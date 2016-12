Bremens Philipp Bargfrede (r) kämpft gegen Kölns Pawel Olkowski um den Ball (dpa)

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Werder Bremen: Drobny - Ro. Bauer, L. Sané, Moisander, S. Garcia - Bartels (90. Gebre Selassie), Fritz (46. Junuzovic), Bargfrede, Gnabry - M. Kruse, Pizarro (75. Jóhannsson)

1. FC Köln: Kessler - Sörensen, Mavraj, Heintz - Höger, J. Hector - Olkowski, Osako, K. Rausch - Modeste (81. Guirassy), Rudnevs (81. Zoller)

Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Rudnevs (28.), 1:1 Gnabry (40.)

Gelbe Karten: Jóhannsson (1) / Modeste (2), Guirassy (1), Höger (5), J. Hector (3)

--

Einen Spielbericht lesen Sie gleich an an dieser Stelle.

90. Minute +3: Und da ist der Schlusspfiff.

90. Minute +2: Bargfrede bringt eine Flanke in den Kölner Strafraum, aber keine gefajr für den Kasten der Gäste.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. Minute: Gebre Selassie kommt bei Werder jetzt für Bartels ins Spiel.

88. Minute: Das war ein Foul im Bremer Strafraum an Höger. Das hätte Elfmeter für die Kölner geben müssen. Und Höger sieht dann auch noch Gelb.

87. Minute: Johannsson foult seinen Gegenspieler Olkowksi und sieht ebenfalls die Gelbe Karte. Das war eine wirklich unnötige Aktion.

85. Minute: Gelbe Karte für Guirassy nach einem taktischen Foul an Garcia.

84. Minute: Köln drückt noch mal. Das werden noch interessante fünf, sechs Minuten im Weserstadion.

81. Minute: Rudnevs und Modeste haben jetzt Feierabend. Guirassy und Zoller sind jetzt neu in der Partie.

80. Minute: Ein Kopfballversuch der Kölner landet in Drobnys Armen.

79. Minute: Garcias Schussversuch wird abgeblockt.

77. Minute: Werder lässt Rausch auf der linken Kölner Angriffsseite völlig frei ziehen. Glück für Bremen, dass dessen Passversuch dann geklärt wird.

76. Minute: Es läuft die Schluss-Viertelstunde ...

75. Minute: Pizarro verlässt den Platz und Johannsson wird bei Werder eingewechselt.

72. Minute: Rausch macht es aus halblinker Position direkt und schießt mit dem linken Fuß weit am Werder-Tor vorbei. Ungefährlich war das.

71. Minute: Freistoß aus aussichtsreicher Position für Köln. Vorher ermahnt Stark aber noch den Werder-Coach ...

70. Minute: Noch sind zwanzig Minuten zu spielen. Es bleibt dabei: es ist noch alles möglich - für beide Teams.

65. Minute: Nächste Kölner Chance. Rausch spitzelt Sané den Ball weg, der über Rudnevs bei Osako landet. Der Schuss des Japaners geht knapp vorbei.

64. Minute: Junuzovic verliert den Ball und Köln kontert über Modeste. Der Stürmer schließt ab, aber am Tor vorbei - da hätte er auch noch auf Rudnevs abgeben können.

63. Minute: Und das gefällt auch den Werder-Fans im Stadion, die jetzt wieder besser zu hören sind.

61. Minute: Garcias Schuss wird zur Ecke geklärt. Werder ist jetzt stärker und macht Druck. Viel Betrieb im Moment vor dem Kölner Kasten.

60. Minute: Super-Gelegenheit für Werder. Bartels per Direktabnahme, aber Kessler pariert sehenswert. Wäre es ein Tor geworden, hätte der Treffer allerdings nicht gezählt.

57. Minute: Heintz mit einem Schuss aus rund 20 Metern. Drobny ist aufmerksam und klärt. das war allerdings ein wirklich schön anzusehender Versuch der Kölner.

55. Minute: Werder ist in dieser zweiten Spielhälfte auf jeden Fall aufmerksamer und besser in der Begegnung. Das führt dazu, dass die Partie offener ist als noch in der ersten Spielhäfte.

