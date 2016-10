Werders Abwehrspieler Niklas Moisander. (nordphoto)

"Wir müssen als Team kompakter stehen, sonst sind die Räume zu groß, und dann ist es für uns als Abwehr viel schwieriger", sagte Innenverteidiger Niklas Moisander.

Sportchef Frank Baumann mahnte: "Natürlich müssen wir so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir die Zahl der Gegentore reduzieren." So sehr Werder an dem Problem arbeite, so klar sei aber auch, dass das Team seinen Stil beibehalten werde, sagte Baumann: "Wir wollen uns auch vorne zeigen. Wir wollen uns nicht nur hinten einigeln."

Werder hat in den neun Bundesligapartien dieser Saison schon 24 Gegentore kassiert - mehr als jede andere Mannschaft.