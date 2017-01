Thomas Delaney und seine Teamkollegen gingen gegen Dortmund leer aus. (nordphoto)

In der ersten Viertelstunde erlebten die Bremer, wie es sich anfühlt, hoffnungslos unterlegen zu sein. Sie hatten einfach keine Chance gegen die Dortmunder, die technisch stark spielten, ballsicher und zielorientiert. Nach nur fünf Minuten kassierten die Bremer, die ihr ewiges Gegentor-Problem so gern loswerden würden, schon das 0:1. Serge Gnabry, der das Spiel sonst so oft vorn gefährlich macht, wollte hinten helfen, aber diese Hilfe misslang: Gnabry spielte unfreiwillig einen Steilpass vors eigene Tor zum Dortmunder Andre Schürrle. Er trickste damit all seine Kollegen aus, Schürrle umkurvte Torwart Jaroslav Drobny und traf.

Hätten die Bremer nicht aufgepasst, hätten sie bald danach höher zurückgelegen. Robert Bauer rettete gerade noch vor dem Dortmunder Marco Reus (6.), Drobny lenkte einen Schuss von Schürrle mit den Fingerspitzen am Tor vorbei (11.). Erst nach diesen Chancen begannen die Bremer, ein ernsthafter Gegner zu werden. In der 18. Minute gelang ihnen ihre erste hübsche Kombination; den letzten Pass spielte Max Kruse zu Fin Bartels, und dessen Schuss wehrte Roman Weidenfeller ab.

Vor allem Thomas Delaney fiel bei den Bremern jetzt positiv auf. Er wirkte aufmerksam und wach, er spielte kluge Pässe, er traute sich Torschüsse zu – und er setzte auch gern mal die Grätsche als gezieltes Stilmittel ein. In der 35. Minute parierte Weidenfeller einen Schuss von Delaney, die Nachschuss setzte Niklas Moisander übers Tor.

Der unglückliche Torvorbereiter Gnabry stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Feld. Werders Trainer Alexander Nouri hatte ihn nach 27 Minuten für Milos Veljkovic ausgewechselt. Gnabry, so hieß es, habe schon am Vormittag mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Als habe diese bittere Botschaft noch nicht genügt, folgte bald die nächste: Torwart Drobny sah die Rote Karte – und zwar völlig zurecht (39.). Er eilte weit aus seinem Strafraum und traf, das Bein gestreckt, den Dortmunder Reus mit der Schuhsohle am Oberschenkel. Strittig war, ob Reus zuvor im Abseits stand. Nouri stellte Felix Wiedwald ins Tor und wechselte für ihn Claudio Pizarro aus. „Was soll man sagen: bitterer Anfang und bitteres Ende – dazwischen war’s eigentlich gut“, sagte Zlatko Junuzovic, der nach seiner Verletzung noch nicht im Kader stand, in der Halbzeitpause.

Trotz Unterzahl ein offenes Spiel

Kurz vor der Pause hätte Kapitän Clemens Fritz dann beinahe den Ausgleich erzielt: Mit einem kernigen Schuss aus 17 Metern traf er die Unterkante der Torlatte (45.+2). Diese Szene war ein Hinweis darauf, dass die Bremer an diesem Tag durchaus noch punkten konnten. „Wir müssen jetzt richtig Gas geben“, sagte Junuzovic. „Mit einem Mann weniger wird’s nicht einfacher. Aber es ist alles möglich.“

Zunächst aber hätten die Bremer fast das 0:2 kassiert – doch Wiedwald, der bei Werder zuletzt keine Perspektive mehr zu haben schien, rettete seine Kollegen. Er wehrte Reus‘ Flachschuss mit einer starken Parade ab (58.). Die Minute danach wurde zur großen Minute von Fin Bartels. Der Offensivmann schob dem Dortmunder Matthias Ginter den Ball nahe der Mittellinie durch die Beine, er ließ sich im Laufduell mit Sokratis nicht abdrängen, er schaute, schoss und traf zum 1:1 (59.).

Es war beachtlich, wie offen die Bremer in Unterzahl das Spiel gegen das Spitzenteam aus Dortmund gestalteten. Es war aber auch unnötig, wie sie dann trotzdem das 1:2 kassierten. Nach einem Eckball spielten die Bremer auf Abseits, aber das gelang ihnen nicht, denn Lamine Sané rückte nicht schnell genug heraus. So konnte Lukasz Piszczek nach einem hohen Zuspiel von Raphael Guerreiro den Ball ins Tor bugsieren (71.). Der Innenverteidiger Sané machte dann gleich noch einen Fehler: Er wollte den Ball mit dem Kopf zu Wiedwald befördern, aber der Ball geriet zu lahm – und so hätte Schürrle beinahe den dritten Dortmunder Treffer erzielt.

Die Bremer gaben nicht auf, sie rannten und kämpften weiter. Den Ausgleich schafften sie nicht mehr. Aber immerhin kassierten sie auch nicht noch ein drittes Tor.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Werder Bremen: Drobny - Bauer, Sané, Moisander, S. García - Delaney, Fritz (80. Kainz) - Bartels, Gnabry (27. Vejlkovic) - Kruse, Pizarro (42. Wiedwald)

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszeck, Sokratis, Ginter, Schmelzer (46. Durm) - Weigl, Castro (70. Guerreiro) - Pulisic, Kagawa, Reus (70. Dembélé) - Schürrle

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Tore: 0:1 Schürrle (5.), 1:1 Bartels (59.), 1:2 Piszeck (71.)

Gelbe Karten: Bauer, Delaney, S. García / Schürrle

Rote Karte: Drobny (Notbremse)