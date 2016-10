Torschützen im Zweikampf: Antonio Colak (Darmstadt) gegen Werders Lamine Sané (r.) (nordphoto)

Es waren noch vier Minuten zu spielen, als Theodor Gebre Selassie zum Kopfball ansetzte. So wie vor einer Woche, als er im Weserstadion kurz vor Abpfiff noch den Siegtreffer gegen den VfL Wolfsburg geköpft hatte, so wollte er nun hier, im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, aus einem 2:2 noch ein 3:2 für Werder machen. Doch Daniel Heuer Fernandes, der Ersatztorhüter von Darmstadt 98, parierte den guten Versuch nach einem Eckball. Es blieb beim 2:2 (0:1), Werder hatte damit den nun vierten Punkt dieser Saison gesammelt.

Ob es ein Pluspunkt für Interimscoach Alexander Nouri, der zumindest noch Chancen auf eine dauerhafte Weiterbeschäftigung als Trainer der Profis besitzt, war – es musste ebenso wie dieses Ergebnis offen bleiben. Denn seine Mannschaft hatte zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gezeigt. Erst eine grausam leblose erste Hälfte, dann eine kämpferische und spielerisch gute zweite.

Etwas überraschend hatte Nouri dabei auf Aron Johannsson verzichtet. Der Angreifer stand nach der Rotsperre, die er sich im letzten Spiel unter Nouris Vorgänger Viktor Skripnik eingehandelt hatte, erstmals wieder zur Verfügung – und wurde nicht einmal in den Kader berufen. Stattdessen vertraute Nouri abermals auf Ousman Manneh in der Spitze, Lennart Thy, der mit seinem Ausgleichstor gegen Wolfsburg die späte Wende auf dem Weg zum 2:1-Erfolg eingeleitet hatte, saß als Alternative auf der Ersatzbank.

Nach 15 Minuten ließ sich als erste Zwischenbilanz ziehen: Es war kein gutes, erst recht kein ansehnliches Spiel. Die Ball bewegte sich vorwiegend im Mittelfeld, doch auf beiden Seiten fand er viel zu selten auch einmal sein Ziel. Sofern man überhaupt davon sprechen wollte, lagen leichte optische Vorteile bei den Gastgebern – ihre langen Bälle in die Mitte kamen immerhin ein paar Mal an. Den Darmstädtern brachte dieser Umstand zumindest indirekt so etwas wie Torgefahr ein – per Standardsituation. Innenverteidiger Lamine Sané hatte gegen Antonio-Mirko Colak den Arm draußen gelassen, um den 98-Angreifer am Erreichen eines dieser Langen und hohen Bälle zu hindern (5. Minute). Den Freistoß aus gut und gerne 28 Metern zirkelte Jerome Gondorf an rechte Lattenkreuz des Bremer Tores, wobei Jaroslav Drobny keine Abwehrchance gehabt hätte (6.). Das Glück hatte Werders frühen Rückstand verhindert.

Als er dann doch fiel, ließ sich zwar durchaus von Pech sprechen – doch das hatte allein mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Denn verdient war diese Darmstädter Führung allemal. Weil sie die aktivere Mannschaft waren, wobei das gegen eine komplett inaktive Bremer Elf auch kein allzu großes Kunststück darstellte. Werder fehlte alles: Zielstrebigkeit, Biss, Elan, auch nur der Anflug einer Spielidee. Es fiel nicht leicht zu glauben, dass es sich um dieselbe Mannschaft handelte, die sich eine Woche zuvor bis in die Nachspielzeit hinein gegen eine weitere Niederlage gestemmt, sich mit großem Herz aus der Misere gekämpft hatte – bis hin zu jenem emotionalen Höhepunkt, den Theodor Gebre Selassie mit dem Siegtreffer gegen Wolfsburg gesetzt hatte.

