Millionenmann: Die Verpflichtung von Serge Gnabry hat Werder viel Geld gekostet, die Rede ist von fünf Millionen – der Marktwert des Spielers ist aber längst höher. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Wenn Werder in den vergangenen vier Jahren zur Mitgliederversammlung in die vereinseigene Sporthalle an der Hemelinger Straße geladen hatte, dann gab es meist keine allzu guten Nachrichten zu verkünden. 13,9 Millionen Euro. 7,9 Millionen Euro. 9,8 Millionen Euro. Und zuletzt 5,9 Millionen Euro – so groß war jeweils das Minus, das Werder in den vergangenen vier Geschäftsjahren seinen Mitgliedern erklären musste.

Wenn Werder, Gesamtumsatz zuletzt 103,6 Millionen Euro, nun am übernächsten Montag zur Mitgliederversammlung bittet, wird Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, nach langer Zeit wieder ein Plus vermelden können. Zwar will Werder vorab kein konkretes Ergebnis nennen, aber der Gewinn soll dem Vernehmen nach im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.

Und es soll die Wende zum Besseren bedeuten. Aber Vorsicht: Denn auch wenn das Millionengeschäft Bundesliga-Fußball vor allem dank der Fernsehgelder boomt wie nie zuvor, ist das Management eines Erstligisten, zumal wenn er sportlich wankt wie Werder, kein Selbstläufer.

Werder muss keine Anteile verkaufen

Immerhin: Werder ist nicht gezwungen, Anteile an der Werder GmbH & Co. KG aA zu verkaufen. „Wir sind offen für Gespräche“, sagte Aufsichtsratsboss Marco Bode erst kürzlich im Interview mit dem WESER-KURIER, strich gleichzeitig aber auch heraus, „dass wir froh sind, dass wir nach wie vor unabhängig sind“.

Auf dem Werder-Trikot sowieso, aber auch an der Trainerbank prangt der Schriftzug Wiesenhof, hier Sportchef Frank Baumann als „Aushilfstrainer“ am Tag der Fans bei einem Einlagespiel. Zurzeit verhandeln Werder und Wiesenhof über die Zukunft ihrer Zusammenarbeit. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Unabhängig von Investoren, aber nicht unabhängig von anderen Faktoren – davon, auf dem Rasen Erfolg zu haben, davon, auf dem Transfermarkt gut einzukaufen, und davon, potente Sponsoren langfristig an sich zu binden.

Faktor Transfermarkt: Der Verkauf von Spielern bleibt eine wichtige Einnahmequelle für Werder. Die Wechsel von Jannik Vestergaard und Anthony Ujah spülten im Sommer über 20 Millionen Euro in Werders Kasse. Auch der Wechsel von Alejandro Galvez zurück nach Spanien hat dem Klub eine siebenstellige Summe gebracht.

Mehr Offensive auf dem Transfermarkt

Neu ist, dass Werder mit diesem Geld deutlich offensiver als zuletzt auf dem Transfermarkt agiert. Werder holte Max Kruse, Serge Gnabry, Florian Kainz, Robert Bauer, Niklas Moisander sowie Fallou Diagne und machte dafür über 20 Millionen Euro allein an Ablösesummen locker. Vor allem die fünf Millionen Euro, die Werder für Serge Gnabry ausgegeben hat, dürften sich perspektivisch rechnen. Entwickelt sich der Offensivmann so rasant weiter, wird er schon bald ein Vielfaches mehr wert sein.

Es gibt aber auch Negativbeispiele: Profis wie Sambou Yatabaré, der im Januar 2016 noch unter dem Geschäftsführer Thomas Eichin für 2,5 Millionen Euro kam, sowie die Sommereinkäufe Diagne und Kainz haben an Marktwert verloren. Und: Ein erheblicher Kostenfaktor bleibt der aufgeblähte Kader, den Geschäftsführer Frank Baumann in der Winterpause dringend verkleinern muss.

Ein Bild aus dem Jahr 2009: Der damalige EWE-Chef Werner Brinker, der frühere Werder-Geschäftsführer Manfred Müller und SWB-Vorstand Torsten Köhne bewerben den „Werder-Strom“. Ob Werder und EWE über 2018 hinaus zusammenarbeiten, ist noch nicht entschieden. (Frank Thomas Koch)

Faktor Sponsoring: Werder hat es in den vergangenen Jahren stets geschafft, die Einnahmen – wenn auch in kleiner Dosis, so aber doch konstant – zu steigern. Rund 22 Millionen Euro waren es beim Sponsoring zuletzt. In diesem Bereich ist aktuell viel Bewegung. Der Vertrag mit Hauptsponsor Wiesenhof läuft im kommenden Sommer aus. Dass Wiesenhof als Trikotsponsor weitermacht, ist nicht sicher.

Im Gegenteil: Vor ziemlich genau einem Jahr machte Wiesenhofs Marketing-Chef Ingo Stryck Gedankenspiele publik, wonach Wiesenhof im Sommer als Trikotsponsor aussteigen könnte.

Zwar relativierte Wiesenhof-Chef Peter Wesjohann die Aussagen seines Marketingstrategen umgehend, doch zu einer Vertragsverlängerung über 2017 hinaus ist es bisher nicht gekommen, auch wenn davon auszugehen ist, dass Werder und Wiesenhof ihre Partnerschaft fortsetzen. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Vonseiten Wiesenhofs heißt es nur, dass aktuell Gespräche mit Werder geführt würden.

Rund sieben Millionen Euro pro Jahr

Klar ist: Wiesenhof zahlt – gemessen am bescheidenen sportlichen Abschneiden Werders in der jüngeren Vergangenheit – mit rund sieben Millionen Euro pro Jahr verhältnismäßig viel Geld. Diese Summe müsste Werder-Partner Infront, der mit dem Verkauf der Bremer Trikotbrust betraut ist, erst mal wieder reinholen.

