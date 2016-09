Viktor Skripnik. (nordphoto)

Auch die beiden Co-Trainer Florian Kohfeldt und Torsten Frings wurden mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das teilten die Grün-Weißen am Sonntagvormittag in einer Pressemitteilung mit. Die drei Trainer haben sich nach Angaben des Vereins noch in der Nacht zum Sonntag von der Mannschaft verabschiedet, so Werder weiter.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen. Wir möchten uns bei Viktor und seinen Co-Trainern für die Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken.", erklärte Sportchef Frank Baumann.

Als Interimscoach soll der bisherige U23-Trainer, Alexander Nouri, das Profi-Team übernehmen.

