Werder Bremen - Mainz 05 1:2 (1:0)

Werder Bremen: Drobny - Gebre Selassie, Sané, Moisander, Bauer - Grillitsch, Hajrovic (70. U. Garcia), Fritz, Junuzovic (79. Fröde), Gnabry - Manneh (55. Thy)

Mainz 05: Lössl - Donati, Balogun, Bungert (75. Muto), Bussmann - Öztunali (65. De Blasis), F. Frei (82. Holtmann) - Brosinski, Mallil, Clemens - Cordoba

Schiedsrichter: Ittrich

Tore: 1:0 Hajrovic (12.); 1:1 Malli (87.); 1:2 De Blasis (90+2)

Gelbe Karten: Manneh; Grillitsch / Frei

Der Spielverlauf zum Nachlesen:

Abpfiff. Werder verliert gegen Mainz mit 1:2.

90+1 Tor für Mainz! Gebre Selassie kommt kann eine Flanke nicht verhindern und De Blasis trifft per Kopf.

90. Drei Minute sollen hier nachgespielt werden.

89. Jetzt wird auch noch Werder-Trainer Nouri auf die Tribüne verwiesen!

88. Grillitsch sieht die gelbe Karte für Meckern.

87. Tor für Mainz! Cordoba legt am Strafraum für Malli ab, der Mainzer wird nicht mehr entscheidend gestört und schießt ein.

85. Garcias Flanke segelt durch den Mainzer Strafraum, bei der Ballannahme zeigt Gnabry ungewohnte technische Schwächen. Abstoß.

83. Gnabry will quer legen und wird von Balogun daran gehindert. Eckball.

82. Holtmann kommt für Frei. Mainz setzt auf die Offensive. Vielleicht ergeben sich für Werder entscheidende Kontermöglichkeiten?

80. Mainzer Ecke Nummer vierzehn. Die wird kurz ausgeführt und bringt keine Gefahr.

79. Fröde kommt für Junuzovic.

75. Muto kommt für Bungert. Mehr Risiko bei Mainz? Muto ist Angreifer, Bungert ein Abwehrspieler.

74. Gebre Selassie steckt durch auf den aufgerückten Grillitsch, Balogun klärt bevor der Bremer abschließen kann.

71. U. Garcia sortiert sich im linken Mittelfeld ein, dafür rückt Gnabry auf die rechte Seite.

70. U. Garcia kommt für Hajrovic. Der Torschütze scheint Probleme mit dem linken Oberschenkel zu haben.

69. Gebre Selassie will zu Drobny köpfen und verursacht einen Eckball.

65. De Blasis kommt für Öztunali.

64. Was für Szenen! Erst spielt Bauer Cordoba direkt in die Füße und hat Glück, dass Drobny im 1:1 die Oberhand behält, dann vergibt Hajrovic mutterseelenallein vor Lössl. Unglaublich.

61. Mittlerweile die elfte Ecke für Mainz. Die wird erst geklärt, doch Clemens kommt zum Nachschuss, setzt den Ball aber weit über das Tor.

57. Chance für Mainz! Clemens ist auf links vollkommen frei und will den Ball in rechten Winkel schlenzen. Sein Versuch ist zu ungenau und Drobny klärt per Faustabwehr.

55. Thy kommt für Manneh.

55. Chance für Mainz! Frei probiert es mit einem Flachschuss, weil der Ball direkt auf Drobny kommt, muss der mit dem Fuß klären.

Serge Gnabry im Laufduell mit Levin Öztunali. (nordphoto)

53. Mainz wird stärker und setzt Werder zunehmend unter Druck. Den Bremern verspringen in der Mittelfeldzentrale häufig die Bälle. So kann man kein Spiel aufbauen.

52. Auf der Gegenseite probiert es Hajrovic aus ähnlicher Distanz. Auch hier kommt keine Gefahr auf.

50. Brosinski probiert es aus 20 Metern - vorbei.

48. Öztunali verwickelt Bauer in einen Zweikampf und holt einen Eckball raus.

46. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Weiter geht´s.

Halbzeit. Werder führt durch ein Tor von Izet Hajrovic mit 1:0. Die Bremer begannen sehr druckvoll und verdienten sich den Führungstreffer. In der Folge verflachte das Spiel etwas, was auch den Gästen liegt. Den Mainzern gelang bislang wenig.

45. Nouri wird von Schiedsrichter Stark ernsthaft ermahnt. Werders Coach wollte den Ball bei einem Einwurf für Mainz nicht herausgeben.