53. Minute: Da war der erste wirkliche Torschuss von Kruse im heutigen Spiel, aber der Ball geht knapp zwei Meter am Tor vorbei.

52. Minute: Stark pfeift einen Angriff der Bremer ab. Bartels hatte Höger gefoult.

51. Minute: Bargfrede spielt den Ball gut zu Pizarro, aber Kessler ist zur Stelle.

49. Minute: Pizarro leitet den Ball weiter zu Kruse, aber der kann sich nicht gefährlich in Szene setzen. Das gilt auch für Kruse auch für den bisherigen Verlauf der Begegnung ...

48. Minute: Osakos Pass erreicht Rausch nicht.

46. Minute: Personeller Wechsel bei Werder: Junuzovic ist jetzt für Fritz neu im Spiel - und übernimmt auch die Kapitänsbinde. Köln hat nicht gewechselt.

Halbzeitpause: Zwischenfazit: In der Schlussphase der ersten Spielhälfte hat das Spiel noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Die Führung der Kölner war verdient, weil der FC zunächst einfach mehr vom Spiel hatte. Folgerichtig gingen die "Geißböcke" dann auch in Führung. Mit einem sehr sehenswerten Treffer kam Werder zum Ausgleich und hätte kurz vor der Pause sogar noch in Führung gehen können. Da deutet sich eine rassige zweite Spielhäfte an ...

45. Minute: Fast auf die Sekunde genau pfeift Schiedsrichter Stark zur Halbzeitpause.

45. Minute: Fast die Führung für Werder! Zunächst Gnabry mit einem Solo, aber Kessler wehrt ab. Anschließend trifft Pizarro nur das Aluminium. Da ist Kessler auch noch dran gewesen.

40. Minute: Was für ein Hammerschuss von Gnabry zum Ausgleich! Aus über 25 Metern schließt der Werder-Neuzugang ab, der Ball setzt noch vor Kesssler auf und schlägt dann im Kölner Tor ein. Das sah richtig gut aus! Im Gegensatz zum Kölner Keeper, der unglücklich aussah ...

40. Minute: Tooor für Werder!!!

40. Minute: Aber vielleicht jetzt ... Freistoß für Werder von der halbrechten Seite nach einem Foul an Fritz. Aber wieder nicht gefährlich

39. Minute: Werder macht hier leider weiterhin keinen besonders gefährlichen Eindruck.

35. Minute: Zweiter Eckball des Spiels für Werder. Kruse schießt den Ball in den Strafraum, aber die Kölner Abwehr ist da. Kurz danach schließt Gnabry ab, aber aus der Szene springt nichts Zählbares für Werder heraus. Der Schuss geht links vorbei.

33. Minute: Schade, Gnabry verspringt der Ball in aussichtsreicher Position vor dem Kölner Kasten.

28. Minute: Wie ist das Tor entstanden? Hector spielt einen ganz, ganz starken Pass auf Modeste, der den Ball in Richtung Werder-Tor spitzelt. Drobny ist dann zwar am Ball, aber Rudnevs verwertet den Abpraller zur Kölner Führung.

28. Minute: Toooooor für Köln!

27. Minute: Nach wie vor hat Werder den Weg in den FC-Strafraum immer noch nicht wirklich gefunden ...

25. Minute: Gelbe Karte für den Kölner Modeste.

24. Minute: Erster Eckball für Werder - am Ende aber ungefährlich ...

23. Minute: Jetzt wieder die Kölner mit ihrem schnellen Offensivspiel, aber Werders Abwehr ist aufmerksam.

21. Minute: Werder setzt einen Konter an. Bartels spielt auf Pizarro, aber der Peruaner bleibt im Zweikampf mit seinem Gegenspieler hängen.

18. Minute: Die Standardsituation bringt nichts ein, anschließend schnappt sich Drobny die Flanke von Osako.

18. Minute: Der Schuss für Höger wird zum dritten Eckball geklärt.

16. Minute: Wieder so ein Kölner Angriff, dieses Mal über die linke Angriffsseite. Der letzte Pass fehlt bei den "Geißböcken" aber noch ...

