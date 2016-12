Felix Wiedwald (l.) und Jaroslav Drobny. (nordphoto)

Der zuletzt gesetzte Jaroslav Drobny hat sich beim 2:1 gegen den FC Ingolstadt an der Wade verletzt und kann vorerst nicht mittrainieren. Werder hofft, dass er Ende der Woche wieder ins Training einsteigen kann; sicher ist das aber noch nicht. Sollte Drobny beim Spiel in Berlin ausfallen, würde wohl wieder Felix Wiedwald zwischen den Pfosten stehen, den Trainer Alexander Nouri zuletzt zum Ersatzmann degradiert hatte.

Beim Training an diesem Dienstag wird auch Zlatko Junuzovic fehlen. Der Mittelfeldmann leidet an einem grippalen Infekt, soll aber am Mittwoch wieder mittrainieren können. Der zuletzt erkrankte Clemens Fritz ist schon an diesem Dienstag wieder dabei. Ulisses Garcia, der an muskulären Problemen leidet, soll gegen Ende der Woche wieder ins Training einsteigen können.