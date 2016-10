Alexander Nouri ist neuer Cheftrainer von Werder Bremen. (dpa)

„Auf dem Markt sind schon gute Kandidaten, aber keiner hat uns zu hundert Prozent überzeugt.“ Insgesamt hätten sich 80 bis 100 Trainer gemeldet, die Interesse an dem Job bei Werder gehabt hätten, so Baumann. „Wir haben sehr, sehr viele Namen diskutiert, aber der Prozess war nie so weit, dass wir gesagt haben: Diesen Trainer wollen wir haben.“ Werder habe auch abwegig erscheinende Gedanken durchgespielt. Die externe Suche sei aber kein Zeichen für mangelndes Vertrauen in Alexander Nouri, betonte Baumann: „Es gab keine Zweifel an Alex und seinen Qualitäten.“ (als)​