15. Minute: Modeste versucht es mit einer Flanke in die MItte, aber der Ball geht ins Nichts. Trotzdem muss man in solchen Situationen aus Werder-Sicht immer wieder mitzittern ...

11. Minute: Osako setzt im Sechzehner einen Drehschuss an, aber Bauer blockt den Ball. Es bleibt allerdings dabei: Die Kölner machen in dieser Anfangsphase einen sehr engagierten und richtig guten Eindruck.

10. Minute: Drobny pflückt den Ball herunter, keine Gefahr für das Werder-Tor.

9. Minute: Nächster Eckstoß für die "Geißböcke". Zuvor hatten die Bremer den Ball in der Offensive verloren und die Kölner wieder schnell umgeschaltet.

7. Minute: Freistoß für Köln von der halbrechten Seite nach einem Handspiel von Garcia - Werders Abwehr kann klären.

6. Minute: Pass auf Heintz, aber zu lang - Drobny hat die Kugel vor dem Kölner Abwehrspieler, der mit nach vorne geeilt war.

5. Minute: Pizarro steht knapp im Abseits.

4. Minute: Garcia versucht es mit einer weiten Flanke nach vorne, findet dort aber keinen Abnehmer.

3. Minute: Erster Eckstoß der Partie - für Köln. Aber erfolgreich gestört.

2. Minute: Köln legt den Vorwärtsgang ein. Da hat die Werder-Abwehr direkt einiges zu tun.

1. Minute: Köln hat Anstoß. Und jetzt rollt der Ball.

Vor dem Anpfiff: Die beiden Teams betreten den Rasen. Gleich geht's los.

Vor dem Anpfiff: Es ist übrigens das erste Mal in der laufenden Saison, dass das Weserstadion bis auf den letzten Platz ausgebucht ist.

Vor dem Anpfiff: Das Weserstadion ist heute ausverkauft - auch die Gäste aus Köln haben jede Menge eigene Fans mitgebracht. Das wird sicherlich eine stimmungsvolle Begegnung.

Vor dem Anpfiff: Never change a winning team - so lautet die Devise bei Werder. Trainer Nouri hat die Startelf im Vergleich zum Spiel bei Hertha personell nicht verändert.

Vor dem Anpfiff: Und da sind die Aufstellungen.

Vor dem Anpfiff: Der Blick in unsere Online-Umfrage zeigt eine klare Tendenz: 63,9 Prozent der Teilnehmer rechnen mit einem Werder-Sieg. 24,3 Prozent gehen von einem Unentschieden aus, nur 11,8 Prozent von einem Kölner Auswärtssieg.

Vor dem Anpfiff: Was ist sonst noch wichtig? Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Wolfgang Stark aus Ergolding. Und Werder-Kapitän Clemens Fritz muss heute besonders aufpassen. Fritz hat in der laufenden Hinrunde bereits vier Gelbe Karten gesehen. Wird er ein weiteres Mal verwarnt, muss er ein Spiel gesperrt zuschauen.

Vor dem Anpfiff: Trotzdem ist die Stimmung in der Domstadt nachvollziehbarerweise gut. Und was hat FC-Trainer Stöger vor der Begegnung gesagt? Das hier: "Es wird auch dieses Mal wieder ein enges Spiel, es gibt keine klaren Vorzeichen."

Vor dem Anpfiff: Bei den Kölnern lief es zuletzt weniger gut, die "Geißböcke" holten aus den vergangenen drei Spielen lediglich zwei Zähler.

Vor dem Anpfiff: Richtung Ende der laufenden Hinrunde haben die Werderaner nochmal Schwung aufgenommen. Dem Heimsieg gegen den FC Ingolstadt folgten am vergangenen Wochenende drei Auswärtspunkte im Spiel bei Hertha BSC.

Vor dem Anpfiff: Herzlich willkommen zum Liveticker vom letzten Werder-Heimspiel des Jahres 2016!