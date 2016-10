Es war ein enges Spiel, dennoch musste Werder-Keeper Wiedwald drei Mal hinter sich greifen. (dpa)

Wenn sich die Werder-Profis das erste Tor von RB Leipzig in den nächsten Tagen auf Video noch einmal anschauen müssen, dann werden sie sich ärgern. Fünf Möglichkeiten hatten die Bremer, um den Torschützen Naby Keita zu stoppen. Doch zunächst ließen Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch den Mann aus Guinea im Mittelfeld laufen, danach geriet der Zweikampfversuch von Theodor Gebre Selassie nicht energisch genug, anschließend zog Keita noch am herausstürzenden Torwart Felix Wiedwald vorbei und schloss dann so präzise ab, dass auch der Rettungsversuch von Lamine Sané auf der Linie zu spät kam – 1:0 für Leipzig.

Als das Spiel zu Ende war, hatten Leipzig noch zweimal und Werder einmal getroffen. Herausgekommen war auf diese Weise ein Leipziger 3:1 (1:0)-Erfolg, der RB auf Platz zwei der Tabelle katapultierte und für Werder die erste Niederlage nach drei Spielen bedeutete.

Disziplinierter Werder-Auftritt

Werder-Trainer Alexander Nouri hatte auf dieselbe Startelf wie gegen Leverkusen vertraut. Und wie gegen Leverkusen lieferte das Werder-Team einen taktisch sehr disziplinierten Auftritt ab. Nouri hatte zwei Viererketten aufgezogen, dazwischen agierte Grillitsch. Insgesamt verteidigte Werder so tief, dass die Leipziger nur sehr selten dazu kamen, hinter die Bremer Abwehrreihe zu gelangen.

Es entwickelte sich ein Spiel mit klarer Rollenverteilung: Leipzig hatte ein deutliches spielerisches Übergewicht, mehr als 65 Prozent Ballbesitz, entscheidend zum Werder-Tor stießen sie in der ersten Halbzeit aber nur zweimal durch. Beim ersten Mal klärte Wiedwald noch mit einem klasse Reflex gegen Yussuf Poulsen (5.), beim zweiten Mal setzte sich Keita durch und traf ins Tor (42.).

So gut Werder defensiv auch stand, offensiv brachten die Bremer im ersten Durchgang nicht viel zustande. Ein Torschuss war es bis zur Pause. Für die größte Aufregung sorgte noch der Faller von Ousman Manneh im Strafraum gegen Leipzigs Torwart Peter Gulasci. Dass Schiedsrichter Robert Hartmann in dieser Szene nicht auf Elfmeter entschied, war vertretbar.

Mehr Druck nach der Pause

Nach der Pause glückte Werder in einem nun deutlich unterhaltsameren Fußballspiel mehr in Richtung Leipziger Tor. Die beste Bremer Szene leitete der ansonsten eher wirkungslose Izet Hajrovic mit einem tollen Pass auf Gebre Selassie vor. Dessen Hereingabe klärte Leipzigs Bernardo in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Serge Gnabry (49.). Den anschließenden Eckball köpfte Bernardo an den eigenen Pfosten, beim Abpraller schoss Gnabry seinen Mitspieler Manneh an. Nur eine Minute später war es wieder Gnabry, der zum Abschluss kam, diesmal parierte Gulasci die Direktabnahme.

Insgesamt aber waren es die Leipziger, die näher am 2:0 als Werder am 1:1 waren. Die größte Chance vereitelte Wiedwald bei einem Schuss von Emil Forsberg, und wenn Poulsen beim Abpraller in Ruhe den Fuß und nicht überhastet den Kopf genommen hätte, dann wäre das zweite Leipziger Tor schon früher gefallen (63.).

Letzter Konter entscheidet

Tatsächlich fiel es zehn Minuten später, weil sich Grillitsch – nicht zum ersten Mal an diesem Tag – den Ball in der eigenen Hälfte abjagen ließ. Gebre Selassie verpasste den anschließenden Pass, so dass der Weg für den soeben eingewechselten Davie Selke frei war. Dessen Flanke köpfte Keita aus vier Metern relativ unbedrängt ins Tor – 2:0.

Dieses Tor hätte der K.o. für Werder sein können, doch nur 70 Sekunden später waren die Bremer zurück. Manneh setzte sich endlich einmal in einem Zweikampf durch und bediente den eingewechselten Fin Bartels sehr schön. Bartels' millimetergenaue Hereingabe drückte Gnabry aus einem Meter ins Tor, und die Bremer Hoffnung lebte wieder.

Als Werder in der Nachspielzeit mitsamt Torwart Wiedwald am Leipziger Strafraum auf den Ausgleich drängte, konterte RB noch einmal – diesmal über Selke, der seiner Torvorlage am Ende auch noch sein zweites Saisontor hinzufügte und ins leere Tor traf. 3:1 für Leipzig. Und das Spiel war aus.