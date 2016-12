Auch in Zukunft wird das Wiesenhof-Logo auf der Werder-Brust prangen. (nordphoto)

Die Partnerschaft zwischen Werder und dem Unternehmen geht damit bereits in das sechste Jahr. "Es ist die Fortsetzung einer sehr guten und offenen Zusammenarbeit. Wir sind sicher, dass wir auch in der Verlängerung dieser Kooperation alle gesteckten Ziele erreichen werden", wird Werder-Manager Klaus Filbry in einer Mitteilung des Vereins zititert.

Von den rund 22 Millionen Euro, die Werder durch Sponsoreneinnahmen erlöst, zahlt Wiesenhof knapp sieben Millionen an die Bremer. Das Nahrungsmittel-Unternehmen ist bereits seit 2012 Partner der Grün-Weißen. (wk)