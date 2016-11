Gehört Training auf Platz 11 und den umliegenden Plätzen bald der Vergangenheit an? Werders Verantwortliche überlegen, das Trainingszentrum vom Stadion wegzuverlagern. (nordphoto)

Sportchef Frank Baumann bestätigte „interne, grundlegende, aber nicht konkrete“ Überlegungen, das Trainingszentrum vom Stadion wegzuverlagern. „Das betrifft auch die Bundesliga-Mannschaft“, sagte er. Die Profis würden dann nicht mehr in der Pauliner Marsch, sondern an einem anderen Standort trainieren. Anlass für die Frage in der Presserunde am Freitag waren Äußerungen von Klubpräsident Hubertus Hess-Grunewald in der aktuellen Ausgabe des Stadionmagazins „Heimspiel“. Er hatte „die Frage unseres Standorts mit Fußball-Bundesliga und Leistungszentrum“ als „wegweisend“ bezeichnet.