Zweikampf zwischen Fin Bartels (l.) und Niko Kijewski. (nordphoto)

Onel Hernandez hat von Sommer 2012 bis Winter 2013 bei Werder unter Vertrag gestanden, er hat als Flügelstürmer in der zweiten Mannschaft gespielt und in eineinhalb Jahren Regionalliga vier Tore geschossen. Ein paar Mal durfte er in dieser Zeit auch bei den Profis mittrainieren, zu mehr hat es aber nicht gereicht. Inzwischen spielt er bei Eintracht Braunschweig, und am Sonnabend hat er ein Tor geschossen. Es war ein Tor für Braunschweig und gegen Werder. Hernandez traf nach 64 Minuten zum 2:1. Es war der Treffer zum Endstand, und damit sorgte dieses Tor dafür, dass Werder seine Testspielserie im Januar 2017 mit einer Niederlage abschließt.

Die Bilanz und der abschließende Bremer Auftritt beim Tabellenführer der zweiten Liga wirft eine Frage auf: drei Spiele, zwei Unentschieden, eine Niederlage – ist Werder bereit für den Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund am kommenden Sonnabend? Die Antwort fällt nicht leicht. Cheftrainer Alexander Nouri sagte: „Natürlich wären wir gern mit einem positiven Ergebnis in die nächste Woche gegangen. Aber Ergebnisse, die man in der Vorbereitung erzielt hat, relativieren sich erfahrungsgemäß in der Liga sehr schnell.“ Also keine Panik, immer schön ruhig bleiben, sollte das im Klartext heißen.

Und es stimmt ja auch, wenigstens zum Teil. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als beinahe durchgehend eine geschlossene Schneedecke über dem Rasen lag, war das Spiel oft mehr ein Glücks- als ein Fußballspiel. Und fleißig gewechselt hatten beide Trainer auch, Nouri nach 70 Minuten sieben Mal. Sein Braunschweiger Kollege Torsten Lieberknecht hatte zur Pause gleich die komplette Elf ausgetauscht. Sehr aussagekräftig war der Vortrag der beiden Teams zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr.

Aber es hatte ja auch noch die erste Halbzeit gegeben, und da hatte Nouri eine Startelf auf den Platz gebracht, die in dieser Formation auch gegen Dortmund beginnen könnte. Wahrscheinlich rückt der zurzeit angeschlagene und deshalb geschonte Lamine Sané noch für Milos Veljkovic in die Innenverteidigung, aber sonst passte das schon ganz gut mit Blick auf den Ernstfall: Werder spielte in einem 4-4-2-System mit Clemens Fritz und Thomas Delaney vor der Abwehr. Ganz vorne stürmten Max Kruse und Claudio Pizarro, Fin Bartels und Serge Gnabry besetzten die Flügel. Nouri fand: „Wir hatten eine gute Struktur und ein gutes Positionsspiel in der ersten Halbzeit.“

Es bot sich ein Bild, das man aus der Hinrunde noch gut kennt: Hinten geriet Werder einige Mal in bedenkliche Probleme, vorne hatte Werder seine stärksten Momente. Werder leistete sich ein paar Ballverluste und individuelle Fehler zu viel. Vor dem 0:1 etwa köpfte Veljkovic dem Torschützen Saulo Carli den Ball millimetergenau vor die einschussbereiten Füße. Insgesamt kam Braunschweig allein in der ersten Halbzeit zu drei, vier guten Chancen. Wenn man sich in diesen Momenten statt der Braunschweiger Stürmer Suleiman Abdullahi und Julius Biada mal die Stürmer des nächsten Gegners Dortmund vorstellte, dann musste man sich ganz schön Sorgen machen. Arg bedenklich war auch das Zustandekommen des zweiten Eintracht-Treffers: Erst griff erst Niklas Moisander den späteren Torschützen Hernandez zu zaghaft an, und dann ließ sich Werder-Torwart Jaroslav Drobny auch noch tunneln.

Gegentore nach groben Patzern

Aber zum Glück gab es auch die guten Momente im Bremer Spiel. „Wenn wir schnell, einfach und mit wenigen Kontakten gespielt haben, hatten wir unsere besten Aktionen“, sagte Nouri. Und das stimmte: Hochkarätige Chancen gab es einige, allein Max Kruse hätte zwei, drei Tore schießen können. Zweimal traf Kruse aber nur die Latte, einmal scheiterte er frei vor Braunschweigs Torwart Marcel Engelhardt und setzte den Nachschuss dann am fast leeren Tor vorbei. Ein „bisschen mehr Konsequenz im Abschluss“ hätte sich Nouri gewünscht, wie er hinterher sagte. Aber allzu böse wollte er auf Kruse auch nicht sein. „Max war viel unterwegs, immer anspielbar“, sagte der Werder-Trainer, „so brauchen wir ihn.“

Wen Werder auch braucht, ist ebenfalls bekannt: Serge Gnabry. Man hat sich längst daran gewöhnt, dass Gnabry seine herausragende Schusstechnik zielführend einsetzt. Gegen Braunschweig hatte ihn Fin Bartels schön frei gespielt, aus gut 16 Metern schoss Gnabry den Ball von halbrechts schließlich mit äußerster Präzision ins lange Eck.

Bemerkenswert schnell scheint sich Thomas Delaney unentbehrlich zu machen, und das liegt nicht nur daran, dass die Zahl an gesunden Mittelfeldspielern langsam knapp wird. Delaney würde mit ziemlicher Sicherheit auch dann spielen, wenn alle anderen einsatzbereit wären. „Definitiv“ sei Delaney so weit, dass er gegen Dortmund spielen könne, sagte Nouri, „er ist fast zwölf Kilometer gerannt, scheut keinen Zweikampf, zeigt Mentalität.“ Und davon, auch daran hat das Braunschweig-Spiel noch einmal erinnert, kann Werder gar nicht genug haben.