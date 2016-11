Zuletzt teste Werder 2015 gegen Eintracht Braunschweig. Damals spielte Assani Lukimya noch an der Weser. (nordphoto)

Das Spiel soll am 14. Januar um 15.30 Uhr im Eintracht-Stadion stattfinden. "Das ist genau der richtige Gegner für unsere Generalprobe vor dem schweren Start in der Bundesliga. Spiele gegen Eintracht Braunschweig gab es in den vergangenen Jahren schon häufiger, es ist eine schöne Tradition, sich auf diesem hohen Niveau zu messen", sagte Frank Baumann. Eine Wochge später, am 21. Januar (15.30 Uhr), beginnt die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund.

Zuletzt trafen Werder und Braunschweig 2015 im Rahmen eines Testspiels aufeinander. Damals ging der Zweitligist auf "Platz 11" als 2:0-Sieger vom Platz. (oni)