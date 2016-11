Werder und der HSV befinden sich derzeit im Tabellenkeller. (nordphoto)

Normalerweise wird es volkstümlich und deftig, wenn man innerhalb des eigenen Fußballkulturkreises auf die Wichtigkeit eines Nordderbys hinweist. Wir haben das schon tausendfach gehört und gelesen: „Gras fressen!“, „um jeden Meter kämpfen!“, „alles raushauen!“, „gegen die haben wir uns früher nicht mal umgezogen!“, „es geht um die Ehre“, „ich will ja Montag zum Bäcker gehen können!“ und so weiter und so fort. Die Sprüche wiederholen sich zweimal pro Saison, und den Klassiker HSV gegen Werder gab es so häufig wie keine andere Bundesligabegegnung jemals zuvor.

Und dennoch ist das diesmal ein anderes Derby. Längst nicht mehr zu vergleichen mit der legendären „Vier-Chancen-Tournee“ mit den vier Aufeinandertreffen in 19 Tagen vor sieben Jahren. Damals ging es um Titel (und Werder gewann anschließend seinen bis heute letzten). Diesmal geht es um „Wir oder die?!“ Deshalb, bei aller Liebe, muss uns auch kein Tim Wiese erklären, wie wichtig dieses Spiel wirklich ist.

Klar ist: Ein Remis nützt niemandem was. Werder nichts – und dem HSV noch weniger. Eine Niederlage wird es nicht geben, wäre ja noch schöner. Aber ehe nun davon geredet werden kann, dass im Falle eines Falles am Sonnabend irgendwelche branchenüblichen Mechanismen greifen und man also zwingend über den Trainer diskutieren müsse, schauen wir mal genauer hin. Es gibt bei allem, was deutlich ausbaufähig ist, auch durchaus sichtbare Anzeichen, die Anlass zu Hoffnung geben. Alexander Nouri und sein Team haben es nach Dienstantritt erstaunlich schnell geschafft, der Mannschaft eine stabile Grundordnung zu verpassen. Die Gegner spielen sich nicht mehr allzu viele Chancen gegen Werder heraus. Leider nutzten sie zuletzt von den Wenigen fast alle.

Unsere Hoffnungen müssen auf den bisher spürbaren Fortschritten ruhen, auf Nouris dem Vernehmen nach akribischer und engagierter Arbeit, die bei der Mannschaft sehr gut anzukommen scheint. Und auf dem nun fast wieder kompletten Kader. Claudio Pizarro, Philipp Bargfrede und Max Kruse konnten gegen Frankfurt nur andeuten, was sie bewegen können, wenn sie wieder im Spielrhythmus sind. Wenn wir davon ausgehen, dass sie nun, mit einer Woche Abstand, beim Derby schon etwas besser dabei sein werden – dann haben wir eine Elf auf dem Rasen, die in Hamburg gewinnen kann, soll und muss. Alleine schon Kruse, Pizarro und Gnabry haben das Zeug, um dem Gegner im Volksparkstadion einen nachhaltig unschönen Nachmittag zu bereiten.

HSV hat spektakulär viel falsch gemacht

Und der HSV? Der hat in den vergangen drei Spielzeiten insgesamt 90 Millionen Euro an Transfersummen für neue Spieler ausgegeben. Fast so viel wie RB Leipzig – und fast exakt doppelt so viel wie Werder. Alleine vor der laufenden Saison waren es geschätzte 33 Millionen Euro. Es mutet sehr eigenartig an, dass angesichts dieser Ausgaben und einem zehnten Platz in der Vorsaison HSV-Trainer Markus Gisdol von einer „viel zu hohen Erwartungshaltung“ spricht und so tut, als müsse er eine restlos ausgeblutete Kader-Ruine verwalten. Und das nur wenige Wochen nach seiner Vorstellung, in deren Rahmen er mit leuchtenden Augen den gramgewohnten Pressevertretern erklärte, was für einen geilen Klub er da jetzt übrigens trainieren dürfe.

Der HSV hat in den vergangenen Jahren so spektakulär viel falsch gemacht, dass er sich die aktuelle Situation redlich erworben hat. Sie sind an einem Punkt angekommen, wo die Hamburger mehr Mitgefühl ernten als Häme. Alle Witze sind gemacht, alle Sprüche gedroschen, und die Wirklichkeit stellt aktuell jeden theoretisch denkbaren HSV-Joke in den Schatten. Vor 300 Jahren hätte man die aktuelle Lage des Vereins als „nicht satisfaktionsfähig“ eingestuft.

Das bedeutet leider nicht, dass Werder am Sonnabend in Hamburg nicht auch stolpern könnte, wenn alles dumm läuft. Die Frage lautet: Bei wem läuft es dümmer? In dieser Disziplin ist der HSV für mich immer noch klarer Favorit. Und Werder ist in der eigentlich glücklichen Lage, diesmal ganz viel geradebiegen zu können. Dieses Nordderby möge nicht unbedingt der Bessere gewinnen. Sondern Werder.

Arnd Zeigler (51) ist bekannt aus Funk und Fernsehen durch „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra, Günther Koch und Manfred Breuckmann schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.