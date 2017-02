Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vor Spiel gegen Mainz Werder fährt ins Kurz-Trainingslager

Werder Bremen wird schon einen Tag früher nach Mainz reisen, um sich auf das Bundesligaspiel am Wochenende vorzubereiten. Statt am Freitag beginnt die Auswärtsfahrt am Donnerstag.