Robert Bauer freut sich auf Zuhause. Zu Weihnachten wird der Verteidiger, der aus Pforzheim stammt, nach längerer Zeit mal wieder zu seinen Eltern fahren. „Ich war jetzt zum ersten Mal so lange so weit weg von Zuhause“, sagte der 21-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Das sei „schon ein bisschen schwierig“ für ihn gewesen.

Schwierig war es auch für Werder über weite Strecken der Hinrunde. Doch seit einigen Wochen stimmen die Ergebnisse, vereinzelt hat die Mannschaft vielversprechende Leistungen gezeigt.

Ohne Schwächephase

Vor gut einer Woche in Berlin gelang Werder nicht nur das erste Spiel zu null, sondern auch das erste Spiel ohne eine echte Schwächephase. Es ist dieses 1:0 bei der bis dahin zu Hause ungeschlagenen Hertha, das Robert Bauer Zuversicht gibt, dass für Werder auch gegen die Hoffenheimer, die überhaupt noch nicht verloren haben, etwas drin ist.

„Wir hatten in Berlin eine ähnliche Aufgabe und wissen, an welchen Hebeln wir ansetzen müssen, um etwas mitzunehmen“, sagte Bauer. „Jede Mannschaft hat Schwachpunkte, und die gilt es auszunutzen.“

Was Bauer dann sagt, deutet darauf hin, dass Werder das Spiel beim Tabellendritten ähnlich angehen dürfte wie die Partie in Berlin. Denn auf die Frage, welche Schwachpunkte das denn seien, die Hoffenheim habe, sagte der Verteidiger: „Sie spielen sehr offensiv, sind dadurch anfällig für Konter. Und das Kontern hat in den vergangenen Spielen zu unseren Stärken gehört.“

Hoffenheimer sind deutlich konstanter

In Berlin hatte Werder vor allem zu Beginn ausgesprochen defensiv agiert, Hertha in die Bremer Hälfte kommen lassen und sich daraus eine Fülle von Kontermöglichkeiten erarbeitet. Dass die Mannschaft diese oft nicht konsequent nutzte, war der einzige Kritikpunkt nach Werders bis dahin bestem Saisonspiel.

Allerdings hatte Werder es in Berlin mit einem Gegner zu tun, der an diesem Tag den Nachweis schuldig blieb, dass er tatsächlich ein Spitzenteam ist. Die Hoffenheimer sind deutlich konstanter, haben noch kein Spiel verloren – und nur deshalb nicht mehr Punkte als Hertha, weil sie auch schon neunmal unentschieden gespielt haben.

Ein Ergebnis, mit dem Frank Baumann auch am Mittwoch leben könnte. „Entgegen meinen sonstigen Prinzipien bin ich der Meinung, dass wir mit einem Punkt zufrieden sein könnten“, sagte der Sportchef.

Lage ist immer noch brenzlig

Hoffenheim sei „in den vergangenen zwölf Monaten zu einer absoluten Topmannschaft geworden“; es würde ihn „nicht wundern, wenn wir sie nächstes Jahr in der Champions League sehen würden“. Deshalb fahre Werder „als Außenseiter“ nach Hoffenheim. Was Alexander Nouri zur Herangehensweise an die Partie sagte, klang deutlich selbstbewusster.

„Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen“, sagte der Trainer. Im Klartext heißt das: mindestens unentschieden spielen. Oder gleich den ganz großen Wurf schaffen, und das tun, was in dieser Saison noch keinem Bundesligisten gelungen ist: gegen Hoffenheim gewinnen.

Vier Spiele ohne Niederlage haben vielen bei Werder Mut gemacht, das ist nicht zu überhören. Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht aber, wie brenzlig die Lage auch nach acht Punkten aus den vergangenen vier Partien noch ist. Es wäre keine Schande, wenn Werder am Mittwoch leer ausginge, und doch könnte es unangenehme Folgen haben.

Über Weihnachten Kraft tanken

Im schlimmsten Fall stünde Werder dann während der Winterpause einen Monat lang auf eben jenem Tabellenplatz, den es durch die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen verlassen hat – Rang 16, Relegation. Auch wenn es sich gerade überhaupt nicht so anfühlt: This is Abstiegskampf, immer noch.

Robert Bauer hat das nicht vergessen. Seine Vorfreude auf die Heimreise verband er gleich mit den sportlichen Zielen für die Zeit nach den Feiertagen.

„Ich will über Weihnachten bei der Familie Kraft tanken, um dann in die Rückrunde zu starten und mit der Mannschaft da unten rauszukommen“, sagte Bauer. Einen kleinen Erfolg gab es für Bauer schon am Montag: Gemeinsam mit Serge Gnabry und Milos Veljkovic gewann er das Fußballtennis-Turnier, das auf dem Trainingsplan stand.