssen jetzt Punkte her

Wenn man dem anfangs angesprochenen Ex-Profi Glauben schenken soll, dann geht bei Werder gar nichts mehr. Dann ist Nouri gescheitert, weil er nichts Positives bewirkt hat. Wirklich nicht? Man kann als Trainer nur den gezeigten Fußball üben, nicht das Einfahren von Punkten. Gewöhnlich folgt das eine auf das andere. Man kann aber nachhaltige Entwicklungen auch nur dann mit Leben füllen, wenn man Geduld und Augenmaß besitzt und nicht in Panik verfällt.

Ja, Werder kassiert immer noch zu viele Tore. Werden wir aber wie früher immer noch von nahezu jedem Gegner auseinandergespielt? Nein. Gegen den BVB hat man in Unterzahl Druck ausgeübt, spielerisch mitgehalten und fast noch gepunktet. Der FC Bayern hatte in Bremen in 90 Minuten vier Torchancen. Weniger ließ in dieser Saison gegen die Bayern bisher nur der BVB zu. Beim FCA verlor Werder nach einem über weite Strecken haushoch überlegen geführten Spiel. Kann man trainieren, überlegene Spiele niemals zu verlieren? Leider nicht.

Natürlich müssen jetzt Punkte her. Das wissen nicht nur die Medien, die Fans und der Ex-Profi. Das weiß auch jeder bei Werder. Aber auf derartige Szenarien reagiert man in aller Regel um ein Vielfaches effektiver, indem man seine Arbeit fortsetzt, statt mit Ultimaten, Befreiungsschlägen, Hysterie und dem Namedropping vermeintlicher Nachfolgekandidaten. Anders als Uli Borowka (hoppla, verplappert!) sehe ich bei Werder eine Entwicklung. Ich wäre sehr gerne nah dabei, wenn sie Früchte trägt.