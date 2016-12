Alexander Nouri (l.) und Frank Baumann. (nordphoto)

Am 9. Januar 2017 testen die Grün-Weißen zunächst gegen den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC sowie anschließend gegen das belgische Top-Team FC Brügge.

Die Begegnung gegen den KSC wird um 14 Uhr in Alhaurin el Grande angepfiffen, die Partie gegen den belgischen Traditions-Klub aus Brügge steht für 18 Uhr in Marbella auf dem Programm. Der Austragungsort steht laut Werder noch nicht fest.

"Wir sind froh, dass wir diese beiden Gegner für den Doppelspieltag finden konnten. An einem Tag zwei Spiele auszutragen hat sich in der Vergangenheit bewährt, um alle Spieler gleichermaßen zu belasten", wird Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. (sto)