Er steht besonders im Fokus: Alexander Nouri. (nordphoto)

Wenn es eine Hitliste mit den Sätzen gäbe, die Alexander Nouri besonders gern benutzt, dann stünde dieser Satz sehr weit oben: „Es geht nicht um mich. Es geht einzig um den Verein und die Mannschaft.“ Alexander Nouri hat diesen Satz am Dienstag gesagt, und er hat ihn am Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz vor Bundesliga-Spielen wiederholt.

Natürlich hat der Werder-Trainer damit recht. An diesem Sonnabend spielt Werder gegen Mainz 05 und nicht Nouri gegen Mainz 05 oder Nouri gegen den Kollegen Schmidt. Aber natürlich hat Nouri auch unrecht, denn selbstverständlich geht es auch um ihn beziehungsweise um seine Job­sicherheit nach inzwischen vier Bremer Niederlagen am Stück und dem Abrutschen auf den drittletzten Platz.

Die Saison ist für Werder am Sonnabend gegen 17.20 Uhr noch nicht beendet. Werder hat danach noch 13 weitere Bundesligaspiele zu bestreiten. Werder kann aus diesen 13 Spielen, die auf die Mainz-Partie folgen, wie jeder andere Klub noch 39 Punkte holen, und selbst wenn es am Ende nur 20 von 39 Punkte würden, wäre Werder Bremen nach dem letzten Spiel der Saison mit dieser Ausbeute vermutlich gerettet. Aber trotzdem findet am Sonnabend in Mainz kein normales Fußballspiel statt. Es ist eine Art Endspiel. Oder wenigstens ein Spiel, das Antworten gibt, Tendenzen und Eindrücke verstärkt oder abschwächt.

Und Tendenzen und Eindrücke bestimmen zurzeit das Bild rund um Werder. Die Tendenz ist negativ. Werder hat vier Spiele in Folge verloren und nach drei fußballerisch ansehnlichen Spielen zuletzt nicht nur verloren, sondern auch noch schwach gespielt. Der Eindruck ist: Jetzt muss was passieren. Vielleicht auf der Trainerposition. Ganz bestimmt innerhalb der Mannschaft, die Sportchef Frank Baumann nach dem 0:1 gegen Mönchengladbach ungekannt deutlich kritisiert hatte. Ob er jetzt eine Reaktion von den Profis erwarte, wollte ein Reporter von Baumann am Donnerstag wissen. Der Sportchef sagte nicht Nein oder Ja, sondern: „Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass er gefordert ist.“ Etwas später sagte er: „Ich glaube nach wie vor an den Charakter der Mannschaft.“

Das Spiel gegen Mainz wird vermutlich zeigen, ob die Werder-Profis Abstiegskampf können. Ob sie – wie von der Sportlichen Leitung gefordert – 100 Prozent abrufen können, oder ob es wie gegen Gladbach wieder nur 98 oder 99 Prozent werden, was zuletzt am Mittwoch ja sogar Kapitän Clemens Fritz eingeräumt hatte.

Auch Nouris Vorgänger stand mehrmals auf der Kippe

Damit verknüpft ist die Frage, ob Alexander Nouri am Sonnabend ab 17.20 Uhr ein Werder-Trainer mit Zukunft, auf Abruf oder vor dem Scheitern ist. Diese Art von Spielen, in denen es ganz besonders auch um den Trainer geht, hat es in der jüngeren Werder-Vergangenheit sehr viele gegeben, angefangen bei Robin Dutt. Ein 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten 2013 sicherte ihm in seinem ersten Bremer Jahr eine relativ stressfreie Winterpause. Ein Heimsieg im Nordderby gegen den HSV sorgte drei Monate dafür, dass er bis zum Ende jener Spielzeit in Ruhe weitermachen konnte. In der folgenden Saison musste Dutt dann gehen, nach einem 0:1 gegen Köln. Es war Dutts Endspiel am neunten Spieltag.

Auch Nouris Vorgänger Viktor Skripnik stand mehr als einmal auf der Kippe. Zunächst machte ihm im Februar 2016 Pizarros Kopfballtor zum Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Darmstadt das Leben für den Moment leichter. Ein 1:2 zu Hause gegen Augsburg wenige Wochen später sorgte dann dafür, dass zunächst nicht klar war, ob Skripnik noch länger Werder-Trainer bleiben würde. Nach Tagen der Ungewissheit war beim damaligen Sportchef Thomas Eichin schließlich der Plan gereift, mit Skripnik weiterzumachen, sich dann aber am Saisonende von ihm zu trennen. Der Fortgang ist bekannt: Werder hielt die Klasse, Skripnik durfte bleiben, Eichin musste gehen. Viele Fans und Experten machen das Festhalten an Skripnik nun mit dafür verantwortlich, dass Werder erneut an einem Punkt steht, an dem es heißt: Endspiel, mitten in der Saison.

Klubs wollen gern langfristig planen, sie wollen sich nicht von einem Ergebnis nach 90 Minuten, von einem Tor oder einem Ball, der an den Pfosten klatscht, abhängig machen. Aber am Ende läuft es doch immer wieder darauf hinaus. Sieg oder Niederlage, ein Punkt oder keiner nach 90 Minuten – irgendwann ist es immer dieses eine Spiel, das den Ausschlag gibt. Erst recht, wenn wie aktuell bei Werder vier Niederlagen aus den vier Spielen davor zu Buche stehen.

Alexander Nouri ist bekannt dafür, seine Mannschaft in der Öffentlichkeit zu schützen. Ob er nun gegen Mainz erwarte, dass die Mannschaft ihm dafür etwas zurückzahle, wurde Nouri nun gefragt. „Was heißt zurückzahlen“, sagte der Werder-Trainer, „es geht nicht um mich, sondern einzig um die Mannschaft und den Verein. Da muss keiner was für mich zurückzahlen.“