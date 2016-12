Lamine Sané und sein Werder-Coach Alexander Nouri. (nordphoto)

Es geht auf Weihnachten zu. Für viele Menschen heißt das: Adventskalender, Kerzen, Gemütlichkeit. Auch Alexander Nouris Kinder haben einen Adventskalender, wie der Trainer bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Ingolstadt berichtete. Er selbst habe aber keinen, sagte Nouri, und schob einen Scherz hinterher: „Ich will lieber Tore sehen als Türchen aufmachen.“

Scherze sind derzeit selten bei Werder, denn es ist keine gemütliche Zeit. Weil Werder auf Rang 16 steht und erst acht Punkte hat. Und weil der Bundesliga-Spielplan die Befürchtung zulässt, dass es bis Weihnachten nicht viel mehr werden. Die erste Kerze auf Werders Adventskranz, der FC Ingolstadt, ist ein kleines Licht, das neuerdings ein bisschen heller leuchtet. Die anderen drei strahlen in vollem Glanz: Hertha, Köln und Hoffenheim belegen derzeit die Ränge drei, fünf und sechs der Tabelle.

Kein Wunder also, dass Nouri das Spiel am Sonnabend gegen Ingolstadt „extrem wichtig“ findet. „Da müssen wir gar nicht drumherum reden. Wir wollen unbedingt gewinnen.“ Nouri betont zwar stets, dass er jedes Spiel mit dem Ziel angehe, zu gewinnen. Trotzdem wird er im Hinterkopf haben, dass das Heimspiel gegen den Tabellen-17. die beste Gelegenheit zum Punkten ist, die sich Werder für lange Zeit bieten wird. Die ersten Gegner im neuen Jahr sind Borussia Dortmund und Bayern München.

Baumann ungewohnt forsch

Frank Baumann ging trotzdem noch einen Schritt weiter als Nouri. „Es ist ganz entscheidend, dass wir nicht nur am Samstag, sondern auch in den nächsten Wochen punkten“, sagte der Sportchef ungewohnt forsch. „Mir ist egal, wie das passiert. Mir ist auch egal, ob wir am Samstag zu null spielen. Das Einzige, was zählt, sind die drei Punkte.“ Indem Werder Anfang der Woche öffentlich gemacht hat, dass die Fitness vieler Spieler nicht optimal ist, hat der Verein auch öffentlich in den Egal-wie-Modus geschaltet. Bis zur Winterpause müssen Punkte her – auch wenn die Umstände besser sein könnten, auch wenn die Gegner kaum stärker sein könnten. Dazu passt, dass Nouri das Thema Fitness vor dem Spiel gegen Ingolstadt nicht zu hoch hängen wollte. Die Fitness sei lediglich „einer von mehreren Erfolgsfaktoren“, sagte der Coach. Und: „Wir wissen, dass die Spieler in der Lage sind, 90 Minuten plus x zu marschieren.“ Es gebe also „keine Ausreden“.

Auch einen Ausfall von Max Kruse wird Nouri nicht als Ausrede gelten lassen. Wegen des Schlags auf den Knöchel, den der Angreifer am Dienstag erlitten hatte, konnte er auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren. Kruse solle voraussichtlich am Freitag wieder dabei sein, sagte Nouri. „Und dann müssen wir sehen, wie es ihm geht.“ Bei Serge Gnabry, Clemens Fritz und Milos Veljkovic ist der Trainer hingegen „sehr optimistisch“. Für Veljkovic könnte es trotzdem eher ein Platz auf der Bank statt ein Platz in der Innenverteidigung werden, denn Lamine Sané, den Veljkovic seit einigen Wochen vertritt, hat sich wieder fit gemeldet: „Ich fühle mich sehr gut und will spielen.“ Und Nouri sagte: „Lamine ist ein Spieler, der, wenn er hundertprozentig fit ist, auf jeden Fall spielt.“

Gute Chancen für Sané und Bauer

Auf Sané dürfte bei seiner Rückkehr viel Arbeit zukommen. Dem Gegner aus Ingolstadt attestierte Nouri nämlich „ein sehr gut abgestimmtes Pressing und sehr laufstarke Angriffsreihen“. Und: „Ingolstadt hat sich in den vergangenen zwei Spielen ein wenig Rückenwind zurückerarbeitet.“ Unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis haben die Oberbayern in zwei Duellen vier Punkte geholt. So eine Bilanz will Werder am Sonnabend gegen 17.30 Uhr auch haben.

Bei der Vorbereitung auf den Gegner setzt Nouri auch auf Robert Bauer, der vor seinem Wechsel nach Bremen zwei Jahre für Ingolstadt spielte. „Wir haben ihn bereits zurate gezogen“, berichtete der Trainer. Was Bauer ihm gesagt hat, verriet Nouri nicht. Er verriet aber, was er von seiner Mannschaft erwartet: dass sie gegen den Tabellennachbarn selbst das Spiel macht. „Bei diesem Heimspiel müssen wir den Anspruch haben, den Ball laufen zu lassen, zu kombinieren.“ Entscheidend werde sein, „dass wir den Kampf um den zweiten Ball annehmen“. Ein frühes Gegentor wie in Hamburg will Nouri unbedingt vermeiden. Sein Team werde versuchen, das Spiel gleich zu Beginn in die gegnerische Hälfte zu verlagern. „Die Haltung, dass wir gewinnen wollen, müssen wir von der ersten Sekunde an auf den Platz bringen.“ Er ist zuversichtlich, dass das gelingt, denn: „Die Mannschaft ist positiv.“

Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Misserfolgsserie mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen am Selbstvertrauen der Spieler kratzt. Und dass der eine oder andere angesichts der fünf Partien, die nach dem Spiel gegen Ingolstadt anstehen, eine ähnliche Misserfolgsserie fürchtet. Am Sonnabend geht es deshalb nicht nur um drei Punkte und darum, erstmals seit einem Monat die Abstiegsränge zu verlassen. Sondern auch darum, ob der Wind Werder noch stärker ins Gesicht bläst, oder ob er sich ein bisschen dreht. Und zu einem Aufwind wird, mit dessen Hilfe Werder vielleicht sogar in Berlin punkten kann, oder eine Woche später zuhause gegen Köln.

Robert Bauer soll übrigens nicht nur durch Tipps zum Sieg gegen seinen Ex-Verein beitragen. „Er hat in Hamburg ein gutes Spiel gemacht“, sagte Nouri, „und die Chance ist sehr groß, dass er auch gegen Ingolstadt spielt.“ Das heißt wohl: Nur eine Verletzung könnte Bauers Startelf-Einsatz verhindern.