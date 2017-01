Da war schon wieder alles gut: Max Kruse beim Werder-Training wenige Stunden nach seinem Autounfall. (nordphoto)

Viel besser kann man es nicht machen. Robert Bauer zieht am rechten Flügel bis zur Grundlinie durch und flankt dann präzise in die Mitte. Dort wartet schon Max Kruse, steigt hoch zum Kopfball und lässt Jaroslav Drobny im Tor keine Chance. Genau in den Winkel köpft Kruse den Ball, es ist ein wunderschöner Treffer, der trotzdem nicht makellos ist. Denn erstens hat Kruse das Tor nur im Training und nicht in einem Spiel erzielt, zweitens fehlen bei dieser Übungsform Gegenspieler, die ihn hätten attackieren können, und drittens: Kruses tolle Leistung wird zu diesem Zeitpunkt längst überschattet von einem Vorfall, der sich gut sieben Stunden zuvor abgespielt hat.

Der Unfall wirft Fragen auf

Im Internet war die entsprechende Meldung am Donnerstagvormittag eine der am meisten gelesenen Nachrichten: Max Kruse war in der Nähe von Hamburg mit seinem Privatwagen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Gegen vier Uhr morgens soll es passiert sein. Kruse hatte zuvor an seinem freien Tag die Familie in Hamburg besucht und war auf dem Weg zurück nach Bremen. Das Auto prallte auf der A 7 zwischen Heimfeld und dem Abzweig zur A 261 gegen eine Leitplanke. Der Wagen wurde stark beschädigt, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Kruse selbst blieb unverletzt. Puh, noch einmal Glück gehabt, könnte man nun sagen, und die Geschichte an dieser Stelle enden lassen.

Doch so einfach ist das nicht. Denn der Unfall wirft Fragen auf: Warum war Max Kruse um diese Zeit noch mit dem Auto in der Nähe von Hamburg unterwegs, wenn nur wenige Stunden später in Bremen ein Werder-Training terminiert ist? Wie professionell ist das? Oder ist es die Privatsache des Spielers, wann er im Bett liegt? „Es ist besser, wenn man um diese Uhrzeit schläft“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann, verweist aber auch darauf, dass Kruse trotz des Vorfalls „schon um neun“, also überpünktlich, beim Training gewesen sei.

Es ist gut vier Jahre her, dass zuletzt Werder-Profis auf einer nächtlichen Autofahrt für richtig große Schlagzeilen gesorgt hatten. Im April 2013 hatte die Polizei den Porsche von Marko Arnautovic und den Bentley von Eljero Elia wegen überhöhter Geschwindigkeit kurz vor dem Bremer Kreuz auf der A 1 gestoppt. Drei Uhr morgens war das gewesen und nur einen Tag vor Werders Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen. Werder, damals noch trainiert von Thomas Schaaf, steckte zu diesem Zeitpunkt, drei Spieltage vor Saisonschluss, ganz tief im Abstiegskampf. Der Klub suspendierte Arnautovic und Elia damals bis zum Saisonende wegen unprofessionellen Verhaltens.

Sehr vorsichtig im Umgang mit Medien

Mit einer Strafe muss Max Kruse nicht rechnen. „Es ist seine Privatsache gewesen“, sagt Baumann. Noch am Morgen vor dem Training habe Kruse ihn über den Unfall informiert, so Baumann. Er habe dem Spieler daraufhin gesagt, dass es sich um keine optimale Uhrzeit handle, „aber damit ist die Sache auch ausreichend für uns“.

Bei Werder gibt es keinen expliziten Verhaltenskodex für die Spieler außerhalb des Platzes. „Jeder weiß, was gut und sinnvoll ist und was nicht“, sagt Baumann. Max Kruse äußerte sich am Donnerstag gegenüber Journalisten nicht zu dem Vorfall. Kruse ist im Umgang mit den Medien in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig geworden. Interviews gibt er nur sehr selten. Wenn er zu Themen Stellung bezieht, dann macht er das meist – und auch in diesem Fall – über seine Facebook-Seite, auf der er sich direkt an seine Fans wenden kann.

Und Fans hat Kruse viele, genauso wie es viele Kritiker gibt. Diejenigen, die Kruse nicht mögen, stellen gern seine Professionalität infrage, wenn er mal wieder seiner Leidenschaft fürs Pokern nachgeht oder wie vor einiger Zeit in Berlin in einem Taxi des Nachts 75 000 Euro verliert. Seine Fans nennen ihn dagegen einen „Typen“, lieben ihn für seine Dribblings und Tore und finden es völlig in Ordnung, wenn er etwa seinen Maserati in Tarnfarben lackieren lässt.

Wechsel zu Werder als Neuanfang

Kruse selbst sagte in einem Interview mit dem WESER-KURIER Ende November über sich: „Was generell meine Natur betrifft: Ich bin eben so, wie ich bin. Ich versuche, mich nicht zu verstellen. Ich versuche, meine Meinung zu sagen. Zu sagen, was ich gerade denke und fühle.“ Bei Werder wussten sie im Sommer, dass sie sich mit Max Kruse einen eigenwilligen Profi holen. Speziell im vergangenen Jahr hatte Kruses zuvor steile Karriere einige Brüche erlitten. So hatte ihn Bundestrainer Joachim Löw im März für die Länderspiele gegen England und Italien aus dem DFB-Kader gestrichen, die Begründung lautete damals, dass Kruse „seiner Vorbildrolle als Nationalspieler nicht nachgekommen“ sei. Für den DFB hat Kruse seitdem nicht mehr gespielt.

Der Wechsel im Sommer zu Werder war für Kruse deshalb auch eine Art Neuanfang. Nach einer schweren Verletzung gleich zu Saisonbeginn arbeitete sich Kruse ins Team zurück. Zuletzt stand er sechsmal in der Startelf und schoss zwei Tore. Frank Baumann sagt: „Er bringt Leistungen im Training und im Spiel. Das ist entscheidend.“