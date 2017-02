Gegen den FC Augsburg wird Werders Abwehr ganz anders aussehen als gegen den FC Bayern: Santiago Garcia ist gelbgesperrt, Niklas Moisander verletzt. Hinter Lamine Sané steht noch ein kleines Fragezeichen. (imago sportfotodienst, imago/Team 2)

Die Botschaft, mit der Alexander Nouri am Dienstag vor die Journalisten trat, war durchaus positiv. Denn beim Training fehlten zwar fünf Stammspieler, aber bei vier von ihnen hat der Trainer Hoffnung, dass sie in den nächsten Tagen wieder einsteigen können und ihm für das Spiel beim FC Augsburg am Sonntag zur Verfügung stehen. Definitiv ausfallen wird laut Nouri nur einer: Niklas Moisander. Der Innenverteidiger werde wegen seiner Oberschenkelzerrung aus dem Spiel gegen Bayern diese Woche pausieren und auch beim Spiel fehlen, sagte Nouri. Das hatte sich schon am Montag angedeutet, war also keine größere Überraschung.

Ein größeres Problem ist es auf den ersten Blick aber schon. Denn Werder hat zwar trotz einiger Abgänge im Winter immer noch einen relativ großen Kader, aber von einem Überangebot an Innenverteidigern kann keine Rede sein. Als Ersatz kommt außer Milos Veljkovic nur noch Luca Caldirola in Frage, der aber seit September keine Pflichtspiel-Minute gespielt hat und erst Schritt für Schritt in die Form kommt, eine Bundesligapartie bestreiten zu können. Es sei „durchaus vorstellbar“, dass Caldirola in Augsburg spielt, sagte Nouri. Aber von Anfang an, ohne dass er nach seiner Verletzung auch nur einmal im Kader gestanden hätte? Und Veljkovic? Den kann man gar nicht so recht als Ersatzmann für Moisander werten, schließlich hat der 21-Jährige in dieser Saison auch schon mehrmals von Anfang an gespielt, wenn Moisander und Sané ebenfalls auf dem Platz standen. Nämlich dann, wenn Werder, so wie am Sonnabend, mit einer Dreierkette antrat. Auf Werders Auswechselbank saß gegen den FC Bayern kein einziger Innenverteidiger.

Viererkette "definitiv eine Option"

Nun, da Moisander ausfällt, könnte man eine einfache Rechnung aufmachen: Werder hat nur drei topfitte Innenverteidiger, einer fehlt, bleiben zwei, Ergebnis: Werder wird in Augsburg wohl notgedrungen mit einer Viererkette antreten. Für Alexander Nouri ist das aber nicht ausgemacht. Es sei „definitiv eine Option“, mit einer Viererkette zu spielen, sagt der Trainer zwar. Aber als er dann darüber schwärmt, wie gut die Dreierkette funktioniert habe („Wenn man gegen die Bayern nur vier Schüsse aufs Tor zulässt, dann spricht das für sich“), liegt die Vermutung nahe, dass er auch gegen Augsburg so aufstellen möchte.

Und das wäre durchaus auch ohne Moisander möglich. Denn die im Trainingslager intensiv geübte Dreierkette hat nicht nur Werders taktische Flexibilität erhöht. Sie macht Werder auch personell flexibler. Die Lösung für Augsburg könnte so aussehen: Der gelernte Rechtsverteidiger Robert Bauer rückt in die Dreierkette, Fin Bartels besetzt die Außenbahn. So wollte Nouri schon gegen die Bayern aufstellen, doch Bartels meldete sich kurzfristig wegen einer Erkältung krank. Er soll am Mittwoch wieder trainieren und dürfte gegen Augsburg zur Startelf gehören. Veljkovic könnte dann für Moisander als linker Innenverteidiger auflaufen.

