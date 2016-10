Werders Torhüter Jaroslav Drobny hat sich während der Länderspielreise den Ellbogen gebrochen. (imago)

Werder Bremen will die Schwere der Verletzung von Jaroslav Drobny medizinisch überprüfen lassen. Wie der Tschechische Fußball-Verband am Mittwoch in Prag mitteilte, soll sich Werders Torwart Jaroslav Drobny im Training der Nationalmannschaft einen kleinen Bruch am Ellbogen zugezogen haben. Der 36-Jährige habe demnach einen Gips an den Arm bekommen.

Bei Werder geht man derzeit allerdings von einer Handgelenksverletzung an der linken Hand und nicht von einem Bruch des Ellbogens aus. Um das zu prüfen, wird Drobny am Donnerstag gemeinsam mit der tschechischen Auswahl nach Hamburg aufbrechen. Während seine Nationalmannschaftskollegen sich dort auf das Länderspiel gegen Deutschland am Sonnabend vorbereiten, wird der Torwart zu Werders Freundschaftsspiel gegen den FC St. Pauli reisen. Dort soll Drobny von Arzt Albert Schek untersucht werden. Am Freitag sind weitere Untersuchungen in Bremen geplant.

Bewahrheitet sich der Verdacht des tschechischen Verbands, droht Werders Nummer eins eine wochenlange Pause.Sollte Werder Recht behalten, könnte Drobny die Handgelenksverletzungs bereits bis zum Heimspiel gegen Leverkusen auskuriert haben. (nsc/odo)