44. Manneh holt nahe der linken Eckfahne einen Freistoß heraus. Den pflückt Lössl locker herunter.

Izet Hajrovic bejubelt seinen Führungstreffer. (nordphoto)

43. Grillitsch vertändelt den Ball am Mittelkreis gegen Cordoba und kann ihn auch mit einem Foul nicht stoppen. Sané und Bauer unterbinden den Konter gemeinschaftlich.

42. Moisander köpft eine Flanke von Öztunali aus dem Sechzehner.

38. Junuzovic spielt Hajrovic auf der rechten Seite an und der Bosnier verzettelt sich im Zweikampf.

35. Junuzovic mit einem Freistoß aus dem Halbfeld. Die Mainzer Abwehr kann klären.

29. Sané wird an der Grundlinie von Cordoba ausgetanzt. Aber das Zuspiel des Kolumbianers an den Fünfer wird auf Kosten einer Ecke geklärt. Die bleibt folgenlos.

27. Chance für Mainz! Öztunali springt der Ball im Sechzehner vor die Füße, doch er lupft er über das Tor.

24. Manneh sieht die gelbe Karte für ein Foul am eigenen Strafraum. Den folgenden Freistoß faustet Drobny aus dem Strafraum.

20. Grillitsch klärt einen Eckball zu kurz, doch für Bussmann ist der Winkel zu spitz. Sein Schuss geht am Tor vorbei.

19. Mittlerweile haben die Bremer das Tempo etwas reduziert. Die Mainzer tasten sich nach vorn.

14. Die Führung geht vorläufig in Ordnung. Werder hat mehr Ballbesitz, kombiniert sicher und wirkt überhaupt wie ausgewechselt.

12. Tor für Werder! Hajrovic zieht von rechts nach innen und schießt den Ball aus 18 Metern in die Maschen.

9. Gnabry wird von Junuzovic geschickt, kann sich im Laufduell mit Donati aber nicht behaupten.

8. In den ersten Minuten spielt Werder schwungvoll wie lange nicht mehr.

6. Gnabry spielt Manneh am Strafraum an, der versucht es mit einem Schuss aus der Drehung, bekommt aber nicht richtig Druck hinter den Ball.

4. Erste Chance für Werder! Fritz zieht auf Links davon, flankt und Hajrovic versucht es mit einem Volley. Manneh hält den Fuß rein, doch Lössl kann parieren.

3. Durch einen leichtfertigen Ballverlust von Hajrovic entsteht beinahe ein gefährlicher Konter für Mainz.

1. Manneh wird geschickt, aber vom Ball getrennt, bevor er in den Strafraum eindringen kann.

Anstoß! Mainz hat den Ball. Werder spielt zuerst auf die Westkurve.

Vor dem Spiel: Die Mannschaften stehen schon im Spielertunnel. Gleich geht´s los!

Vor dem Spiel: Felix Wiedwald, Ulisses Garcia, Janek Sternberg, Lukas Fröde, Florian Kainz, Maximilian Eggestein und Lennart Thy sitzen auf der Bank. Sambou Yatabare, Fallou Diagne und Thanos Petsos stehen nicht im Kader.

Vor dem Spiel: Schon vor der Partie sorgt Nouri für eine Riesenüberraschung: Ousman Manneh darf gegen Mainz sein Bundesliga-Debüt feiern. Auch Izet Hajrovic steht in der Startelf. Zudem bleibt Jaroslav Drobny im Tor.

Beim letzten Aufeinandertreffen im März gingen Werder und Mainz mit einem 1:1 auseinander. Damals spielte Levin Öztunali noch für die Bremer. (nordphoto)

Vor dem Spiel: Werder ist in dieser Bundesliga-Spielzeit noch sieglos und steht mit 2:12 Toren am Ende der Tabelle. Die Mainzer holten aus den ersten drei Spielen vier Punkte und belegen derzeit den neunten Tabellenplatz. Für Werder spricht immerhin die Statistik der letzten Aufeinandertreffen: Die Bremer verloren keins der letzten vier Spiele gegen Mainz.

Vor dem Spiel: Nach der Beurlaubung von Viktor Skripnik und seinem Trainerteam wird am Mittwochabend erstmals Alexander Nouri auf der Trainerbank Platz nehmen. Viel Zeit für intensive Trainingseinheiten hatte der Interimscoach nicht, deshalb ging es ihm im Vorfeld vor allem darum, mittels Einzelgesprächen das angeknackste Selbstvertrauen der Werder-Profis wieder herzustellen.