Ab sofort gibt der bisherige U-23-Trainer Alexander Nouri bei Werder Bremen die Richtung vor. Zunächst vorläufig. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Werder hat noch in der Nacht zum Sonntag auf den schlechtesten Saisonstart der Bremer Bundesliga-Historie und den desaströsen Auftritt beim 1:4 in Mönchengladbach reagiert – und am Sonntagmorgen der Öffentlichkeit den Trainertausch mitgeteilt. Statt Skripnik steht jetzt bis auf Weiteres der bisherige Nachwuchstrainer Alexander Nouri in der Verantwortung. Wie lange er das tun wird, ist ungewiss. „Er ist eine Übergangslösung“, sagte Sportchef Frank Baumann auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz, „wir werden den Trainermarkt jetzt sondieren.“

Kategorisch ausschließen wollte es Baumann aber nicht, dass der Interimstrainer Nouri mehr als eine Zwischenlösung ist. „Es ist immer alles möglich“, sagte Baumann. Man suche jetzt die bestmögliche Lösung für Werder Bremen. Bereits am Mittwoch und Sonnabend stehen die nächsten Spiele an, jeweils daheim im Weserstadion. Zwei Erfolgserlebnisse unter Nouris Leitung hätten in der Trainerfrage eine andere Wirkung als eine Fortsetzung der Serie niederschmetternder Misserfolge.

Namen für eine Skripnik– beziehungsweise Nouri-Nachfolge werden schon reichlich gehandelt. Oft fällt dabei der Name des im Sommer beim FC Schalke freigestellten André Breitenreiter, der sich zuvor in der Szene vor allem durch die Art und Weise einen Namen gemacht hat, wie er den SC Paderborn in – und dann durch die erste Liga gelotst hat. Auch der in Fußball-Bremen immer noch sehr populäre ehemalige Werder-Spielmacher Andreas Herzog gilt vielen als Kandidat. Herzog hatte Werder in den 1990-er Jahren zu mehreren Titeln geführt und arbeitet derzeit als Co-Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Werder-Profi Valerien Ismaël sowie der frühere Hoffenheimer Trainer Markus Gisdol zählen ebenfalls zu den Trainern, deren Name jetzt mit Werder in Verbindung gebracht werden.

Skripnik hat der Mannschaft keine deutliche Spielphilosophie vermittelt

„Wir suchen einen Trainer, der eine gewisse Spielphilosophie mitbringt, der einer Mannschaft eine Handschrift vermitteln kann“, sagte Baumann zum Anforderungsprofil an den Neuen. Er solle möglichst „auch schon etwas nachgewiesen“ haben und „in irgendeiner Form zu Werder passen“. Denn es seien in den letzten drei Jahrzehnten eher Trainer mit einem Werder-Bezug erfolgreich gewesen als jene, „die sich nicht so drauf eingelassen haben“.

Einen Werder-Bezug hatte auch Viktor Skripnik, der vor 20 Jahren als Abwehrspieler verpflichtet wurde und nach der Profikarriere zunächst in den Nachwuchsabteilungen des Klubs arbeitete. Womöglich wird er dort oder in einer anderen Abteilung in absehbarer Zeit wieder auftauchen. Das sei nicht auszuschließen, so Baumann. Dass die ebenfalls freigestellten Co-Trainer Torsten Frings und Florian Kohfeldt bald wieder eine Anstellung bekommen, womöglich als Assistenten des neuen Cheftrainers, sei sogar sehr wahrscheinlich.

Im Gegensatz zum Werder-Bezug konnte Viktor Skripnik aber nie mit einer unverwechselbaren Spielphilosophie überzeugen. Er schaffte es zwar, der Mannschaft, die er 2014 vom glücklosen Robin Dutt übernommen hatte, neuen Mut zu vermitteln. Eine eigene Handschrift konnte er ihr aber nie verpassen. „Es ist für uns ganz klar wichtig, wie wir auftreten und ob wir eine Weiterentwicklung sehen“, sagte Baumann. Als Werders Spiel in Mönchengladbach vorbei war, konnten er und sein Geschäftsführer-Kollegen Klaus Filbry da nichts mehr erkennen. Noch auf der nächtlichen Rückfahrt nach Bremen teilte der Sportchef dem enttäuschten Viktor Skripnik die Entscheidung des Vereins mit.