Tragische Fußnote

Es war eine tragische Fußnote, dass dieser Theodor Gebre Selassie nun in Darmstadt beim Rückstand den Pechvogel gab. Wieder hatten sich die 98er an einem langen, hohen Ball in Richtung Bremer Strafraum versucht, Werders Rechtsverteidiger wollte ihn vor Gondorf bekommen und klären. Als er sich umdrehte, strauchelte der tschechische Nationalspieler in der Rückwärtsbewegung – und fiel Gondorf in die Beine. Zumindest ein ganz klein wenig. Das reichte, um den Darmstädter Mittelfeldspieler zu Fall zu bringen und Schiedsrichter Jochen Drees – wenn auch nach einigem Zögern – zum Elfmeterpfiff zu bewegen. Colak trat an und verwandelte sicher. Der Ball flog fast mittig und halbhoch an Drobny vorbei ins Tor (19.). Immerhin blieb Werder reichlich Zeit, noch gegen dieses 0:1 anzukämpfen.

Allein: Von solcherlei Bemühungen war zunächst nichts zu sehen. Dass Partien gegen Darmstadt 98 zu den undankbarsten Aufgaben im Saisonverlauf zählen, ist längst keine neue Erkenntnis mehr. Dass es ein probates Mittel sein könnte, sich auf das zähe Spiel der Lilien einzulassen, musste allerdings bezweifelt werden. Zur Pause, in die es nach einem weiteren guten Gondorf-Freistoß auf das Bremer Tor (45.) ging, reagierte Nouri, indem er Fin Bartels für den durchweg unauffälligen Izet Hajrovic brachte, dazu ersetze Janek Sternberg auf der Linksverteidigerposition Robert Bauer.

Das Leben kehrte in die Werder-Elf zurück

Und siehe: Mit Beginn dieser zweiten Halbzeit kehrte nun auch das Leben in Werders Elf zurück. Von aufregendem Tempofußball war das Geschehen noch immer ein gutes Stück entfernt, aber die Bremer gewannen jetzt zunehmend die Kontrolle darüber. So dauerte es dann auch kaum mehr als fünf Minuten, bis der Rückstand egalisiert war. Eine Freistoßhereingabe tief aus dem Mittelfeld verlängerte erst Serge Gnabry per Kopf, dann Gebre Selassie ebenso in die Mitte. Dort stand der lange Verteidiger Sané, der es im Getümmel mit 98-Keeper Michael Esser (der sich dabei verletzte und kurz darauf gegen Daniel Heuer Fernandes ausgewechselt wurde) und Alexander Milosevic irgendwie schaffte, den Ball über die Linie zu bringen (51.). Es war sein erstes Bundesliga-Tor im Werder-Trikot. Und seine Mannschaft war zurück im Geschäft.

Die 45 Minuten lang so unansehnliche Partie hatte nun ein komplett anderes Gesicht. Bartels rettete zwar noch auf der Linie gegen Marcel Hellers Schuss aufs leere Tor (59.), doch insgesamt waren die Bremer näher am zweiten Treffer. Einen Kopfball von Gebre Selassie konnte Heuer Fernandes zunächst noch per Faust abwehren (62.), gegen Gnabrys Schnelligkeit war er dann aber ohne Chance. Ousman Manneh hatte tief aus dem Mittelfeld einen Steilpass in die Spitze geschickt – und wie 20 weitere Spieler auf dem Platz hatte er den Ball schon als verlorene Werder-Chance abgetan. Nur eben einer nicht: Gnabry. Werders Neuzugang rannte, bekam den Ball doch noch, legte ihn etwas nach rechts raus, womit er 98-Torwart Heuer Fernandes umkurvte und schob quer ins Tor ein (67.). Werders 2:1-Führung war nicht weniger als ein Klassetreffer – und der erneute Beleg dafür, über welche großen Fähigkeiten Gnabry verfügt.

Glückliches Ende bleibt aus

Wie schon gegen Wolfsburg hatte Werder wieder ein 0:1 gedreht, doch das glückliche Ende blieb dieses Mal aus. Weil die beiden Spieler, die bei Darmstadt 98 an jeder gefährlichen Szene beteiligt gewesen waren, abermals zuschlugen. Gondorf flankte von links quer über die Bremer Abwehr, rechts im Strafraum stand Colak – und versenkte den Ball per Direktabnahme zum 2:2-Ausgleich (73.).