Unklar ist neben der Werder-Wiesenhof-Zukunft auch, wie es mit dem langjährigen Partner EWE weitergeht, der auch das Erstzugriffsrecht auf den Stadionnamen hat. Der Vertrag mit dem Energieversorger läuft noch bis Sommer 2018. EWE äußert sich nur sehr allgemein.

„Wie bei jedem Sponsoring überprüft EWE auch hier regelmäßig sein Engagement – aufgrund des noch rund 1,5 Jahre laufenden Vertrages besteht derzeit aus unserer Sicht jedoch überhaupt kein Entscheidungsbedarf“, heißt es aus der Konzern-Zentrale in Oldenburg.

Unternehmensumbau mit Folgen

Der jüngst angekündigte Unternehmensumbau mitsamt Neuausrichtung der Geschäftsfelder könnte auch Konsequenzen für das EWE-Sportsponsoring, also auch für Werder haben. Aus seinem (überschaubaren) Engagement in der Segel-Bundesliga ist EWE beispielsweise schon ausgestiegen.

Und im künftigen Aufsichtsrat von Werder, der am Montag in einer Woche gewählt wird, hat EWE demnächst keinen Sitz mehr. Ex-EWE-Boss Werner Brinker, dem das Engagement des Energieriesen bei Werder stets auch eine Herzensangelegenheit war, verliert seinen Platz.

Faktor Stadion: Das Weserstadion bleibt Einnahmequelle und Kostenfresser zugleich. Auf rund 23 Millionen Euro beliefen sich bei Werder im Geschäftsjahr 2014/15 die sogenannten Spieltagserlöse. Dazu gehören der Verkauf von Dauerkarten und Tageskarten sowie die Vermietung von Logen und VIP-Plätzen, aber auch der Verkauf von Fanartikeln.

Warteliste für Dauerkarten

Für diesen Bereich sind die Prognosen gut: Das Stadion ist nach wie vor trotz Abstiegskampf regelmäßig so gut wie ausverkauft, für Dauerkarten gibt es nach wie vor eine umfangreiche Warteliste, und nicht zuletzt die Verpflichtung von Claudio Pizarro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Trikotverkauf neu angekurbelt. Auch die Trikots von Serge Gnabry und von Max Kruse, wenn er gesund wird und seine Leistung bringt, sind potenzielle Verkaufsschlager.

Dem stehen die Kosten gegenüber, die das Stadion verursacht. Für das Verkehrs- und Sicherheitskonzept gibt Werder jährlich eine Million Euro aus. Die Umbaumaßnahmen zum Hochwasserschutz, die seit ein paar Wochen in vollem Gange sind, sollen rund 7,5 Millionen Euro kosten. Zwei Drittel davon trägt die Weser-Stadion GmbH, die zu 50 Prozent Werder gehört.

Ebenfalls über die Stadion-GmbH, an der auch die Stadt zu 50 Prozent beteiligt ist, läuft die Zins- und Kredittilgung für die Darlehen aus der Phase des Stadionumbaus. Rund acht Millionen Euro sind das jährlich, und Werder wird noch viele Jahre weiterzahlen müssen.

Haupteinnahmen durch Fernsehsender Sky

Faktor Fernsehgeld: Die Millionen, die sich der Fernsehsender Sky die Bundesliga-Rechte kosten lässt, sind für fast alle Klubs der größte Batzen an Einnahmen. Werder hat zuletzt über 30 Millionen Euro auf diese Weise kassiert. Und die Erlöse dürften nach dem neuen Deal bis 2021 weiter steigen. Für die nationalen TV-Rechte bekommt die DFL vor allem von Sky, aber auch von RTL und den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt 4,64 Milliarden Euro – also rund 1,16 Milliarden Euro pro Saison.

Zum Vergleich: Derzeit kassiert die Liga rund 628 Millionen Euro pro Spielzeit – ein Plus von rund 85 Prozent. Rechnet man die internationalen Rechte hinzu, sind die Einnahmen mit insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro sogar noch deutlich höher.

Wie sehr jeder Klub, also auch Werder, davon profitiert, hängt vom sportlichen Abschneiden ab, das in einer sogenannten Fünf-Jahres-Wertung berechnet wird. Speziell die Traditionsklubs, darunter auch Werder, erhoffen sich überdies eine Modifizierung des Verteilschlüssels.

Werder steht wieder besser da

Wenn es nach Klubs wie Werder, Eintracht Frankfurt oder Hertha BSC geht, dann sollen künftig neue Faktoren wie Fanaufkommen und Einschaltquoten berücksichtigt werden, was Werder Vorteile gegenüber erfolgreicheren oder potenteren Klubs wie Wolfsburg, Augsburg, Hoffenheim oder Mainz verschaffen würde.

Fazit: Werder steht finanziell nach den Jahren der Konsolidierung wieder besser da. Vor allem die stetig steigenden Einnahmen beim TV-Geld sollten eigentlich dafür sorgen, dass der Klub für die Zukunft solide aufgestellt sein sollte – allerdings unter zwei Voraussetzungen: Werder trifft Entscheidungen mit Vernunft und Augenmaß auf einem tendenziell sehr überhitzten Transfermarkt, auf dem viel Geld in den Taschen von Beratern und Spielern landet.

Werder muss also klug und geschickt einkaufen. Und, so trivial es klingt: Werder braucht sportlichen Erfolg. Denn die Millionen fließen nur in der ersten Liga und erst richtig, wenn ein Klub international spielt.