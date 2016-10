Sportchef Frank Baumann hat weiterhin Interesse an Ludwig Augustinsson. (imago)

Inmitten all der namenhaften Zu- und Abgänge der vergangenen Transferperiode, zwischen den Kruses und Gnabrys und den anderen sofortigen Verstärkungen bei Werder, ging ein weiterer Fokus von Frank Baumanns sommerlichen Kaderbasteleien fast schon ein wenig unter. Schließlich war das, was Werders Sportchef beim FC Kopenhagen zu finden hoffte, keine Verstärkung für den Moment, sondern eine für die Zukunft.

In Kopenhagens Kapitän Thomas Delaney fand Baumann diese Verstärkung. In der kommenden Winterpause kommt der defensive Mittelfeldspieler nach Bremen. Dass sich Werder darauf freuen darf, bewies er zuletzt mit seinem traumhaften Champions-League-Tor in der vergangenen Woche.

Aber nicht allein wegen Delaney war Kopenhagen im Fokus von Baumanns Transferplanungen: Der Sportchef wollte ebenfalls Ludwig Augustinsson, 22, Linksverteidiger beim dänischen Meister, für die Saison 2017 verpflichten. Doch Werder kassierte zunächst eine Absage von den Kopenhagener Verantwortlichen. Wie Baumann der "Bild" nun bestätigte, hat sich das Thema Augustinsson in Bremen damit aber noch nicht erledigt.

"Wir sind noch immer interessiert an Ludwig", sagte Baumann. "Aber es werden mit der Zeit nicht gerade weniger Klubs, die ebenfalls Interesse haben." Augustinssons Marktwert, der noch Vertrag bis 2019 in Kopenhagen hat, wird laut transfermarkt.de auf etwa 3,5 Millionen Euro taxiert. Tendenz steigend, vor allem weil Kopenhagen in der Champions League bislang eine gute Rolle spielt.

Baumann glaubt, dass Werder trotz Augustinssons Auftritten in der Champions League weiterhin in einer aussichtsreichen Position ist: "Wenn wir keine Chance sehen würden, würden wir es sein lassen."