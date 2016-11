Schalkes Alessandro Schöpf erzielt gegen Bremens Torwart Felix Wiedwald und Bremens Zlatko Junuzovic per Kopf das Tor zum 1:0. (dpa)

Auf Schalke haben sie am Sonntagabend eine Serie gefeiert. Sie haben jetzt in neun Pflichtspielen hintereinander nicht verloren, sie haben siebenmal gewonnen dabei. Das sei „eine totale Steigerung im Vergleich zu vorher“, frohlockte Max Meyer. Vorher, zum Saisonbeginn, hatte Schalke beständig verloren. So wie Werder. Werder macht das inzwischen schon wieder, weswegen jetzt nur das Schalker Problem vom Saisonbeginn weg ist. Das Bremer Problem ist wieder da.

Werders 1:3 gegen Schalke war am Sonntag das dritte 1:3 hintereinander. Folge: Relegationsplatz 16 und in puncto Gegentore die schlechteste Mannschaft von allen. 27 sind es jetzt schon. Bliebe es bei diesem Schnitt, hätte Werder am Ende der Saison einen ziemlich traurigen Vereinsrekord aufgestellt. Und würde wohl auch absteigen.

Wie ein Kandidat für die zweite Liga war Werder dabei gar nicht aufgetreten in Gelsenkirchen. Weder wirkte Werder am Sonntag wie ein zerrüttetes noch wie ein fußballerisch überfordertes Team. Werder hielt mit Favorit Schalke sogar ganz gut mit. Das wurde am Sonntag trotzdem nur zu einer Erkenntnis, die die Probleme der Bremer eher größer als kleiner erscheinen lässt. Sie spielen nicht wie ein Absteiger, keineswegs. Aber sie kommen da nicht raus aus dieser Abstiegszone.

Risswunde für den Aufschwung

Diese drei 1:3s in Folge haben nicht all das zerstört, was seit Mitte September unter dem neuen Trainer Alexander Nouri einen Aufschwung und endlich die ersten Punkte brachte. Der Kratzer für den Aufschwung, von dem Nouri nach dem 1:3 gegen Freiburg gesprochen hat, ist – um im Bild zu bleiben – zu einer kleinen Risswunde geworden. Mindestens.

Eine halbe Stunde lang ließ sich auch auf Schalke der Bremer Aufschwung nicht verleugnen. Werder war das, wozu Nouri Werder gerne entwickeln würde. Werder war eine kompakte Mannschaft. Nouri hatte das defensive Zentrum personell verstärkt und Thanos Petsos zu seinem ersten Einsatz in der Startelf verholfen. Dafür blieb Angreifer Ousman Manneh auf der Bank. Serge Gnabry rückte vom Flügel auf Mannehs Position, Zlatko Junuzovic rückte seinerseits auf den linken Flügel, den gewöhnlich Gnabry besetzt.

Die Umstellungen sollten bewirken, dass die Schalker möglichst schon im Ansatz gestoppt werden. Bei Balleroberung sollte der schnelle Gnabry dann schnellstens auf die Reise geschickt werden. Das war kein Plan, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Es war ein guter Plan. Doch erneut reichte ein einziger defensiver Fehler aus, um den Plan zu durchkreuzen. Eric-Maxim Choupo-Moting belieferte per Kopfball Max Meyer. Dessen Weitschuss knallte an die Latte, den Abpraller nutzte Alessandro Schöpf zur Schalker Führung (36.).

Werder hielt gut mit

Zwei Minuten später war der Nouri-Werder-Plan erst recht durchkreuzt. Schalke-Verteidiger Naldo schoss einen Freistoß so wuchtig aufs Tor, wie er es einst als Werder-Verteidiger oft getan hatte. Wieder war es der Abpraller, den Schalke zum Torerfolg nutzen konnte, diesmal durch Nabil Bentaleb.

Er profitierte dabei davon, dass Werder-Keeper Felix Wiedwald den Naldo-Ball nicht zur Seite, sondern ihm direkt vor die Füße geboxt hatte. „Kleinigkeiten haben’s entschieden, zwei Abprallertore. Bei den Gegentoren, da müssen wir wacher sein“, kommentierte Zlatko Junuzovic. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Fin Bartels.

„Wenn man jedes Spiel drei Gegentore bekommt, dann wird’s schwer. Natürlich müssen wir unser Tor noch besser schützen“, kommentierte auch Werders Sportchef Frank Baumann. Werder müsse gedanklich 90 Minuten lang in jeder Situation bereit sein. „Die ersten beiden Tore, die sind sehr, sehr leicht gefallen“, sagte Baumann. Jetzt laufe man „natürlich der Musik hinterher“. Dennoch hatte auch er auf Schalke ein Bremer Team gesehen, das gut mitgehalten hat gegen ein starkes Team. Werder habe aus dem Spiel heraus wenig Schalker Chancen zugelassen.

„Einen Tick zu sorglos“

Im Grunde war es fast nur diese eine in der 63. Minute. Die brachte Schalke allerdings die Entscheidung in einem Spiel, in dem es in der zweiten Hälfte sowohl für Schalke (nach einem Garcia-Foul) als auch für Werder (nach einem Nastasic-Foul) noch einen Strafstoß hätte geben können.

In dieser 63. Minute hatte eine Schalke-Kombination über Max Meyer, Sead Kolasinac und schließlich den Torschützen Alessandro Schöpf das 3:1 gebracht. Bis dahin hatten die Bremer noch berechtigte Hoffnung. Noch vor der Halbzeit hatte Serge Gnabry per Elfmeter auf 1:2 verkürzt. Schöpf war ihm in die Hacken gerannt.

„Das ist extrem bitter. Da müssen wir nicht drumherum reden: Es sind einfach zu viele Gegentore. Wir waren in den entscheidenden Sequenzen wieder mal einen Tick zu sorglos“, sagte Alexander Nouri. Kleine Dinge seien es gewesen, die das Spiel kippen ließen. „Das nervt natürlich“, sagte Nouri. Den Weg, den er mit seiner Mannschaft eingeschlagen habe, wolle er jedoch beharrlich weitergehen.

Kein Grund zur Verzweiflung

„Wir brauchen nicht zu verzweifeln. Wir haben jetzt eine andere Körpersprache“, sagte auch Junuzovic. Werder habe die Qualität, um guten Fußball zu spielen. Normalerweise sollte sich die Qualität demnächst steigern lassen. Max Kruse wird bald zurückerwartet, Claudio Pizarro war bereits am Sonntag erstmals wieder auf dem Feld. „Keine Frage, dass Claudio eine enorme Qualität mitbringt und das Spiel durch seine Qualität auch anheben kann“, sagte Fin Bartels.

Aber auch er weiß nur zu gut: Pizarro allein wird es auch nicht richten können. Man müsse als ganzes Team in die Spur finden. Und endlich dieses Gegentor-Problem lösen. „Die Fehler“, sagte Bartels, „die müssen wir knallhart ansprechen.“