Im Bremer Winter frieren müssen Alexander Nouri und Frank Baumann während der Rückrundenvorbereitung nicht. (dpa)

Werder reist im Januar 2017 nach Spanien. Die Grün-Weißen bereiten sich vom 4. Januar an im Wintertrainingslager in Alhaurín el Grande in der Provinz Malaga in Andalusien auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. "Ich war in der letzten Woche vor Ort und konnte mich von den guten Bedingungen überzeugen", wird Werders Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Die Trainingsplätze befinden sich direkt im Hotel und die Umgebung bietet uns die Möglichkeit zur vollen Konzentration auf unsere Vorbereitung."

Baumann erklärte, dass Werder in der Region um Malaga Testspiele gegen "einige andere namhafte Mannschaften in der Region" bestreiten könne. Wie lange Werder genau in in Alhaurín el Grande bleibt, ist noch nicht klar. Die Abreise planen die Verantwortlichen für den 10. oder 11. Januar ein. (nsc)