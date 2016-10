Zweikampf zwischen Niklas Moisander (l.) und Karim Guedé. (nordphoto)

Dass es oftmals nicht allzu schwer ist, gegen Werder ein Tor zu schießen, ist keine neue Erkenntnis. Aber dass es Werder einem Gegner so leicht macht wie an diesem Sonnabend dem SC Freiburg, das hat es unter dem neuen Trainer Alexander Nouri noch nicht gegeben. Nun war also die traurige Premiere: Haarsträubende individuelle Fehler führten zur 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Freiburg.

Für Werder hat die Niederlage äußerst unangenehme Folgen: Werder, das steht jetzt fest, steckt mindestens noch ein paar Wochen länger in der unteren Tabellenhälfte fest. Und vielleicht noch schlimmer: Die Euphorie, die neue Lust auf Werder, wie der WESER-KURIER vor dem Freiburg-Spiel schrieb, ist fürs Erste verschwunden. Dafür enttäuschte Werder über weite Strecken zu sehr.

Dabei hatte auch die Partie gegen Freiburg verheißungsvoll angefangen. Nach fünf Minuten hatte Izet Hajrovic, der erneut den Vorzug vor Fin Bartels bekommen hatte, schon zweimal groß aufgespielt. Seinen Schuss aus 18 Metern lenkte SC-Torwart Schwolow zur Ecke. Die anschließende Hereingabe von Hajrovic landete auf dem Kopf von Ousman Manneh. Aber auch dessen Kopfball wehrte Schwolow gekonnt ab. Das war ein guter Start, und es folgte: lange Zeit nichts mehr.

Als Werder kurz vor der Pause überhaupt wieder einmal zum Torabschluss kam, war zwischendurch nur Schlechtes für Werder passiert. Werder hatte uninspirierte 30 bis 35 Minuten abgeliefert, die sehr an den völlig missratenen Saisonauftakt unter Viktor Skripnik erinnert hatten.

Und Werder hatte das 0:1 kassiert – und wie. Wie gegen Leipzig schafften es mehrere Bremer nicht, den ballführenden Spieler und späteren Torschützen bei einem Sololauf nicht zu stoppen. Die lange Fehlerkette nahm ihren Anfang bei Florian Grillitsch, der den ersten entscheidenden Zweikampf gegen Philipp verlor. Zlatko Junuzovic, nächster Bremer mit der Möglichkeit einzugreifen, ließ Philipp laufen, weil er kein Foul riskieren wollte. Lamine Sane, die Nummer drei, lief gleich komplett ins Leere, genauso wie Santiago Garcia. In diesem Moment hatte Philipp nur noch Felix Wiedwald vor sich, der bemerkenswert weit vor seinem Tor stand – Philipp schoss überlegt am Werder-Torwart vorbei zum 1:0 ins Netz (29.).

Und es wurde nicht besser: Zunächst verursachte Sané mit einem technischen Fehler völlig unnötig einen Eckball. Als die Eckballhereingabe beim Freiburger Guede landete, zog Manneh so lange und intensiv am Trikot des Freiburgers, dass Schiedsrichter Winkmann gar nichts anderes bleib, als auf Elfmeter zu entscheiden: Grifo verwandelte zum 2:0 (39.).

Für Werder in dieser Szene ganz bitter: Sané hatte sich beim Eckball so sehr am Knie verletzt, dass er mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden musste. Sané war erst vor wenigen Monaten am Knie operiert worden. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Für Sané kam Milos Veljkovic. Und dann war Pause.

Wie zu Spielbeginn startete Werder wieder mit Schwung. Eine Hajrovic-Flanke verpassten der eingewechselte Bartels und Manneh. Danach traf Manneh nach schönem Zuspiel von Serge Gnabry, der ansonsten nicht auffiel, nur das Außennetz. Und fortan hatte Freiburg das Spiel wieder im Griff. Im Grunde hätte die Partie bereits nach 64 Minuten entschieden sein müssen, aber Nils Petersen vergab das mögliche 3:0 beinahe kläglich. Schön freigespielt, hatte er freie Bahn, scheiterte aber an Wiedwald.

Statt 0:3 stand es wenig später 1:2 aus Werder-Sicht: Santiago Garcia schloss einen wunderbaren Doppelpass, den er mit Junuzovic gespielt hatte, gekonnt ab. Für wenige Momente sah es so aus, als solle Werder tatsächlich noch die Wende schaffen. Doch dann klärte Niklas Moisander eine Hereingabe in die Mitte vor die Füße von Abrashi, und dessen - von Petersen noch abgefälschter Schuss - landete unhaltbar zum 3:1 für Freiburg im Bremer Tor. Davon erholte sich Werder nicht mehr.