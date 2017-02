Einfach mal was anderes machen: Zum Auslaufen fuhr die Mannschaft in den Bürgerpark. (Archivbild) (Imago)

Zlatko Junuzovic ist meistens ein freundlicher Mensch. Er ist fast immer bereit, mit den Reportern zu reden, auch dann, wenn er weiß, dass das Gespräch eins von der unangenehmen Sorte wird. So war es auch am Tag nach dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach: Eine halbe Stunde lang wurde Junuzovic befragt, er antwortete immer. So manche Antwort war aber nicht besonders freundlich. Es war nicht zu übersehen, wie die Krise bei Werders Fußballern auch seine Nerven strapaziert.

Eins von mehreren Beispielen: „Wie erklären Sie sich die Leistung?“, fragte ein Reporter. Junuzovic gab zurück: „Erklären, was soll ich jetzt hier erklären? Wir haben das Spiel verloren, weil Gladbach ein Tor gemacht hat und wir nicht.“ Die Fragen seien immer die gleichen, die Antworten auch. „Ich könnte hier auch ein Band von letzter Woche abspielen, dann wären auch alle Fragen beantwortet.“ Junuzovic ging ganz offen damit um, dass er genervt war. Die ganze Mannschaft sei psychologisch in einer ungeheuer schwierigen Situation, sagte er. „Die Stimmung ist sehr angeknackst, vor allem nach den letzten beiden Spielen.“

Gegen Augsburg überzeugte Werder weitestegehend

Diese beiden Partien könnten sich im Rückblick als Knackpunkt der Saison erweisen. Das Spiel in Augsburg war das letzte in einer langen Reihe von Spielen, in denen Werder spielerisch weitgehend überzeugt hatte. In denen es – unabhängig von den vor der Winterpause guten und nach der Winterpause schlechten Ergebnissen – viel zu loben und wenig zu kritisieren gab. Gegen Gladbach war das nun zum ersten Mal seit Monaten anders: Es gab wenig zu loben und viel zu kritisieren.

Letzteres taten Trainer Alexander Nouri und Sportchef Frank Baumann so deutlich, wie sie es öffentlich bisher noch nicht getan hatten. Was bis zum Freitag von Spielern und Funktionären geäußert worden war, ließ sich in zwei Worten zusammenfassen: Weiter so. Genau das geht seit Sonnabend nicht mehr. Es gab keine Möglichkeit, das 0:1 gegen Gladbach positiv zu deuten. Dass das auch niemand bei Werder versuchte – das ist es, was den Fans ein bisschen Hoffnung machen kann.

Werder will über den Kampf ins Spiel kommen

Hoffnung, dass die Bremer sich jetzt wirklich auf den Abstiegskampf und seine Widrigkeiten einlassen, und nicht mehr nur darauf setzt, dass ihre unbestreitbaren spielerischen Qualitäten zwangsläufig zum Erfolg führen werden. Auf das Potenzial der Mannschaft angesprochen, sagte Max Kruse in einem Sponsoren-Talk nach dem Spiel: „Genau das ist die Gefahr: dass wir uns darauf manchmal zu sehr verlassen. Wir dürfen im Moment gar nicht über unsere Stärken reden. Wir sollten darüber reden, dass wir über den Kampf ins Spiel kommen müssen. Wie wir im Moment insgesamt auftreten und dass wir null Punkte aus den ersten vier Spielen haben, das geht nicht.“

Mehr zum Thema Überzogen Werder schuldet seinen Fans schonungslose Selbstkritik. Ob es aber klug von Frank Baumann war, sich ... mehr »

Wenn einer der besten Techniker, die Werder in seinem Kader hat, zum Kampf aufruft, dann kann man das als Anzeichen werten, dass sich bei Werder gerade etwas verändert. Auch die Tatsache, dass Nouri das Negative beim Namen nannte und nicht nach Ausreden suchte, deutet darauf hin.

Nach der Niederlage stellten viele Reporter die Frage, ob Werder es nicht auch mal so machen könnte wie die Gladbacher: sich hinten rein stellen und auf Konter lauern. Nouri sagte, man wolle ja defensiv kompakt spielen und bei Balleroberungen schnell umschalten. Die Gladbacher hatten aber nicht nur kompakt gestanden, sie hatten regelrecht gemauert. Und das kam für Nouri zumindest direkt nach dem Spiel auch für die Zukunft nicht infrage.

"Wir müssen den Anspruch haben, nach vorne spielen"

„Wir müssen den Anspruch haben, nach vorne spielen, gerade zuhause“, sagte er. Junuzovic unterstützte ihn: „Sollen wir uns jetzt im Sechzehner verbarrikadieren und nur versuchen, kein Gegentor zu bekommen?“ Das Trainerteam bringe sich „extrem ein“ und arbeite „akribisch“ an der Analyse der eigenen Mannschaft und der Gegner. Er halte nichts von einer „Angsthasen-Taktik“; die Ursache für Werders Niederlagen sei nicht die Taktik, sondern die zu große Zahl an Fehlern.

Dass diese auch gegen Gladbach wieder passierten, führt Junuzovic unter anderem auf die Partie in Augsburg zurück, deren „krasser Spielverlauf“ die Mannschaft verunsichert habe. „Da überlegt man nach einem Fehler auch mal: Warum hab' ich dies und das gemacht?“ Das konnte auch Andreas Marlovits nicht verhindern. Auf Nachfrage erzählte Junuzovic, dass der Teampsychologe in der vergangenen Woche versucht habe, der Mannschaft bei der Verarbeitung des Spiels zu helfen.

„Er hat mit uns Gespräche geführt, mit einigen auch individuell. Aber wenn man mal eine Stunde gesprochen hat, bedeutet das nicht, dass man das nächste Spiel automatisch gewinnt.“ Das Kopfproblem, das solche Enttäuschungen hinterließen, könne man „nur mit Siegen auflösen“. Am kommenden Sonnabend in Mainz müsse das Team schlicht „noch mehr aufpassen. Und in den Situationen, wo uns doch Fehler passieren, nicht erst überlegen, sondern gleich weitermachen.“

Auslaufen im Bürgerpark

Eine Kleinigkeit hat Alexander Nouri gleich am Morgen nach dem Spiel geändert: Das Auslaufen absolvierten die Spieler nicht wie sonst auf dem Trainingsgelände, sondern im Bürgerpark. Die kommende Woche wird zeigen, ob das nur ein einzelner, kleiner Impuls war, der den Spielern dabei helfen sollte, das 0:1 aus den Köpfen zu bekommen. Oder ob es der Anfang einer Trainingswoche war, in der Nouri mehr verändert, um „den Erfolg zu erzwingen“, wie er es nach dem Spiel gegen Gladbach formulierte.

Zlatko Junuzovic ließ durchblicken, dass die Spieler auch von sich aus etwas Besonderes planen: „Wir werden uns mit dem Mannschaftsrat zusammensetzen und überlegen, was wir tun können. Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir uns als ganze Mannschaft zusammensetzen. Dann kann jeder sich einbringen, und wir werden zusammen eine Lösung finden, was wir machen können.“ Wie genau eine Teambuilding-Maßnahme aussehen könnte, verriet Junuzovic nicht.

Einiges deutet darauf hin, dass viele bei Werder die kommende Woche, an deren Ende das Auswärtsspiel in Mainz steht, als richtungsweisend für den Rest der Saison betrachten.