Zumindest finanziell lohnt sich für Werder die Partnerschaft mit Wiesenhof. (nordphoto)

Früher war das anders. Früher war es auch schon mal so, dass Werder sich sportlich gut schlug, sich Marketing-Erfolge aber seltener einstellen wollten. Einmal blieb sogar die Werder-Brust werbefrei, weil sich kein geeigneter Trikotsponsor auftreiben ließ. Neuerdings entsteht ein fast gegenteiliger Eindruck: Die sportlichen Erfolge lassen auf sich warten, während Werder auf anderen Felder ganz gut dasteht.

Auf der Mitgliederversammlung konnte zuletzt endlich wieder ein Umsatz-Plus verkündet werden. Vom (ohnehin gestiegenen) TV-Geld bekommt Werder nach dem neuen Verteiler-Schlüssel mehr als nach dem alten – und vom Trikotsponsor gibt es demnächst auch etwas mehr. Wiesenhof verlängert seinen im Sommer 2017 auslaufenden Vertrag mit Werder um ein weiteres Jahr. Werder-Chef Klaus Filbry spricht von einer „moderaten Verbesserung.“

Seit 2012 prangt auf der Werder-Brust, vermarktet von der Agentur Infront, das Wiesenhof-Logo. „Diese Partnerschaft geht nunmehr bereits in das sechste gemeinsame Jahr und gehört damit zu den stabilsten in der Bundesliga“, wird Reinhardt Weinberger, der Geschäftsführer von Infront Germany, in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Beim Trikot-Sponsoring steht Werder im Vergleich zur Konkurrenz besser da als in der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Dort ist es derzeit – wieder mal – nur ein Platz ganz unten, in der Abstiegszone.

Wiesenhof-Vertrag läuft noch mindestens ein Jahr

Im Ranking der Einnahmen durchs Trikotsponsoring liegt Werder auf einem einstelligen Tabellenplatz, geschätzt sogar unter den besten sieben Klubs. Zwar kommen die Bremer an potente Klubs wie Bayern, Dortmund, Schalke oder Wolfsburg nicht heran, der Rest jedoch erwirtschaftet hier auch nicht mehr – beziehungsweise zum Teil deutlich weniger. Rund sieben Millionen Euro sollen es sein, die Werder in der kommenden Saison von Wiesenhof bekommt. Im Moment sind es angeblich etwas weniger als sieben Millionen. Genaue Zahlen werden weder vom Verein noch vom Sponsor bekanntgegeben.

Dass der Wiesenhof-Vertrag noch mindestens ein Jahr weiterläuft, ist zwar keine riesengroße Überraschung. Aber etwas, das völlig klar war, ist es auch nicht. Vor rund einem Jahr stellte Wiesenhofs Marketing-Chef Ingo Stryck öffentlich einen Ausstieg als Trikotsponsor in den Raum. Im Sommer dann erregte ein Werbespot des Geflügelproduzenten die Gemüter. Darin riss Comedian Atze Schröder einen als äußerst geschmacklos empfundenen Witz.

Werder verurteilte den Spot scharf, Jan Delay legte sein Amt als Werder-Botschafter nieder. Schröder entschuldigte sich, auch Wiesenhof entschuldigte sich und nahm den Spot aus dem Netz. Und etliche Fans waren restlos bedient. „Man sitzt da und denkt: Hoffentlich ist bald 2017. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei,“, sagte Duduhan Dogru vom Worum, einer in Bremen recht populären Online-Plattform. Von Beginn an war Wiesenhof, ein Unternehmen, mit dem man vor allem Tierhaltung in gigantischen Ställen in Verbindung bringt, ein bei Fans eher mäßig beliebter Partner. Viele sahen und sehen ihn als eine Art notwendiges Übel: Bringt zwar gutes Geld, hat keinen so guten Ruf.

"Diskussion um den Sponsor hat sich versachlicht"

„Dass das Thema Massentierhaltung von vielen kritisch gesehen wird, ist für uns vollkommen in Ordnung", sagt Filbry. Man stelle sich der kritischen Auseinandersetzung. Die – anfangs sehr emotional geführte – Diskussion um den Werder-Sponsor habe sich aber versachlicht. Erste Reaktionen auf die Nachricht mit der Wiesenhof-Verlängerung in den sozialen Netzwerken deuten an: Hocherfreut sind eher wenige Fans. Tief empört aber auch nicht.

Etliche lehnen es weiter strikt ab, ein Trikot mit dem Schriftzug des Geflügel-Produzenten zu erwerben. Aber nicht wenige verweisen sozusagen auf das Feld, auf dem sich ein Wirtschaftsunternehmen wie Werder nun mal bewegen und behaupten muss: Das Geld, das ein Bundesliga-Betrieb verschlingt, will erwirtschaftet werden. Filbry verweist darauf, dass die Partnerschaft mit Wiesenhof eine gute und professionelle Partnerschaft sei. Auch der Trikotverkauf laufe gut, im abgelaufenen Geschäftsjahr sei hier ein positives Ergebnis erzielt worden.

Verlängerung erscheint nicht selbstverständlich

Die Verlängerung der Kooperation erscheint auch vor dem Hintergrund eines Großbrandes bei Wiesenhof in diesem Jahr alles andere als selbstverständlich. Am Ostermontag vernichtete ein Feuer eine riesige Hähnchenschlachterei komplett, der Sachschaden belief sich laut Versicherung auf rund 300 Millionen Euro. Das Unternehmen aus Lohne strich schließlich 500 Arbeitsplätze, anfangs sollten es sogar deutlich mehr sein.

„Viele Mitarbeiter des Unternehmens sind Werder-Fans und freuen sich über das Engagement ihres Arbeitgebers“, heißt es in der am Freitag von Werder verschickten Pressemitteilung. Wiesenhof sei, sagt Filbry, über Infront an Werder mit dem Wunsch nach einer Vertragsverlängerung herangetreten. Und bei Werder war immer klar, „dass Wiesenhof der erste Ansprechpartner beim Thema Hauptsponsor ist.“

„Gerade in dieser sportlich gesehen herausfordernden Zeit wollen wir ein positives Zeichen setzen“, wird Wiesenhofs Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann in der Mitteilung zitiert, „wir stehen seit Beginn unseres Engagements Seite an Seite mit dem Verein von der Weser – auch jetzt.“ Im Hinblick aufs hochwichtige Duell mit dem Tabellennachbarn FC Ingolstadt an diesem Sonnabend ließe sich aus Werder-Sicht behaupten: Es ist alles getan, jetzt müssen sie nur noch die Tore schießen.