Ob mit Dreier- oder Viererkette: Auf der linken Seite muss Nouri etwas verändern, weil Linksverteidiger Santiago Garcia nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Ist das die Chance für Theo Gebre Selassie, in die Startelf zurückzukehren? Der Tscheche ist gelernter Rechtsverteidiger, kam aber schon beim Auswärtsspiel in Berlin in der Schlussphase für Garcia ins Spiel. Nouri gibt sich zurückhaltend: „Wir haben mehrere Spieler auf dieser Position.“ Als Beispiel nennt er den 21-jährigen Ulisses Garcia, der zuletzt zum Kader gehörte, unter Nouri aber erst zu zwei Kurzeinsätzen gekommen ist. Zu größeren Turbulenzen in Werders Defensive dürfte das Fehlen von Moisander und Garcia also nicht führen. Sie würden erst dann entstehen, wenn auch Lamine Sané ausfiele. Danach sieht es laut Nouri aber nicht aus, obwohl der Innenverteidiger wegen Knieproblemen derzeit pausiert. Er werde „wahrscheinlich am Donnerstag" ins Training zurückkehren, sagte Nouri.

Hoffnung bei Pizarro

Dass die Mannschaft Ausfälle im Mittelfeld und im Angriff kompensieren kann, haben die Partien gegen Borussia Dortmund und die Bayern gezeigt. Es war ohne Zweifel bitter, dass Serge Gnabry und Claudio Pizarro jeweils früh vom Platz mussten – aber dass es Werder in beiden Spielen nach den Auswechslungen gelang, bis zum Ende offensiv gefährlich zu bleiben, war eine wertvolle Erkenntnis. Nouri hat aber sogar die Hoffnung, dass er gegen Augsburg offensiv gar nicht umstellen muss. Es sei nämlich nicht ausgeschlossen, sagte der Trainer, dass Pizarro am Sonntag wieder spielen kann. Pizarro leide unter einer neurogenen Tonusstörung, das bedeute: „Ein Nerv, der die Muskulatur im Oberschenkel innerviert, ist irritiert.“ Von der Behandlung beim Münchner Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Montag sei Pizarro aber guten Mutes nach Bremen zurückgekommen, sagte Nouri. Und: „Er hat so viel Erfahrung, gerade mit dieser Art von Beschwerden – wenn er optimistisch ist, sind wir es auch.“

Sollte Pizarro ausfallen, stünde Ersatz gleich in mehrfacher Form bereit. Zum einen trainiert Aron Johannsson nach seinen Wadenproblemen seit Dienstag wieder mit der Mannschaft. Denkbar ist auch, dass Nouri wie schon nach Pizarros Auswechslung am Sonnabend Gnabry in die Spitze versetzt. Den freiwerdenden Platz im Mittelfeld könnte dann Clemens Fritz besetzen. Der Kapitän hat seine Nackenprobleme und den damit zusammenhängenden Schwindel weitgehend überstanden. Am Dienstag übte er noch individuell; am Mittwoch soll er wieder mit dem Team trainieren.

Nouri wäre aber auch nicht bange, wenn einige der Angeschlagenen doch noch ausfielen. Schließlich hat Werder „eine Reihe von jungen Spielern, die durch die Kaderverkleinerung näher an die Mannschaft ranrücken konnten“, wie Nouri sagte. Gegen die Bayern war es der gelernte offensive Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein, der für Pizarro kam, die Position vor der Abwehr besetzte und seine Sache nach Nouris Meinung „richtig gut“ machte. Das Beispiel Eggesteins zeige, dass der Ansatz der Kaderverkleinerung auch zugunsten der jungen Spieler „voll aufgegangen ist“, sagte Nouri. Mit dem jetzigen Kader sei er „zufrieden“, fügte der Trainer noch an – auch, weil er ihm viele Spieler bietet, die auf mehreren Positionen spielen können. So dass Werder nicht automatisch ein gewichtiges Problem hat, wenn ein wichtiger Spieler fehlt.