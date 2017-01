Axel Dörrfuß, hier beim Trainingslager in Neuruppin, ist nicht mit der Mannschaft nach Spanien gereist. (nordphoto)

Mit Athletikcoach Günter Stoxreiter sei „derjenige, der die Inhalte umsetzt“, in Spanien mit dabei, und deshalb habe es keinen Grund gegeben, „warum auch Axel dabei sein muss“. Nouri hatte im Herbst den Fitnesszustand des Kaders kritisiert und diesen auch mit dem Fitnessprogramm in der Vorbereitung im vergangenen Sommer in Zusammenhang gebracht. Für das Fitnessprogramm war Dörrfuß zuständig. (fin)