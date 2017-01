Das Testspiel in Rastede gegen Oldenburg fällt aus. (nordphoto)

„Wir haben alles versucht, aber letztlich ist in der Nacht zum Freitag einfach zu viel Schnee gefallen, der zudem so schwer war, dass wir keine Chance haben, um den Platz zu räumen“, wird VfB-Oldenburg-Geschäftsführer Philipp Herrnberger in einer Mitteilung Werders zitiert.

Zudem hätten Teile des Zuschauerbereichs unter Wasser gestanden. Dazu habe der Wetterdienst Frost vorausgesagt. Das Risiko für die Zuschauer wäre zu groß gewesen, so Hernberger weiter.

Werder hat bereits in Absprache mit den Oldenburgern einen neuen Termin für das Spiel zu finden. Bereits gekaufte Karten sollen ihre Gültigkeit behalten. Weitere Informationen sollen in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Oldenburger folgen. (wk)