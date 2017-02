Delaney im Zweikampf mit Gladbachs Herrmann. (dpa)

Dieses Spiel in Mönchengladbach damals, es hatte vieles verändert. Jenes 1:4 am dritten Spieltag der Hinrunde, das einerseits so grausam war, andererseits sogar noch schmeichelhaft für eine desolat auf- und eingestellte Werder-Mannschaft ausgefallen war. Es hatte Viktor Skripnik das Amt gekostet – und den bisherigen U23-Trainer Alexander Nouri zum Bundesliga-Trainer gemacht. Nun also wieder Gladbach: Und die Situation ist fünf Monate nach der Partie, die in Bremen so viel in Bewegung gebracht hatte, nicht besser geworden. Im Gegenteil. Das 0:1 (0:1) gegen die Borussia, die dritte Rückrunden-Niederlage und zugleich vierte Pleite in Serie im Kalenderjahr 2017, beförderte Werder auf den Relegationsplatz.

Im ausverkauften Weserstadion hatte sich am Sonnabend dabei erneut der Film abgespielt, der nun schon die ganze Saison in einer unseligen Dauerschleife läuft. Ja, Werder kommt durchaus zu Chancen – nutzt sie aber nicht konsequent genug. Und nein, die eklatante Schwäche im Defensivverhalten hat auch Nouri als Cheftrainer noch immer nicht aus dieser Mannschaft herausbekommen. Die Kombination dieser beiden Faktoren ist fatal. Was das 2:3 in Augsburg am Spieltag zuvor ein weiteres Mal eindrucksvoll untermauert hatte.

Die Beweisführung für die Gladbacher übernahmen dieses Mal Christoph Kramer und Thorgan Hazard. Ihnen reichte ein konsequent und gut gespielter Konter, um die Bremer nach nicht einmal einer Viertelstunde Spielzeit in Rückstand zu bringen. Nach einem Ballverlust tief in der Gladbacher Hälfte zog Kramer in Richtung Mitte, lief und lief und lief – und passte schlau nach rechts raus auf Hazard. Es war sicherlich kein Weltklassespielzug, aber er reichte, um die Bremer Abwehr zu entblößen. Denn alles konzentrierte sich Kramer. Niemand auf Hazard. Auch und vor allem nicht Santiago Garcia. Nach seiner Gelbsperre gegen Augsburg stand er wieder in der Startelf, sollte in der Rückwärtsbewegung die Dreier-Abwehrkette auf der linken Außenposition zu einem Fünfer-Riegel machen. Doch Garcia war nicht einmal in der Nähe von Hazard. Der belgische Angreifer zog von außen nach innen in den Strafraum und überwand Felix Wiedwald im Bremer Tor scheinbar mühelos mit einem Schuss ins lange Eck. 0:1 nach zwölf Minuten. Schlechter hätte dieses Spiel kaum beginnen können.

Und es wurde nicht wirklich besser. Werder bemühte sich, das ja. Aber von dem Elan, mit dem im Januar noch gegen die Topteams aus Dortmund und Bayern im Weserstadion gespielt hatte, war Nouris Elf meilenweit entfernt. Ungefähr so weit, wie Serge Gnabry von seiner bestechenden Form der Hinrunde. Der Hochbegabte war gegen Gladbach eher ein Mitläufer. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position nach gut einer Stunde, als es noch immer 0:1 stand, hätte für ihn - und Werder - womöglich der Wendepunkt werden können. Gnabry Schussversuch verkümmerte ohne jede Gefahr für das Tor von Yann Sommer.

Wenn der Schlussmann der Borussia doch mal etwas zu tun bekam, dann hatte stets Fin Bartels seine Füße im Spiel. Er war es auch, der die beste Bremer Möglichkeit der ersten Halbzeit zum Ausgleich vergab. Nach einer Hereingabe von Garcia hatte Zlatko Yunuzovic auf Bartels abgelegt, der Werder-Angreifer schlug im Gladbacher Strafraum einen schönen Haken, hatte dadurch freie Schussbahn und konnte sich die Ecke aussuchen. Bartels wählte die rechte Ecke – und für die hatte sich auch Sommer entschieden. Nichts war’s mit dem 1:1 (17.). Ein weiterer Bartels-Schuss aus der Distanz (29.) sowie ein Abschluss von Max Kruse (36.) waren letztlich zu unplatziert.

Entsprechend entspannt konnten die Gladbacher ihren Stiefel herunterspielen. Sie lauerten vor allem auf Konter, was ja auch schon bei der Führung gut funktioniert hatte. Und die Wiederholung schien nicht ausgeschlossen. Der starke Patrick Herrmann (23./44.) und André Hahn (24.) hätten leicht auch erhöhen können.

In der Pause reagierte Nouri auf die bis dahin ernüchternde Vorstellung seiner Mannschaft. Der schwache Santiago Garcia machte Platz für den genesenen Sturm-Routinier Claudio Pizarro, Theo Gebre Selassie ersetzte Milos Veljkovic, der sich kurz vor der Halbzeit nach einem Zusammenprall hatte behandeln lassen müssen. Bemerkenswert: Kapitän Clemens Fritz, der schon gegen Augsburg erst unmittelbar vor Schluss eingewechselt worden war, wurde bei diesem Doppelwechsel (und auch später beim dritten Spielertausch, als Aron Johannsson für Gnabry aufs Feld kam) nun abermals nicht von Nouri berücksichtigt. Auch darüber könnte in den kommenden Tagen noch zu reden sein.

Die Wechsel brachten ein wenig mehr Leben ins Spiel, am Spielstand änderten sie indes nichts. Stattdessen war erst einmal Felix Wiedwald gefordert, den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Seine Parade gegen Hahns Schuss sah gut aus, war letztlich aber eine Pflichtübung (52.). Bartels – natürlich – leitete schließlich die Gelegenheit ein, aus dieser Partie vielleicht doch noch etwas mitzunehmen. Seine Hereingabe von rechts verwertete – der abermals äußerst aktive – Thomas Delaney zwar wuchtig, doch sein Schuss wurde geblockt; aus dem Gewusel im Anschluss daran heraus köpfte Pizarro über das Tor (67.). Johannsson tat es ihm in der Schlussphase gleich (86.), doch dabei sollte es bleiben. Gladbach zog sich komplett zurück, Werder versuchte sich erfolglos an hohen Bällen. Das war’s.

Und nun? Null Punkte im Jahr 2017, angekommen auf dem Relegationsplatz – das riecht nicht nur Krise, es ist eine, die sich gewaschen hat. So wie einst im September nach der ersten Niederlage gegen Gladbach in dieser Saison. Was diese zweite auslösen könnte? Unruhe, noch mehr Unruhe im Umfeld – das ohne jede Frage. Im Halbzeit-Interview betonte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald, er vertraue dem Trainer „uneingeschränkt“. Alexander Nouri wird dieses Vertrauen gut gebrauchen können.