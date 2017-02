Jairo Samperio spielt gegen Bremens Theodor Gebre Selassie. (dpa)

Spielt so ein Absteiger? Eine Mannschaft, die reif ist für die zweite Liga? Das durfte man sich durchaus fragen, als eine halbe Stunde absolviert war in dieser Partie. In dieser Werder-Partie in Mainz, die aus vielerlei Gründen wie ein Endspiel daherkam, obwohl es erst der 21. Spieltag war.

Die Mannschaft, von der man nach einer halben Stunde dachte, dass sie auch ein Zweitligist sein könnten war: Mainz 05. Werder lag 2:0 vorn und hatte eine souveräne erste halbe Stunde hingelegt. Die Führung war mehr als verdient, die Treffer waren sehr schöne Treffer.

Als das Spiel vorbei war, stand es immer noch 2:0 für Werder. Zu Recht. Zwar hatten die Mainzer später nicht mehr so wie ein Zweitligisten. Aber die Bremer hatten dem Druck Stand gehalten und eine beeindruckende Vorstellung abgeliefert. Wieder mal in Mainz hat Werder in einer sehr bedrohlichen Lage etwas geschafft, dass sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt.

Werder hatte von Beginn an so gespielt, wie man sich eine stabile Mannschaft in einem Auswärtsspiel vorstellen würde. In seiner Matchplanung war Trainer Alexander Nouri wieder zum Modell mit einer Vierkette zurückgekehrt, er verzichtete dabei auf Milos Veljkovic und Santiago Garcia. Stattdessen postierte sich Theo Gebre Selassie auf rechts außen und Robert Bauer links. Nächste Umstellung im Vergleich zur Vorwoche. Clemens Fritz kehrte ins Team zurück, und zwar in die Mitte des Platzes. An der Seite von Thomas Delany sollte er die nötige Stabilität organisieren. Serge Gnabry durfte, auch das eine Änderung, sich als eine Art hängender Stürmer quasi frei bewegen.

So fand Werder einerseits schnell die Kontrolle über das Spiel – und schlug andererseits endlich mal so zu, wie es sich alle in den vergangenen Wochen vergeblich gewünscht hatte. Gute Chancen blieben nicht nur gute Chancen, sondern es wurden Tore daraus. Dabei ging dem ersten Treffer in der 16. Minute gar keine besonders verheißungsvolle Szene voraus. Werder nutzte einen Eckball zum 1:0. Zlatko Junuzovic trat die Ecke, wie in Zeitlupe nahm der Ball einen hohen Bogen über die Versammlung im Mainzer Strafraum und landete auf dem Kopf des völlig unbewachten Serge Gnabry. Der Nationalspieler köpfte dann genau dahin, wo der Torwart nicht mehr hinkam.

Auch das 2:0 in der 23. Minute kam durch eine Standardsituation zustande. Max Kruses vorzügliche Ballbehandlung hatte zu einem Freistoß kurz hinter der Strafraumgrenze geführt. Diesmal trat nicht wie üblich Zlatko Junuzovic an, der zuletzt im Mai 2015 einen Freistoß verwandelt hatte. Es trat Thomas Delaney an, und es wurde für die Bremer Fans so schön wie einst im Mai 2015. Der Däne drehte den Ball über die Mauer und lieferte den endgültigen Beweis, dass er eine richtige wie wichtige Verstärkung für Werder ist.

In der 53. Minute musste Delaney mit einer Trage vom Platz geholt werden. Er hatte sich bei einem Zweikampf im Mainzer Strafraum verletzt. Er musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Szene wäre in dem Spiel, in dem Mainz inzwischen deutlich aggressiver und torgefährlicher auftrat, beinahe das 3:0 für Werder gefallen. Nach einem Kruse-Freistoß schoss im Gewühl schließlich Niklas Moisander aufs 05-Tor. Der Ball trudelte auf der Linie, überschritt sie aber nicht in vollem Umfang.

Zuvor wäre jedoch beinahe ein Tor auf der anderen Seite gefallen. Werders Keeper Felix Wiedwald rettete nach einem Mainzer Freistoß bei einem De-Blasis-Kopfball. Das war die zweite starke Wiedwald-Szene an diesem Tag. In der ersten Halbzeit war Wiedwald im Eins-Eins-Duell gegen den Mainzer Stürmer Jhon Cordoba der Sieger geblieben. Lamine Sané hatte Cordoba entwischen lassen. In der 59. Minute hätte allerdings auch Wiedwald nichts mehr ausrichten können. Dafür rettete aber an seiner Statt Zlatko Junuzovic auf der Linie gegen einen Kopfball von Stefan Bell.

Die Mainzer wurden stärker. Sie drückten. Sie bedrängten das Bremer Tor. Werder stemmte sich dagegen. Teilweise jedoch zu Lasten einer Gelben Karte. Nach seiner fünften Verwarnung muss Clemens Fritz nun eine Woche aussetzen. Doch mehr Schaden entstand nicht mehr. Noch ein drittes Mal an diesem Tag rettete Felix Wiedwald in großartiger Manier. Einmal patzte er jedoch bei einem Weitschuss, allerdings wurde der Mainzer Treffer nach Wiewalds Faustabwehr zum Glück für die Bremer nicht anerkannt.

Und dann war es endlich soweit: Der Schiedsrichter pfiff ab – und die Werderaner durften sich über drei überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg freuen. Errungen nach einer starken Defensivleistung, ergänzt durch bemerkenswerte Effizienz.