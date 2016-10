Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vorbereitung auf Bundesliga-Rückrunde Werder fährt nach Spanien

Andreas Lesch

Werders Fußballer fahren in der Winterpause ins Trainingslager nach Spanien. Sportchef Frank Baumann sagte, gegen Ende dieser Woche werde der Klub dort einige Optionen prüfen. Dann werde endgültig entschieden, an welchen Ort in Spanien die Mannschaft reist.